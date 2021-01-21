هذا ما فعله ابن سلمان مع الأطفال مجهولي النسب في السعودية

يبدو أن صعود الرئيس الديمقراطي جو بايدن للحكم ورحيل ترامب، دفع ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، لمحاولة ترميم ملفه الحقوقي خوفا من غضب الإدارة الجديدة فأصدر قرارات تخص مجهولي النسب.

وفي هذا السياق اتخذ الأمير الشاب ابن سلمان، عدة قرارات بهذا الملف من شأنها تجميل صورته. وإظهاره بهيئة الحاكم المهتم بحقوق المواطن والحامي للحريات.

وليد فتيحي ولجين الهذلول

وبعد الإفراج عن الدكتور وليد فتيحي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وإنهاء محاكمة لجين الهذلول وقرب خروجها. أصدرت السلطات بعض القرارات الجديدة الخاصة بملف حقوق الإنسان.

السعودية ومجهولي النسب

في غضون ذلك أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية، عن استحقاق الأطفال المجهولي النسب في المملكة للجنسية السعودية.

وشددت في بيان لها على أنه من حق أي طفل وُلد داخل السعودية لأبوين مجهولين أن يحصل على الجنسية السعودية. في مجموعة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها وفقاً لحقوق الطفل بالسعودية.

حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية

ونشرت هيئة حقوق الإنسان السعودية ذلك عبر بيان بحسابها الرسمي على “تويتر”، أمس رصدته (وطن).

وجاء بيان المنظمة الحقوقية في المملكة تحت عنوان “حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية”.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة إلى ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم المرتكبة بحق الأطفال.

وذلك حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، بحسب الهيئة.

وأوضحت في بيانها: “كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة”.

وكذلك يتعرض لغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ریال. أو بإحدى العقوبتين.

وتأزم موقف محمد بن سلمان، منذ رحيل ترامب عن البيت الأبيض وكان بمثابة الراعي الرسمي للأمير الصغير، وسكت على كل جرائمه وأبرزها اغتيال خاشقجي واعتقال الأمراء والمعارضين.

واضطر ابن سلمان لعقد مصالحة مع قطر ويسعى الآن لإصلاح العلاقة الدبلوماسية مع تركيا.

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