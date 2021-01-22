“شاهد” باريس سان جيرمان يقسو على ضيفه مونبلييه بانتصار كبير في الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان انتصاراً كبيراً على فريق مونبلييه بأربعة أهداف نظيفة دون رد، في الأسبوع ال21 من دوري الدرجة الأولى الممتازة الفرنسي، والتي جمعت كلا الفريقين مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب “بارك دي برانس”.

ثنائي مبابي وتألق نيمار

وأحرز اللاعب الفرنسي “كيليان مبابي” 22 عاما، بعد غياب طويل عن الأهداف لفريق باريس سان جيرمان ” البي إس جي” هدف التقدم في الدقيقة ال34 بعد تمريرة رائعة من البرازيلي نيمار، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف على المنافس مونبلييه الفرنسي.

ومع بداية مجريات أحداث الشوط الثاني، عاد فريق ” البي أس جي”، إلى تسديد الأهداف من جديد، حيث اللاعب البرازيلي المهاري “نيمار جونيور” 28 عاماً الهدف الثاني في الدقيقة ال60 بتسديدة قوية في شباك المستضيف مونبلييه، وأضاف اللاعب المهاجم الأرجنتيني “ماورو إيكاردي” 27 عاماً الهدف الثالث بتسديدة رائعة بعد هجمة جماعية مرتدة للفريق الباريسي.

اهداف باريس سان جيرمان ومونبليه فى الدورى الفرنسى وفوز باريس4_0

وثنائيه امبابى pic.twitter.com/7RxLeSr6w9 — اهداف المباريات واخر اخبار الاهلى (@4JHvFVgsWYnxT0P) January 23, 2021

وعاد الفرنسي مبابي إلى إضافة الهدف الرابع في الدقيقة ال63 من عمر زمن المباراة الذي جمع كلا المنافسين، لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بأربع أهداف نظيفة دون رد.

صدراة الترتيب

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة الترتيب برصيد 45 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن أقرب منافسه ليل الفرنسي المركز الثاني برصيد 43 نقطة، بينما تجمد الخاسر مونبلييه عند رصيد 28 نقطة في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الفرنسي