القانون الفلسطيني لا يسمح لمحمد دحلان بالترشح بسبب الحكم القضائي الصادر بحقه
دحلان
الهدهد

صحيفة لبنانية تكشف ما فعله ابن زايد لإعادة دحلان إلى المشهد السياسي الفلسطيني

مليون شيكل وصلت القدس وضواحيها

كتب وطن
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كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، تفاصيل مخطط إماراتي جديد لاستغلال المرتقبة وإعادة الهارب للمشهد السياسي.

وقالت الصحيفة اللبنانية، إن دحلان والذي يشغل منصب مستشار ولي عهد أبوظبي الأمني ، بدأ بالعودة للمشهد السياسي بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات.

القانون الفلسطيني لا يسمح للهارب بالترشح

للتوضيح؛ القانون الفلسطيني لا يسمح لدحلان بالترشح بسبب الحكم القضائي الصادر بحقه بالسجن ثلاث سنوات لإدانته في 2016 باختلاس 16 مليون دولار، إلا أن “التيار الإصلاحي” الذي يتزعمه أكد مشاركته بالانتخابات المقبلة.

والأهم من ذلك كله ووفق مصادر لم تسمها الصحيفة بدأ دحلان بضخ دفعات مالية بداية الأسبوع الجاري في القدس المحتلة وضواحيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة أول دفعة هي مليون شيكل “300 ألف دولار أميركي”.

في غضون ذلك تمثل الانتخابات فرصة ذهبية يقتنصها تيار دحلان لإثبات وجوده في الساحة الفلسطينية. وحسب الصحيفة-: “ليس ضرورياً وجود اسم زعيمه مرشحاً”.

قوائم رسمية في الضفة وغزة والقدس

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بعبارة أخرى فإن تيار دحلان الممول إماراتياً سيشارك بقوائم رسمية في غزة والضفة والقدس. كما سيدعم شخصيات معينة لتشكيل قوائم تحت مسمى مستقلة.

هذا يعني أن المخيمات ذات الكثافة السكانية العالية الثقل الأكبر لدحلان في الضفة المحتلة. وأبرزها: بلاطة في نابلس، والأمعري في رام الله والبيرة، وجنين.

ويُعزّز هذا الثقل وجود شخصيات محورية لعبت دوراً سابقاً في فتح خلال الانتفاضات السابقة. ولم تُسجّل بحقها أي أحكام قضائية، ومنهم نواب أو قادة أمنيون أحيلوا إلى التقاعد.

مرسوم الانتخابات الفلسطينية

في غضون ذلك أصدر الرئيس الفلسطيني الجمعة مرسوماً رئاسياً حدد فيه موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الثلاثة بالتتابع وذلك بعد التوافق بين حركتي فتح وحماس فيما يجري التحضير للقاء فصائلي بالقاهرة يغيب عنه تيار دحلان باعتباره تيار غير معترف به فلسطينياً.

الجدير ذكره، أن الكثير من التقارير الإعلامية أكدت مساعي ابن زايد لتنصيب محمد دحلان رئيسا للسلطة الفلسطينية بدلاً من الرئيس الحالي محمود عباس.

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