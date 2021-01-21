ما وراء الكواليس بمجزرة "ساحة الطيران" في بغداد
مجزرة ساحة الطيران
Videoالهدهد

ما وراء الكواليس بمجزرة “ساحة الطيران” في بغداد وأصابع الاتهام تتجه للسعودية

تناثرت الأشلاء في كل مكان

كتب وطن
0

شهدت العاصمة العراقية ، مجزرة راح ضحيتها العشرات من العراقيين، جراء تفجيرين انتحاريين وقعا وسط المواطنين في سوق عام وسط .

وأقدم انتحاريان على نفسيهما وسط عدد من المدنيين في سوق لبيع الملابس المستعملة.

ساحة الطيران

وحدث ذلك تحديدا وسط ساحة الطيران بالعاصمة العراقية بغداد، مما أسفر حتى اللحظة عن مقتل 32 شخصا، وأكثر من 110 جريحاً. بحسب آخر إحصائية للضحايا من وزارة الصحة العراقية.

وعقب الحادث دشن المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسماً بعنوان “ساحة الطيران”.

مشاهد مروعة وجثث متناثرة

غردوا خلاله بعشرات التغريدات حول المجزرة والكارثة الإنسانية التي وقعت في ساحة الطيران.

وشارك النشطاء صوراً ومقاطع فيديو في غاية الحزن لما جرى من قتل وجرح للمدنيين الأبرياء

اقرأ أيضاً

هذا ما فعله ابن سلمان مع الأطفال مجهولي النسب في السعودية

الموت يفجع رغد صدام حسين .. من هو والد “رفيقات الطفولة” الذي بكته؟!

شاهد العنود عبدالله تخلع الحجاب على الهواء مباشرة وتستفز السعوديين: عجبكم مظهري!

والأهم من ذلك كله وجه المغردون عبر الوسم أصابع الاتهام إلى المملكة العربية ، واتهموها بدعمها للإرهاب في العراق.

وحمل البعض المسؤولية الكاملة حول الانفجار الذي وقع للمملكة ولي العهد محمد بن سلمان.

وكتب أحد المغردين في هذا السياق: “استيقظت بغداد على مسيل دماء أبنائها في #ساحة_الطيران على يد احزمة السعودية الناسفة”.

فيما قال آخر: ” لن تتوقف التفجيرات الإرهابية في العراق في ظل بقاء النظام الإرهابي السعودي لك الله يا بغداد”.

في غضون ذلك قال شهود عيان إن الانتحاريين قاما بحيلة في غاية الإجرام قبل تنفيذهما العملية.

حيث قام الأول بإدعاء أنه مريض، من أجل أن يجمع الناس حوله، ومن ثم فجّر نفسه.

وبعد أن تجمهرت الناس ثانية لجمع الضحايا من التفجير الأول، قام الانتحاري الثاني بتفجير نفسه فيهم، ليوقعوا كل هذا الكم من الخسائر بالأرواح.

من ناحيته أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات في “مفاصل الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حادث ساحة الطيران”.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية فقد دعا “الكاظمي” إلى اجتماع طارئ للأجهزة الأمنية والاستخبارية لبحث الهجوم وعواقبه.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هذا ما فعله ابن سلمان مع الأطفال مجهولي النسب في السعودية

الهدهد

الموت يفجع رغد صدام حسين .. من هو والد “رفيقات الطفولة” الذي بكته؟!

حياتنا

شاهد العنود عبدالله تخلع الحجاب على الهواء مباشرة وتستفز السعوديين: عجبكم مظهري!

حياتنا

بنت حي النور في السعودية تستغيث عبر تويتر لإنقاذها .. شاهد ماذا فعلوا بها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

More Stories

هذا ما فعله ابن سلمان مع الأطفال مجهولي النسب في السعودية

ملك المغرب استقبل عبدالله بن زايد بشكل شخصي.. ماذا جرى بينهما في قصر فاس؟

الاتحاد للطيران .. أكبر شركة طيران في الإمارات تعلن هذا القرار بشأن قطر

1 من 17٬143

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More