ريال مدريد ضد ألافيس وهذه القنوات الناقلة وموعد المباراة
فريق ريال مدريد الإسباني
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تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس اليوم في الدوري الإسباني

ريال مدريد حالة من الفشل بعد سلسلة هزائم

كتب وطن
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يستعد الإسباني السبت لخوض مباراة ضد ديبورتيفو ألافيس . ضمن منافسات الجولة 20 من الدرجة الأولى الممتازة للدوري الإسباني “الليغا”. على ملعب “مينديزوروزا”.

ريال مدريد .. سلسلة هزائم

ويواجه ريال مدريد حالة من الفشل بعد سلسلة من الهزائم والأداء السيئ للفريق.

وخرج “الملكي” من كأس السوبر الإسبابي أمام أتلتيك بيلباو الذي توج به على حساب فريق برشلونة في النهائي الأحد الماضي.

كما ودع الريال كأس ملك إسبانيا من الدور ال32 من دوري المجموعات. أمام فريق من الدرجة الثانية “ألكويانو”. بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل حامل اللقب السابق فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 37 نقطة. بفارق 7 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 44 نقطة.

بينما الفريق المنافس ألافيس في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة بجدول ترتيب الممتاز.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وستقام المباراة بين كلا المنافسين عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، عبر قناة ” beIN Sports HD 3″  بتردد 11013.

معلق المباراة

وسيعلق على مباراة ريال مدريد وفريق ألافيس المعلق الرياضي التونسي عصام الشولي.

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تشكيلة الريال

وتشهد قائمة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس غياب سيرجيو راموس وداني كارفاخال وفيدي فالفيردي.

وبحسب صحيفة “ماركا”، فإن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لم يتدرب مع المجموعة.

وكان راموس قد تعرض لإصابة خلال الإحماء قبل مواجهة نصف نهائي كأس السوبر ضد أتلتيك بيلباو. لكنه لعب المباراة حتى نهايتها، وغاب عن مواجهة ألكويانو بكأس الملك.

وغاب أيضًا عن المران، النرويجي مارتن أوديجارد والذي شعر ببعض الانزعاج. كما أنه ينتظر حسم رحيله خلال الأيام المقبلة، حيث بات على أعتاب آرسنال، بحسب التقارير الأخيرة.

واستدعى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الثنائي الشاب تشوست وأنطونيو بلانكو، في ظل غياب ناتشو الذي لا زال موقفه غير معروف. بعدما خالط حالة إيجابية بكورونا، ورودريجو الذي تعرض لإصابة قوية.

وعلى الرغم من مشاركة داني كارفاخال مع المجموعة. إلا أن فكرة الجهاز الفني هي عدم الدفع به إذا لم يكن جاهزًا بشكل كامل.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فاسكيز – فاران – ميليتاو – ميندي

الوسط: كروس – كاسيميرو – مودريتش

الهجوم: أسينسيو – بنزيما – هازارد

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