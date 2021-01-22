“الوحش” .. أسرار عن سيارة جو بايدن المضادة للعبوات الناسفة والأسلحة الكيميائية

سلطت وسائل الإعلام الأمريكية، الضوء على سيارة جو بايدن الرئيس الأمريكي الجديد.

الوحش .. سيارة جو بايدن

ويُطلق على تلك سيارة جو بايدن لقب “الوحش” وتحمل ولوحات معدنية عليها الرقم 46.

واختير هذا الرقم للسيارة الأضخم والأهم في العالم في إشارة إلى أن بايدن هو الرئيس 46 للولايات المتحدة.

وحسب الإعلام الأمريكي، فإن السيارة الخاصة ببادين جديدة بالنسبة له. وهو ذات الأمر حدث مع دونالد ترامب حين وصوله للرئاسة الذي ورث اسطول أوباما من سيارات ليموزين كاديلاك “بيست”.

مجهزة بأحدث تقنيات الأمان

والسيارة الوحش من الشاحنات متوسطة التحمل وبها مدرعة من الأسفل.

وبدأت جنرال موتورز بتسليم سيارة كاديلاك “بيست” أو “الوحش” جديدة إلى الخدمة السرية الأمريكية عام 2018.

وتستند السيارة الوحش إلى الجيل السابق ولكنها مجهزة بأحدث تقنيات الأمان بما في ذلك الحماية من العبوات الناسفة والأسلحة الكيميائية.

ولم تكشف الخدمة السرية رسمياً عن عدد المركبات الموجودة في مجموعتها.

كما لم تستجب لطلب من “فوكس نيوز” كما إذا كانت السيارة التي ركبها جو بايدن قد استخدمها ترامب سابقاً أو ما إذا تم إنشاؤها حديثاً.

نوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة

والسيارة مزودة بهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية. إضافة إلى نوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة وإطارات غير قابلة للثقب، ومضادة أيضا للهجمات الكيماوية.

كما أن السيارة الأضخم على مستوى العالم مدججة بأسلحة رشاشة ومدافع لإطلاق قنابل الغاز. فضلا عن مضخة للأكسجين للحالات الطارئة.

والسيارة الوحش مزودة بنظام مكافحة الحرائق في الجزء الخلفي منها إضافة إلى نظام إطلاق الدخان للتشتيت أو الحجب.

وصنع هيكل السيارة من الفولاذ والألمونيوم والتيتانيوم والسيراميك. وهو معزز بصفائح فولاذية أسفل السيارة لحمايتها من الألغام والقنابل.

ويصل وزن أضخم سيارة في العالم إلى تسعة أطنان. وتبلغ تكلفتها الإنتاجية مليون ونصف المليون دولار.

ويرجح أن يتم تطويرها وتسليم واحدة جديدة قبل أن تبدأ الفترة الرئاسية المقبلة في عام 2025.

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