رغد صدام حسين تعلق على انفجار بغداد
انفجار العراق
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“لن يفلت أحد من العقاب”.. من هم الذين توعدتهم رغد صدام حسين بالمحاسبة بعد انفجار بغداد

انفجار بغداد خلف عشرات الضحايا

كتب وطن
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علقت ، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على المجزرة التي شهدتها العاصمة العراقية . وراح ضحيتها العشرات من العراقيين، جراء تفجيرين انتحاريين وسط .

وتساءلت رغد في تغريدة عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن):”أفي كل يوم حزام ناسف جديد؟ هل صار الموت قدر العراقيين مع زمرة القتلة المجرمين؟ ومن يدفع الثمن؟ العراقي؟ العراقية؟”.

وشددت ابنة صدام حسين على أن هذه الحقبة التي وصفتها بـ”المظلمة” يجب “أن تنتهي بإذن الله”

وتابعت متوعدة المسؤولين:” وسيحاسبهم الشعب حسابا عسيرا ولن يفلت أحد من العقاب، رحم الله شهدائنا الأبطال وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

واليوم، الخميس، أقدم انتحاريان على تفجير نفسيهما وسط عدد من المدنيين في سوق لبيع الملابس المستعملة.

وحدث ذلك تحديدا وسط ساحة الطيران بالعاصمة العراقية بغداد، مما أسفر حتى اللحظة عن مقتل 32 شخصا، وأكثر من 110 جريحاً. بحسب آخر إحصائية للضحايا من وزارة الصحة العراقية.

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وعقب الحادث دشن المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسماً بعنوان “ساحة الطيران”. غردوا خلاله بعشرات التغريدات حول المجزرة والكارثة الإنسانية التي وقعت في ساحة الطيران.

وحمل البعض المسؤولية الكاملة حول الانفجار الذي وقع للمملكة وولي العهد .

في غضون ذلك قال شهود عيان إن الانتحاريين قاما بحيلة في غاية الإجرام قبل تنفيذهما العملية.

حيث قام الأول بإدعاء أنه مريض، من أجل أن يجمع الناس حوله، ومن ثم فجّر نفسه.

وبعد أن تجمهرت الناس ثانية لجمع الضحايا من التفجير الأول، قام الانتحاري الثاني بتفجير نفسه فيهم، ليوقعوا كل هذا الكم من الخسائر بالأرواح.

من ناحيته أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات في “مفاصل الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حادث ساحة الطيران”.

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