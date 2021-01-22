“شاهد” مشادة كلامية بين عبد الله السعيد وعلي جبر بعد هدف سموحة المصري

شهدت مباراة فريق بيراميدز المصري أمام منافسه سموحة المصري، مشددات كلامية ومشاحنات بين لاعبي فريق بيراميدز علي جبر 32 عاماً وصانع الكرات وخليفة اللاعب المصري المعتزل “أبو تريكة” لاعب خط الوسط عبد الله السعيد 35 عاماً، بعد تسجيل فريق الضيف سموحة هدفاً في شباك الفريق في أحداث شوط الأول من المباراة في الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة بين كلا الفريقين في دوري الدرجة الممتازة المصرية على ملعب استاذ ” الإسكندرية” ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

التعادل الايجابي يحكم لقاء سموحة وبيراميدز ١/١

تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز في الدقيقة ٣٨ وتعادل مصطفي فتحي لسموحة فى الدقيقة ٣٩#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/56cf3Qr4xl — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 22, 2021

التعادل الإيجابي

وسجل فريق بيراميدز المصري هدف التقدم في الدقيقة ال 38 عن طريق لاعب الوسط المصري إبراهيم عادل 19 عاماً في شباك الضيف سموحة المصري، بينما سجل فريق سموحة بعد دقيقة واحدة هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال 39 بواسطة اللاعب المصري مصطفى فتحي 26 عاماً، لينتهي اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابي لكل منهما.

ويحتل فريق بيراميدز بهذا التعادل في المركز السادس برصيد 13 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر الأهلي المصري “القرن”، بينما احتل فريق سموحة المصري في المركز التاسع برصيد 9 نقاط في جدول الترتيب المصري الممتاز.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك