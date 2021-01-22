شاهد كيف أحرجت ميلانيا ترامب زوجها في أول صورة لهما خارج البيت الأبيض!

أحرجت ميلانيا ترامب زوجها وأثارت الاستغراب بعدرفضها الوقوف إلى جوار الرئيس السابق في آخر تصوير لهما. فور وصولهما فلوريدا الأربعاء الماضي. عقب مغادرة البيت الأبيض.

ميلانيا ترامب أحرجت زوجها!

ووفق مقطع فيديو رصدته “وطن” فقد رفضت ميلانيا التوقف أمام عدسات المصورين الذين كانوا بانتظارها وزوجها.

وظهرت ميلانيا برفقة ترامب الذي وقف يلوّح بيده أمام المصورين بمطار “بالم بيتش”. بينما واصلت زوجته وهي عابسة الوجه مسيرها دون توقف.

ميلانيا وتصرف آخر!

وأقدمت ميلانيا على التصرف ذاته أثناء صعود الثنائي إلى الطائرة بعد مغادرة البيت الأبيض.

وحيا ترامب الحاضرين قبل دخوله إليها. بينما مضت هي إلى الداخل دون أن تلتفت خلفها.

الجدير ذكره، أن عائلة ترامب غادرت واشنطن على متن طائرة الرئاسة في وقت مبكر من الأربعاء. وهبطت بعد ساعات في فلوريدا. حيث ستقيم في منتجع “مار إيه لاغو”.

يذكر، أن وزارة الدفاع الأمريكية رفضت منح ترامب وداع عسكري أسوة بالرؤساء الآخرين.

بايدن يؤدي القسم

وأدى الديمقراطي جو بايدن، مساء الأربعاء، رسميا اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة. خلفا للجمهوري دونالد ترامب.

كما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية إلى جانب بايدن، نائبة له. خلفا لمايك بنس. في مراسم تنصيب جرت في مبنى الكونغرس بحضور رؤساء سابقين.

وتم تأمين مراسم الحفل بنشر 25 ألف جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن. لتأمين المنطقة بعد حادثة اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس. في وقت سابق من الشهر الجاري.

انهاء سياسات الرئيس السابق بـ15 قرارا

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، 15 أمرا تنفيذيا خلال أول يوم له في منصبه. بعضها يلغي قرارات وسياسات اتخذها الرئيس السابق .

وتهدف بعض الأوامر إلى إجراء تغييرات في استجابة الولايات المتحدة لجائحة كورونا. وتخفيف الضغوط المالية على الشعب الأمريكي الناتجة عن الوباء. فيما يستهدف بعضها بشكل مباشر إلغاء سياسات ترامب. المتعلقة بالهجرة والبيئة والتعداد السكاني وغيرها.

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