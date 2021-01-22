استعان حساب المرشد الإيراني علي خامنئي بصورة للاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تستهدفه طائرة مسيرة.

واعتبر ذلك تعهداً بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

خامنئي .. “الثأر حتمي”

ووفق ما رصدت “وطن”، فقد حمل المنشور تصريحات سابقة لخامنئي قال فيها إن “الثأر حتمي”.

وجدد خامنئي تعهده بالثأر ردا على اغتيال قاسم سليماني قبل الذكرى الأولى لمقتله في هجوم صاروخي بالقرب من مطار بغداد .

🔻انتقام حتمی است قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند.

اگر چه کفش پای سلیمانی هم بر سرِ قاتل او شرف دارد؛ اما بالاخره غلطی کردند، بایستی #انتقام پس بدهند؛ #هم_آمر_هم_قاتل بدانند که در هر زمان ممکن باید انتقامشان را پس بدهند.

۱۳۹۹/۰۹/۲۶ pic.twitter.com/i2DYpPSBhw — KHAMENEI.IR‎ | سایت (@khamenei_site) January 21, 2021

وقال خامنئي عن اغتيال قاسم سليماني في ديسمبر الماضي: “يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك، هذا الثأر سيحدث حتما في الوقت المناسب”.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020. قُتل كل من قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية استهدفت سيارة كانا يستقلانها قرب مطار بغداد.

ظريف: قوة الردع الإيرانية عملت جيدا ضد إدارة ترامب

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن قوة الردع لدى بلاده عملت بشكل جيد ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.​​​​​​​

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ظريف للصحفيين، بعد حضوره اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا”.

وأفاد ظريف أن وزارة خارجية بلاده اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن اغتيال قاسم سليماني ومحسن فخري زاده على المستوى الدولي وفي اللقاءات الثنائية.

وأوضح أن بلاده لا تسعى وراء التوتر والحرب، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب لن يكون لها تأثير على إيران.

وتابع: “من كان ينوي مهاجمة إيران، فليأخذ بعين الاعتبار التدخلات السابقة”، لافتا إلى أن قوة الردع الإيرانية تعمل بشكل جيد ضد حكومة ترامب التي لم يتبق إلا يوم أو يومين لينتهي عهدها.​​​​​​​

نصرالله: قلق في المنطقة مع ذكرى سليماني

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بداية يناير الجاري. إن هناك قلقا كبيرا اليوم في المنطقة والخليج وكذلك في إسرائيل، التي أعلنت رفع الجهوزية. “بسبب الذكرى السنوية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس”.

وأضاف أإن محور المقاومة استطاع أن يستوعب هذه الضربة الكبيرة. وأمريكا افترضت أنها باغتيال الحاج قاسم ستضعف إيران ومحور المقاومة. “لكننا نعرف كيف نحول التهديد إلى فرصة”.

وتابع نصرالله عن اغتيال قاسم سليماني: “البعض يفترض أن إيران ستعتمد على أصدقائها بالرد. لكن إيران إذا أرادت أن ترد فهي سترد عسكريا وأمنيا”.

واستطرد الأمين العام: “إيران ليست ضعيفة. بل قوية، وهي تقرر كيف ترد ومتى ترد. وأصدقاء إيران هم من يقررون إذا أرادوا الرد على جريمة الاغتيال”.

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