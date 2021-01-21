تحقيق سري حول تحركات الإمارات الهادفة لنشر الفوضى في تونس

أفاد موقع “المراقب” التونسي بأنه تم فتح تحقيق سري حول تحركات الإمارات الهادفة لنشر الفوضى في تونس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام بسبب التردي الاقتصادي.

ووجه عدد من السياسيين والنشطاء التونسيين أصابع الاتهام نحو الإمارات، باستعداء تجربة بلادهم الديمقراطية، عبر عرقلة مساعي استكمال المسار الديمقراطي التونسي، وإشعال الثورة المضادة.

دعوات تحريضية والمتهم الإمارات

وشهدت الآونة الأخيرة حالة من التحريض الكبير عبر مواقع التواصل، وتحركات متتابعة تطالب بإسقاط الحكومة التونسية وحل البرلمان. مع الدعوة للتظاهر وبث الفوضى بالبلاد.

وهذه الدعوات جميعهاً من الواضح أنها مدعومة من قبل إذاعات ومواقع إخبارية إماراتية ومصرية. منها موقع “العين الإماراتي” الذي يترأسه رجل المخابرات الإماراتية علي راشد النعيمي.

كما قال موقع المراقب التونسي بحسب مصادر موثوقة، إنه تم إنشاء صفحات وحسابات وهمية متخصصة بالشأن التونسي مؤخراً.

وتقوم تلك الحسابات بالدعوة للفوضى في البلاد.

وتزامناً مع دعوات التظاهر وحلّ البرلمان وإسقاط الحكومة. تداولت قنوات إماراتية بشكل لافتٍ، مقاطع فيديو تدعو للتظاهر في تونس، وتحرّض على الفوضى.

ولا تدخر الإمارات جهداً هي وحلفائها بالسعي من خلال تحريك آلتهم الإعلامية وبث حملات التشويه التي تستهدف بشكل واضح المؤسسات السيادية التونسية، والشخصيات السياسية.

وتهدف الإمارات من خلال ذلك إلى بث حالة من الفوضى في البلاد، والعمل على تغيير نظام الحكم، على وتيرة ما جرى في مصر، وخاصة بعد فشلهم الأخير في ليبيا.

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