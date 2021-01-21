ما وراء الكواليس بمجزرة “ساحة الطيران” في بغداد وأصابع الاتهام تتجه للسعودية

شهدت العاصمة العراقية بغداد، مجزرة راح ضحيتها العشرات من العراقيين، جراء تفجيرين انتحاريين وقعا وسط المواطنين في سوق عام وسط ساحة الطيران.

وأقدم انتحاريان على تفجير نفسيهما وسط عدد من المدنيين في سوق لبيع الملابس المستعملة.

#ساحه_الطيران إرتفاع حصيلة هجوم ساحة الطيران، إلى 28 شهيداً و73 جريحاً، فيما أكدت الداخلية إن الإنتحاري الأول إدعى انه مريض وإجتمع الناس حوله، والثاني بعدما تجمع المواطنون لنقل الجرحى. pic.twitter.com/sOucpzkWCU — sara majed (@saramajed99) January 21, 2021

ساحة الطيران

وحدث ذلك تحديدا وسط ساحة الطيران بالعاصمة العراقية بغداد، مما أسفر حتى اللحظة عن مقتل 32 شخصا، وأكثر من 110 جريحاً. بحسب آخر إحصائية للضحايا من وزارة الصحة العراقية.

دلّينا باب الفرج يامهدي نتوسل

ملّينا خيط الذبح من غبشة نتكتل 💔#ساحة_الطيران pic.twitter.com/ndfhuc8zp8 — Zainab Ali (@za_98a) January 21, 2021

وعقب الحادث دشن المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسماً بعنوان “ساحة الطيران”.

مشاهد مروعة وجثث متناثرة

غردوا خلاله بعشرات التغريدات حول المجزرة والكارثة الإنسانية التي وقعت في ساحة الطيران.

الاره_اب لا يميز بين عربي وكردي

او شيعي وسني

او ايزيدي ومندائي

هم يروننا عراقيين يريد التخلص منا

والعراقيين الى الان

لا يهتمون الا بتيجان الروس

أصحى ياشعب

اليوم الطيران

باجر كل العراق🇮🇶💔

#ساحه_الطيران pic.twitter.com/RYtCYTq3PP — 🇮🇶zara🇮🇶 (@zah_ci) January 21, 2021

وشارك النشطاء صوراً ومقاطع فيديو في غاية الحزن لما جرى من قتل وجرح للمدنيين الأبرياء

ستكفي هذه الصورة لتعبر عن تعب وطني وشعبه💔😞

يبدو ان شبلا من اشبال العراق كان يريد ان يحقق حلمه ولكن…. 💔😞#ساحه_الطيران

سنلتقي عند الله ونشكوكم يا انجس حكومة رااها العراقيين😤😤 pic.twitter.com/cYg5aPwKTp — ABDULLAH MOHAMMAD (@A0B0AA) January 21, 2021

والأهم من ذلك كله وجه المغردون عبر الوسم أصابع الاتهام إلى المملكة العربية السعودية، واتهموها بدعمها للإرهاب في العراق.

وحمل البعض المسؤولية الكاملة حول الانفجار الذي وقع للمملكة ولي العهد محمد بن سلمان.

وكتب أحد المغردين في هذا السياق: “استيقظت بغداد على مسيل دماء أبنائها في #ساحة_الطيران على يد احزمة السعودية الناسفة”.

فيما قال آخر: ” لن تتوقف التفجيرات الإرهابية في العراق في ظل بقاء النظام الإرهابي السعودي لك الله يا بغداد”.

لن تتوقف التفجيرات الإرهابية في #العراق في ظل بقاء النظام الإرهابي السعودي لك الله يا بغداد 💔#ساحة_الطيران #العمق_العربي#احزمة_السعودية_الناسفه #العراق — يا منصور آمت (@laith199516) January 21, 2021

في غضون ذلك قال شهود عيان إن الانتحاريين قاما بحيلة في غاية الإجرام قبل تنفيذهما العملية.

حيث قام الأول بإدعاء أنه مريض، من أجل أن يجمع الناس حوله، ومن ثم فجّر نفسه.

وبعد أن تجمهرت الناس ثانية لجمع الضحايا من التفجير الأول، قام الانتحاري الثاني بتفجير نفسه فيهم، ليوقعوا كل هذا الكم من الخسائر بالأرواح.

من ناحيته أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات في “مفاصل الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حادث ساحة الطيران”.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية فقد دعا “الكاظمي” إلى اجتماع طارئ للأجهزة الأمنية والاستخبارية لبحث الهجوم وعواقبه.

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