طالب الكاتب الكويتي المثير للجدل أحمد الجارالله، سلطات بلاده بالسماح للقادمين من الخارج باصطحاب الخمور معهم لمن يرغب في ذلك.

هذا وتمنع الكحول تماماً في الكويت، ويحظر القانون الكويتي في المادة 206 من القانون 46 لعام 1964 استيراد المواد المسكرة وتوريدها.

وقال أحمد الجارالله في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) واصفا الخمر بالمشروبات الروحية. “السعودية والكويت يكثر فيها تهريب المخدرات لأن المشروبات الروحية ممنوعة ومتابعة”.

السعوديه والكويت التي يكثر فيها تهريب المخدرات لأن المشروبات الروحيه ممنوعه ومتابعه لكنها تهرب وبأسعار خياليه مالذي يمنع أن نسمح للقادم بأن

يصطحب معه حاجته طالما أنها لأستهلاكه الشخصي وليس للمتاجره #السعودي_عمود_الخيمه_الخليجيه#الكويت_تستحق_الأفضل — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) January 23, 2021

وأضاف:”لكنها تهرب وبأسعار خيالية، ما الذي يمنع أن نسمح للقادم بأن يصطحب معه حاجته. طالما أنها لاستهلاكه الشخصي وليس للمتاجرة”.

وكان الناشط السياسي الكويتي خالد العوضي، قد وجه رسالة صارمة إلى كل من يُطالب بتشريع الخمر والحشيش في الكويت.

وقال خالد العوضي بفيديو متداول رصدته “وطن”: ” لكل شخص يسأل لماذا لا يوجد خمور في الكويت أو مخدرات أو حشيش. ويضرب لي مثلاً في الدول التي تُشرع هذه الأمور.

خالد العوضي :

• مو بس نبي خمور ، نريد أيضاً فتح البارات ، لكن بشرط. pic.twitter.com/Vvw3nxTv2L — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 22, 2021

وتابع: “سأجيبه ولا تقولوا لي أنني حولت الأمر إلى شخصي. أنا أريد ذلك، لأنك طالما تريد أن تبيع هذه الأشياء في بلدنا، سأخبرك بأن نذهب إلى أبعد من ذلك”.

واستطرد العوضي: “دعنا نفتح بارات، ولكن عليك أن تصطحب إليها والدتك، أختك، زوجتك، ابنك، وابنتك”.

وطالب الناشط العوضي من يُطالب بتشريع الخمور والحشيش بأخذ عائلته معه بسيارة إلى نادي ليلي. مضيفاً: “اشربوا خمرة وتناولوا الحشيش إلى أن يخرج من دماغك”.

وتابع العوضي هجومه قائلاً: “قبل أن تبيعها للناس وأنت مستشرف، جربها على عائلتك، هل ترضى؟ إذا لا ترضى فاسكت”.

في الختام قال العوضي: “إذا أردت أن تعيث بالأرض فساداً، ابدأ بعائلتك، وإذا استطعت فعل ذلك، سأكون معك وأوافقك”.

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