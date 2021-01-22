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شاهد أجمل فتاة في العالم .. يهودية فاجأت الجميع بما كشفته عن أصولها التونسية!

"لديها عائلة كبيرة في تونس"

كتب وطن
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كشفت المصنفة أنها يهودية من أصول تونسية ولديها عائلة كبيرة في .

“يهودية من أصول تونسية”

وقال شلبيا إنها نشأت بطريقة خاصة جداً وهي ممتنة لذلك.

وأضافت: “نشأت في مدينة صغيرة في شمال إسرائيل في أسرة متدينة، كواحدة من خمس أخوات وأخوين”.

يائيل شلبيا المصنفة كأجمل فتاة في العالم
يائيل شلبيا المصنفة كأجمل فتاة في العالم

وقالت: “نحن متحدون للغاية ولدينا عائلة كبيرة في تونس. وفي المنزل نأكل الطعام التقليدي وهو المفضل لدي”.

“أجمل 100 وجه في العالم”

وتصدرت الشابة البالغة من العمر 19 عاما. قائمة “TC Candler” السنوية كـ”أجمل 100 وجه في العالم”.

وتلك مسابقة اشتهرت عندما فازت بها النجمة الفرنسية، تايلان بلوندو، في سن السادسة.

يائيل شلبيا من أصول تونسية
يائيل شلبيا من أصول تونسية
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وقال يائيل: “فوجئت للغاية ولم أكن أعرف حتى إنني كنت أشارك في هذه المسابقة”.

وأضافت: “إنه أمر مثير وممتع للغاية. ولا أعرف لماذا اختاروني. أعتقد أن الجمال فردي للغاية. وكل النساء جميلات”.

وتابعت: “كان العام الماضي مليء بالتحديات لقد غُمرت بالطلبات الرومانسية منذ أن عزز العنوان شهرتها. على الرغم من أن ردود الفعل لم تكن كلها إيجابية”.

عارضة الأزياء يائيل شلبيا

وأكملت: “تلقيت قدراً كبيراً من الدعم والحب وكذلك رسائل لم تكن جميلة، قالوا الأشياء العادية التي يقولها الكارهون، لا شيء يستحق أي اهتمام”.

وأكدت الشابة الإسرائيلية، التي ظهرت إلى جانب أسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، في حملات لفيني موبايل، على أنها تواعد براندون كورف البالغ من العمر 36 عاما، حفيد رجل الأعمال الملياردير سومنر ريدستون.

وبحسب ما ورد، تم ترحيل براندون من إسرائيل في يونيو من العام الماضي لانتهاكه قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا أثناء زيارته ليائيل.

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