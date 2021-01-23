التسجيل الصوتي الأخير لـ حاتم علي يثير ضجة ومتابعة: رأيته في المنام وطلب مني هذا الأمر!

تداولت حسابات فنية عبر “إنستغرام” التسجيل الصوتي الأخير للمخرج السوري حاتم علي كان أرسله لصديقه المخرج الأردني سامر جبر.

التسجيل الصوتي الأخير

ويقول حاتم علي في التسجيل الصوتي: “أهلين سامر صباح الخير ياحبيبي، عنا هون بتعرف الوقت لسة بس أنا بصحى بكير”.

كما قال: “أنا بمونتريال، ماشي الحال قاعدين بهالحجر بانتظار أن يحدث شيء في هذا الكوكب لحتى نعرف نشتغل”.

وتأثر الجمهور بسماعهم الرسالة الصوتية الأخيرة لحاتم علي وخاصة جملة “بانتظار أن يحدث شيء في هذا الكوكب” وما حدث أنه رحل في نهاية عام 2020.

تعبان ووحيد!

ومن التعليقات المُلفتة، ما كتبته مُتابعة باسم رزان سعدية وقالت: إنها رأت المُخرج الراحل في منامها يطلب زيارته.

وكتبت رزان: “أتمنى أن يذهب أي أحد في الشام لزيارة قبره وسقيه”.

وتابعت: “شاهدته في المنام، وكان يجلس بغرفة لوحده وقال لي أنا تعبان وأشعر بالملل لوحدي وأريد أن يزورني أحد ويعيش معي، تعبت من الوحدة”.

كما طلبت رزان أن يذهب أحد ليسقي قبره: “أنا لا أعرف حاتم علي شخصياً، ولكن وفاته أثرت فينا ولا أعلم كيف جاءني في المنام”.

وتابعت: “والله على ما أقول شهيد، أنا لست في الشام، لذلك أطلب منكم هذا الطلب. وأتمنى أن يصل تعليقي لأحد أقربائه”.

تنبأ بوفاته

وبعد رحيل حاتم علي، أعاد رواد مواقع التواصل تداول فيديو من مشهد يتنبأ فيه بوفاته ومكان دفنه.

وكان الفيديو المتداول من إحدى حلقات مسلسل “ما بتخلص حكاياتنا” حيث يؤدي دور المخرج الراحل دور ميت ينتهي طريقه في مقبرة “باب الصغير” حيث دفن فعلاً.

كما نشرت شركة “غولدن لاين” الفيديو عبر حسابها في “انستغرام” كتحية لعلي من احد مسلسلاتها. علماً بأن الحلقة بعنوان “زيارة خاطفة” من كتابة محمد ابو اللبن وإخراج رامي حنا.

كان حاتم علي توفي إثر نوبة قلبية في القاهرة الثلاثاء ٢٩ كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن عمر ٥٨ عاماً.

وشُيّع جثمان حاتم علي من العاصمة السورية دمشق بعد وصوله من من القاهرة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك