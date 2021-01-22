مباراة ليفربول الإنجليزي وبيرنلي
مباراة ليفربول الإنجليزي وبيرنلي
Imageرياضة

ليفربول يفشل في تحقيق الانتصار للمرة الخامسة على التوالي أمام بيرنلي

كتب وطن
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فشل فريق الإنجليزي “الريدز” من تحقيق الفوز والانتصار للمرة الخامسة على التوالي، ليسقط في الجولة الثامنة عشر من منافسات أمام منافسه “بيرنلي”، بهدف نظيف دون رد في مباراة التقى فيها الفريقين على ملعب ” الآنفيلد” الإنجليزي.

هدف الانتصار

وجاء هدف الفوز الوحيد في المباراة لفريق الضيف بيرنلي في الدقيقة ال 83 عبر ركلة جزاء ارتكبها لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز” عن طريق المهاجم الإيطالي ” أشلي بارنر” 31 عاماً، في مباراة شهدت الضغط الكبير لكلا الفريق مع حرص فريق ليفربول إلى التفوق في المباراة وتحقيق الفوز.

مشادة كلامية

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وشهدت المباراة المشادة الكلامية واشباك بين لاعبي ليفربول الإنجليزي وبيرنلي مع انتهاء الشوط الأول من المباراة بين كلا الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، حيث أشهر حكم اللقاء مايك دين البطاقة الصفراء في وجه مدافع ليفربول البرازيلي ” فابينيو تافاريس” 27 عاماً.

إلى جانب المشادة الكلامية بين كلا المدربين الألماني “يورجن كلوب” لفريق ليفربول “الريدز”، وشين ديتش مدرب فريق الضيف “بيرنلي” في الممر المؤدي إلى غرف الملابس لكلا الفريقين.

ويحتل فريق ليفربول الإنجليزي عقب هذه الخسارة الأولى من أربع سنوات على ملعب “الآنفيلد” بعد 68 مباراة، ليحتل حامل اللقب السابق ” البريميرليج” بذلك في المركز الرابع برصيد 34 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر المان يونايتد ” الشياطين الحمر”، بينما احتل الفائز بيرنلي في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة في دوري الإنجليزي الممتاز.

 

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