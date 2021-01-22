إيقاف عرض مسلسل رشاش
مسلسل رشاش
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لماذا قررت MBC إيقاف عرض مسلسل “رشاش”؟! وما علاقة قبيلة عتيبة بالأمر؟!

قبيلة عتيبة استنكرت العمل

كتب وطن
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اثار قرار منصة “شاهد” التابعة لـقنوات “MBC” السعودية، جدلاً واسعاً وتساؤلات عن السبب وراء القرار .

جاء ذلك بعد نشر الاعلان الترويجي للمسلسل على المنصة.

إيقاف عرض .. بلا سبب واضح

منصة “شاهد” ردت على استفسار أحد المتابعين عن موعد عرض المسلسل على حسابها الرسمي.

وقالت: “تم تأجيل موعد عرض رشاش. سيتم عرضه قريباً. فقط تابعنا لمعرفة كل جديد عن رشاش والأعمال الجديدة القادمة”.

من هو رشاش؟

يحكي مسلسل رشاش حياة شاب سعودي يدعى . عاش في ثمانينيات القرن الماضي.

كان رشاش واحداً من أشهر المجرمين وقاطعي الطرق في المملكة.

القت الشرطة القبض عليه ونفذت فيه حكم الإعدام هو واثنين من أفراد عصابته. وقضى رابع في مواجهة مع رجال الأمن.

نشط رشاش وعصابته في المنطقة الصحراوية الواقعة جنوب غرب نجد (وادي الدواسر والسليل).

بيان قبيلة عتيبة

وأصدرت قبيلة  عتيبةالسعودية في وقت سابق، بيان استنكار.

وأعلنت القبيلة عن رفضها للمسلسل الذي اعتبرت أنه يشوّه سمعة القبيلة.

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وجاء في البيان: نشاهد في الآونة الأخيرة أن هناك تطاولاً من جانب بعض القنوات على قبيلة عتيبة.

واعتبرت أن بعص المسلسلات استخدمت في محاولة لإثارة الفتنة وشق الصف وضرب وحدة الوطن.

وبعد إيقاف عرض مسلسل رشاش قالت القبيلة تغريدة جديدة رصدتها “وطن”.

وقالت إن إيقاف عرض مسلسل رشاش على قناة MBC1 جاء إستجابةً للمطالبة الشعبية الواسعة بمنعه من النشر.

رسالة والدة رشاش

وكان من المقرر بث أولى حلقات المسلسل، الخميس 21 يناير.

وتداول ناشطون مقطع فيديو قيل إنه لولدة السعودي “رشاش”. وهي تدعو الملك سلمان للتدخل من أجل منع “إم بي سي” من عرض المسلسل.

المخرج بريطاني

المسلسل من تأليف كاتب السيناريو التلفزيوني البريطاني الشهير توني جوردان.

فيما كتب العمل كل من الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي. ويحمل العمل توقيع المخرج البريطاني كولِن تيج.

ويأتي “رشاش” ضمن سلسلة من ثمانية أجزاء ناطقة بالعربية مترجمة إلى الإنجليزية.

وتُعرض على “شاهد VIP” بواقع حلقة واحدة كل خميس مدتها 60 دقيقة. حسب ما ذكر موقع عربي بوست.

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