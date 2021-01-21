ملك المغرب استقبل عبدالله بن زايد بشكل شخصي.. ماذا جرى بينهما في قصر فاس؟

أفادت وسائل إعلام مغربية بأن ملك المغرب محمد السادس، استقبل بشكل شخصي أمس، الأربعاء، وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد.

الملك المغربي استقبل عبدالله بن زايد في قصر فاس الملكي، وكان يحمل رسالة من شقيقه محمد ولي عهد أبوظبي سلمها للملك.

وبينما لم تُكشف تفاصيل هذه الرسالة التي حملها شقيق محمد بن زايد ـ الحاكم الفعلي للإمارات ـ. أفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن الطرفان تباحثا حول الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

أزمة المغرب والإمارات

وكانت أزمة دبلوماسية مكتومة شبت بين الإمارات والمغرب نهاية العام الماضي 2020، وتم خلالها استدعاء وسحب سفراء.

لكن وقبل بداية العام الجديد شهدت علاقة البلدين تطورا إيجابيا جديدا، حيث أعلنت الإمارات إنشاء سفارة لها في الصحراء المغربية المتنازع عليها.

وأرجع ناشطون تحسن العلاقات إلى تدخل أمريكي حيث تزامن مع ذلك. اعتراف أمريكا من خلال ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، مقابل قبول الملك محمد السادس بالتطبيع مع الكيان المحتل.

وسبق أن أعلن عبدالله بن زايد أن موقف بلاده ثابت ومساند للمغرب في قضاياه بالمحافل الإقليمية والدولية.

وقال وزير خارجية الإمارات خلال مشاركته بالمؤتمر الوزاري الذي نظمته أمريكا والمغرب.: “أود التأكيد على موقف دولة الإمارات ومبدأها الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية الشقيقة في قضاياها بالمحافل الإقليمية والدولية”

وتابع مشيرا لقضية الصحراء المتنازع عليها مع البوليساريو:”وعلى رأسها قضية الصحراء. حيث تجدد الإمارات دعمها الكامل للمغرب في سيادته على المنطقة كلها وفي جميع الإجراءات التي يتخذها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيه ومواطنيه”.

وأيدت دولة الإمارات بحسب ما قاله عبدالله بن زايد، مبادرة الحكم الذاتي للمغرب على هذه المنطقة.

وشدد الوزير الإماراتي في تصريحاته على “أهمية استمرار التنسيق القائم في المحافل الإقليمية والدولية. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، بما يحقق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة بأكملها”.

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