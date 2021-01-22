ولادة أميرة الناصر توأم توفي أحدهما يتصدر حديث السعوديين!

تصدر خبر ولادة أميرة الناصر الناشطة السعودية المعروفة توأم، موقع تويتر في المملكة خلال الساعات الماضية بهاشتاغ (#ولاده_اميره_الناصر).

ولادة أميرة الناصر توأم

وتداول مغرّدون فيديو قالوا إنّه يُظهر لحظة نقل الناشطة السعودية أميرة الناصر عبر كرسي متحرك الى غرفة العمليات من أجل الولادة .

وعبّر مغرّدون عن تضامنهم مع أميرة الناصر.خاصة بعد ظهور زوجها مشعل الخالدي في فيديو.كشف فيه أنّ أميرة وضعت توأم توفي أحدهما .

(#مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات)

ومؤخراً، تصدر نجم “سناب شات” السعودي مشعل الخالدي. حديث مواقع التواصل. بعد فيديو تحدث فيه عن طلاقه من أميرة الناصر، وزواجه من أخرى.

وقال مشعل الخالدي بالفيديو إن الكثير من الفتيات يتمنين أن يقبلن “حذاءه”. وأن تخلي أميرة الناصر عنه لن يوقفه؛ فالفتيات كثيرات.

وتابع: “تريليون بنت تتمنى تبوس نعلي. وأقسم بالله أن أميرة بنفسها تتمنى إني أرجعلها”.

وأثار حديث “الخالدي” غضب نشطاء دشنوا هاشتاغ #مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات. وسط مطالبات بالقبض عليه لإساءته إلى الفتيات.

لا عودة لأميرة!

وأكد الخالدي أنه قدم إلى الرياض لإعادة أميرة إلى ذمته، لأنها على وجه ولادة. ولكن بعد الهاشتاج قرر ألا يعيدها إلى ذمته أبداً.

وتصدرت أميرة الناصر حديث السعوديين مؤخراً. بعد ظهور زوجها السابق مشعل الخالدي. بفيديو مع فتاة أخرى في سيارته تقوم بإطعامه وتدليله والقيام بحركات “دلع” أمامه.

وفسر الناشطون حينها تصرف مشعل الخالدي بأنه خيانة لزوجته السابقة أميرة الناصر، رغم طلاقهما قبل فترة.

وأطلقوا هاشتاغ #خيانه_زوج_اميره_الناصر. انقسم خلاله مغردون ما بين مؤيد لتصرفه باعتبار من ظهرت معه زوجته الجديدة. بينما هاجمه آخرون بسبب استعراضه لخصوصيات حياته.

مشعل الخالدي غاضب

من جهته، عبر مشعل الخالدي عن غضبه من تصدره التريند واتهامه بالخيانة.

وظهر بفيديو آخر قال فيه: “تزوجت بالحلال ولست الأول أو الأخير الذي يفعل ذلك، هل لأني تزوجت بالحلال أصبح ذلك خيانة؟”.

بينما قاطعته زوجته وقالت: “زواجنا عن حب ياريتكم تفهمون”، فرد عليها: “خذوا الحكمة من أفواه المجانين”، لترد مرة أخرى: “مجنونة بحبك”.

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