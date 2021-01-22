مباراة بيراميدز وسموحة المصري
مباراة بيراميدز وسموحة المصري
Videoرياضة

“شاهد” مشادة كلامية بين عبد الله السعيد وعلي جبر بعد هدف سموحة المصري

كتب وطن
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شهدت مباراة فريق المصري أمام منافسه المصري، مشددات كلامية ومشاحنات بين لاعبي فريق بيراميدز 32 عاماً وصانع الكرات وخليفة اللاعب المصري المعتزل “أبو تريكة” لاعب خط الوسط 35 عاماً، بعد تسجيل فريق الضيف سموحة هدفاً في شباك الفريق في أحداث شوط الأول من المباراة في الممتاز.

وأقيمت المباراة بين كلا الفريقين في دوري الدرجة الممتازة المصرية على ملعب استاذ ” الإسكندرية” ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

التعادل الإيجابي

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وسجل فريق بيراميدز المصري هدف التقدم في الدقيقة ال 38 عن طريق لاعب الوسط المصري إبراهيم عادل 19 عاماً في شباك الضيف سموحة المصري، بينما سجل فريق سموحة بعد دقيقة واحدة هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال 39 بواسطة اللاعب المصري مصطفى فتحي 26 عاماً، لينتهي اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابي لكل منهما.

ويحتل فريق بيراميدز بهذا التعادل في المركز السادس برصيد 13 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر الأهلي المصري “القرن”، بينما احتل فريق سموحة المصري في المركز التاسع برصيد 9 نقاط في جدول الترتيب المصري الممتاز.

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