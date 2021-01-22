اثار قرار منصة “شاهد” التابعة لـقنوات “MBC” السعودية، إيقاف عرض مسلسل رشاش جدلاً واسعاً وتساؤلات عن السبب وراء القرار .

جاء ذلك بعد نشر الاعلان الترويجي للمسلسل على المنصة.

إيقاف عرض مسلسل رشاش .. بلا سبب واضح

منصة “شاهد” ردت على استفسار أحد المتابعين عن موعد عرض المسلسل على حسابها الرسمي.

تم تأجيل موعد عرض رشاش، سيتم عرضه قريباً، فقط تابعنا لمعرفة كل جديد عن رشاش والأعمال الجديدة القادمة — SHAHID (@ShahidVOD) January 21, 2021

وقالت: “تم تأجيل موعد عرض رشاش. سيتم عرضه قريباً. فقط تابعنا لمعرفة كل جديد عن رشاش والأعمال الجديدة القادمة”.

قصص من أرشيف الجهات الأمنية شابَهَا الغموضُ طويلاً وآنَ لأحداثها أن تُروى 🔥🔥🔥

#رشاش#للشر_اسم أضخم عمل درامي سعودي على مستوى المنطقة قريباً وحصرياً على #ShahidVIP pic.twitter.com/mDTU1eGyAm — SHAHID (@ShahidVOD) January 3, 2021

من هو رشاش؟

يحكي مسلسل رشاش حياة شاب سعودي يدعى رشاش العتيبي. عاش في ثمانينيات القرن الماضي.

كان رشاش واحداً من أشهر المجرمين وقاطعي الطرق في المملكة.

القت الشرطة القبض عليه ونفذت فيه حكم الإعدام هو واثنين من أفراد عصابته. وقضى رابع في مواجهة مع رجال الأمن.

نشط رشاش وعصابته في المنطقة الصحراوية الواقعة جنوب غرب نجد (وادي الدواسر والسليل).

بيان قبيلة عتيبة

وأصدرت قبيلة عتيبةالسعودية في وقت سابق، بيان استنكار.

وأعلنت القبيلة عن رفضها للمسلسل الذي اعتبرت أنه يشوّه سمعة القبيلة.

وجاء في البيان: نشاهد في الآونة الأخيرة أن هناك تطاولاً من جانب بعض القنوات على قبيلة عتيبة.

واعتبرت أن بعص المسلسلات استخدمت في محاولة لإثارة الفتنة وشق الصف وضرب وحدة الوطن.

بيان هام نشاهد في الآونة الأخيرة أن هناك تطاولاً من جانب بعض القنوات على قبيلة عتيبة لبث بعض المسلسلات التي استخدمت في محاولة لإثارة الفتنة وشق الصف وضرب وحدة الوطن الذي يسعى له اعداء الوطن والدولة حفظها الله ونحن نعبّر عن استنكارنا لما تبثّه هذه القنوات كمسلسل#رشاش pic.twitter.com/GyYiCQjhlO — ملتقى عتيبة الرسمي (@Otaibaah) January 4, 2021

وبعد إيقاف عرض مسلسل رشاش قالت القبيلة تغريدة جديدة رصدتها “وطن”.

وقالت إن إيقاف عرض مسلسل رشاش على قناة MBC1 جاء إستجابةً للمطالبة الشعبية الواسعة بمنعه من النشر.

رسالة والدة رشاش

وكان من المقرر بث أولى حلقات المسلسل، الخميس 21 يناير.

وتداول ناشطون مقطع فيديو قيل إنه لولدة السعودي “رشاش”. وهي تدعو الملك سلمان للتدخل من أجل منع “إم بي سي” من عرض المسلسل.

هذا رد والدة رشاش ومن حقها تطلب ايقاف هذا الفلم اللي يسعى لتنبيش احداث قديمة ماتت #ايقاف_فلم_رشاش pic.twitter.com/5DuT6QlcTu — (الزعيم العالمي💙) خالد الشيباني (@mod95868822) January 5, 2021

المخرج بريطاني

المسلسل من تأليف كاتب السيناريو التلفزيوني البريطاني الشهير توني جوردان.

فيما كتب العمل كل من الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي. ويحمل العمل توقيع المخرج البريطاني كولِن تيج.

ويأتي “رشاش” ضمن سلسلة من ثمانية أجزاء ناطقة بالعربية مترجمة إلى الإنجليزية.

وتُعرض على “شاهد VIP” بواقع حلقة واحدة كل خميس مدتها 60 دقيقة. حسب ما ذكر موقع عربي بوست.

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