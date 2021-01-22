كنزي عمرو دياب تريد تعلم الرقص الشرقي
كنزي عمرو دياب
Imageحياتنا

كنزي ابنة عمرو دياب تشعل المواقع بهذا الطلب من متابعيها بعد صورة في أحضان شاب!

هل تصبح راقصة؟!

كتب وطن
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أشعلت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب مواقع التواصل بعد طلبها من متابعيها الاستدلال على أماكن ومدارس لتعليم .

.. هل تصبح راقصة؟!

وكتبت كنزى، عبر ستوري حسابها على “انستغرام”: “في أي حد يعرف مدرسة تعليم رقص شرقي في مصر. ممكن أكلمهم وأعرف منهم أكتر عن خبرتهم”.

كنزي عمرو دياب تطلب تعلم الرقص الشرقي
كنزي عمرو دياب تطلب تعلم الرقص الشرقي

ومن الواضح أن ابنة الفنان تسعى لتعلم الرقص الشرقي. بعد ظهورها أكثر من مرة وهي تؤدي مجموعة من الرقصات مع أصدقائها وبمفردها.

“House of Jack”

وكانت كنزي تتدرب الرقص في “House of Jack”. وهو كازينو في لندن لإقامة فصول وورش تدريبية للشباب للتدريب على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.

الجدير ذكره، أن كنزي دياب تخطو نحو عالم الفن والموسيقى والاستعراض. مثل شقيقتها جانا. التي شاركت والدها في أغنية “جميلة” ضمن أغاني ألبومه قبل الأخير “سهران”.

ودائما ما تشارك كنزي متابعيها بالكثير من مقاطع الفيديو لها أثناء رقصها وأخرى بغنائها.

كنزي في أحضان شاب!

وكان أخر ظهور لـكنزي، في صورة جمعتها بشاب ظهرت خلالها في أحضان الشاب، وهي مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة.

وأرفقت تعليقًا على الصورة “كل سنة وأنت طيب”.

نور عمرو دياب “ضحية” للتنمر!

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وكانت أثارت نور ابنة المطرب المصري عمرو دياب، جدلاً واسعاً، بسبب أحدث صورة لها.

ونشرت نور دياب صورة تُظهر ملامحها بشكل قريب جداً. وعلقت عليها: “عن قرب، اضغط على الصورة لترى من أين أزيائي”.

وتباينت ردود الأفعال حول صورة نور. فمنهم من سخر من شكلها. ومنهم من دافع عنها ضد حملة التنمر التي تعرضت لها. وأشادوا بظهورها بلا مكياج وعمليات تجميل.

يُشار إلى أن “نور” الأبنة الأكبر لعمرو دياب. وأول طفلة يرزق بها الفنان من الزوجة الأولى شيرين رضا. والذي أورد اسمها في أغنيته “نور العين”، الذي أطلقها عام 1996.

أزمة عمرو دياب ودينا الشربيني

وحسم الإعلامي المصري تامر أمين شائعات انفصال الفنان المصري عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني وأكد حدوثه.

وقال تامر أمين: “جميعكم تعلمون أن دينا الشربيني انفصلت عن عمرو دياب، وخبر الانفصال مؤكد”.

وتابع: “حاول بعض الأصدقاء المقربين وبعض الفنانين التقريب من وجهات نظرهم، ولكن لم ينجحوا وانفصلوا بشكل تام”.

وهاجم تامر أمين دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة.

وقال تامر: “لا يصح أن تتحدث زوجة عن زوجها بعد انفصالهما، ويجب عليها أن تتحدث عنه بطريقة جيدة، كما يفعل عمرو”.

وتابع: “عمرو دياب قليل الكلام وكثير الفعل، والدليل أنه لم يذكر سيرة دينا سواء حين ارتبط بها أو حين انفصل عنها، لأنه يحترم نفسه ويحترم من معه”.

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