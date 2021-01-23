أحمد الجارالله يطالب الكويت والسعودية بإباحة الخمور للاستخدام الشخصي
أحمد الجارالله
Videoالهدهد

أحمد الجارالله يتجاهل قانون الكويت ويطالب بإباحة الخمور للاستخدام الشخصي!

قال ان "السعودية والكويت يكثر فيهما تهريب المخدرات"

كتب وطن
0

طالب الكاتب الكويتي المثير للجدل ، سلطات بلاده بالسماح للقادمين من الخارج باصطحاب معهم لمن يرغب في ذلك.

هذا وتمنع الكحول تماماً في ، ويحظر القانون الكويتي في المادة 206 من القانون 46 لعام 1964 استيراد المواد المسكرة وتوريدها.

وقال أحمد الجارالله في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) واصفا الخمر بالمشروبات الروحية. “ والكويت يكثر فيها تهريب لأن ممنوعة ومتابعة”.

وأضاف:”لكنها تهرب وبأسعار خيالية، ما الذي يمنع أن نسمح للقادم بأن يصطحب معه حاجته. طالما أنها لاستهلاكه الشخصي وليس للمتاجرة”.

وكان الناشط السياسي الكويتي خالد العوضي، قد وجه رسالة صارمة إلى كل من يُطالب بتشريع الخمر والحشيش في الكويت.

وقال خالد العوضي بفيديو متداول رصدته “وطن”: ” لكل شخص يسأل لماذا لا يوجد خمور في الكويت أو مخدرات أو حشيش. ويضرب لي مثلاً في الدول التي تُشرع هذه الأمور.

اقرأ أيضاً

هل يفتح محمد بن سلمان دفتر شيكاته أمام بايدن لتفادي محاسبته عن مقتل جمال خاشقجي؟!

الأمير السعودي خالد بن فهد يتصدر محركات البحث بشكل مفاجئ.. ماذا حدث له؟

مجتهد يكشف تفاصيل اضطراب محمد بن سلمان بعد تنصيب بايدن.. هل يتوسط له أمير قطر؟!

وتابع: “سأجيبه ولا تقولوا لي أنني حولت الأمر إلى شخصي. أنا أريد ذلك، لأنك طالما تريد أن تبيع هذه الأشياء في بلدنا، سأخبرك بأن نذهب إلى أبعد من ذلك”.

واستطرد العوضي: “دعنا نفتح بارات، ولكن عليك أن تصطحب إليها والدتك، أختك، زوجتك، ابنك، وابنتك”.

وطالب الناشط العوضي من يُطالب بتشريع الخمور والحشيش بأخذ عائلته معه بسيارة إلى نادي ليلي. مضيفاً: “اشربوا خمرة وتناولوا الحشيش إلى أن يخرج من دماغك”.

وتابع العوضي هجومه قائلاً: “قبل أن تبيعها للناس وأنت مستشرف، جربها على عائلتك، هل ترضى؟ إذا لا ترضى فاسكت”.

في الختام قال العوضي: “إذا أردت أن تعيث بالأرض فساداً، ابدأ بعائلتك، وإذا استطعت فعل ذلك، سأكون معك وأوافقك”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
تقارير

هل يفتح محمد بن سلمان دفتر شيكاته أمام بايدن لتفادي محاسبته عن مقتل جمال خاشقجي؟!

الهدهد

الأمير السعودي خالد بن فهد يتصدر محركات البحث بشكل مفاجئ.. ماذا حدث له؟

تقارير

مجتهد يكشف تفاصيل اضطراب محمد بن سلمان بعد تنصيب بايدن.. هل يتوسط له أمير قطر؟!

الهدهد

شرط وحيد لفتح البارات وتشريع الخمر والحشيش في الكويت!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More