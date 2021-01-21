شيخة قطرية تكسر جرة وراء ترامب
رحيل ترامب
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“لا حسنة تذكر له” .. شيخة قطرية تكسر جرة وراء ترامب بعد 4 سنوات من الفوضى

كتب وطن
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علقت الشيخة القطرية، ، على رحيل ، معتبرة أنه ترك فوضى كبيرة في .

وقالت الشيخة القطرية: “أربع سنوات هي الفترة الرئاسية التي قضاها الرئيس ترامب، خلف فيها فوضى في الشرق الأوسط”.

“لا حسنة تذكر في حكمه”

وأضافت: “كذلك خلف فوضى داخلية على المستوى المحلي آخرهما؛ ملف كورونا واقتحام مبنى الكونغرس. لا أعتقد هناك أي حسنة تذكر لفترة ترامب الرئاسية!”.

حكام العرب علقوا آمال كبيرة على ترامب

وتفاعل مغردون مع تغريدة الشيخة القطرية ساخرين من الحكام العرب الذين علقوا آملاً كبيرة على بقاء ترامب في منصبه.

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وأمس الأربعاء كان آخر أيام ترامب في رئاسة الولايات المتحدة بعد تنصيب جو بايدن رسمياً في المنصب خلفاً له.

ويعتبر ترامب من الرؤساء الأمريكيين القلائل الذين أمضوا أربع سنوات في الحكم، خاصة وأن معظم الرؤساء الأمريكيين أمضوا ثمان سنوات بفترتين رئاسيتين متتاليتين.

قرارات بايدن

ومع رحيل ترامب. اتخذ الرئيس الامريكي جو بايدن، 17 مرسوماً رئاسياً فور تسلمه مهامه ألغى بها قرارات أصدرها ترامب.

ويعود بايدن بتلك المراسيم الرئاسية عن إجراءات اتخذتها إدارة دونالد ترامب. أبرزها العودة إلى اتفاقية باريس حول المناخ، ولمنظمة الصحة العالمية.

سيصدر أوامر رئاسية تلغي سياسات الهجرة المثيرة للجدل والتي منعت رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وحسب مستشاريه سيعلق بايدن أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاغون، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.

وعادة ما يلجأ رؤساء الولايات المتحدة إلى القرارات التنفيذية سهلة التطبيق، ولكنها معرضة للإلغاء بجرة قلم، أو لقرار قضائي يعطلها.

اتصالات مع الحلفاء

وفي رسالة إلى الخارج، شدد بايدن أمس على أن الولايات المتحدة ستعود إلى تحالفاتها التي شهدت تقلبات في عهد ترامب. ولفت إلى أن إدارته ستصحح أخطاء الماضي، متعها بأن تعود أميركا لقيادة العالم وأن تكون شريكا موثوقا.

ومن المقرر أن يجري الرئيس غدا الجمعة محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وذلك في أول اتصال مع زعيم إحدى الدول الحليفة.

وقالت المتحدثة باسم إن من المتوقع أن تكون اتصالات بايدن الأولى مع الشركاء والحلفاء لبحث المسائل المهمة عالميا.

وسيكون برنامج إيران النووي من بين الملفات التي سيناقشها الرئيس الأميركي مع حلفاء بلاده، وفقا لنفس المتحدثة.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي دعوا بايدن أمس إلى عادة بناء التحالف بين ضفتي المحيط الأطلسي، بعدما تعرض للضرر خلال رئاسة ترامب.

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