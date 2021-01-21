“لا حسنة تذكر له” .. شيخة قطرية تكسر جرة وراء ترامب بعد 4 سنوات من الفوضى

علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، على رحيل دونالد ترامب، معتبرة أنه ترك فوضى كبيرة في الشرق الأوسط.

وقالت الشيخة القطرية: “أربع سنوات هي الفترة الرئاسية التي قضاها الرئيس ترامب، خلف فيها فوضى في الشرق الأوسط”.

“لا حسنة تذكر في حكمه”

وأضافت: “كذلك خلف فوضى داخلية على المستوى المحلي آخرهما؛ ملف كورونا واقتحام مبنى الكونغرس. لا أعتقد هناك أي حسنة تذكر لفترة ترامب الرئاسية!”.

٤ سنوات هي الفترة الرئاسية التي قضاها الرئيس #ترمب، خلف فيها فوضى في الشرق الأوسط، وكذلك فوضى داخلية على المستوى المحلي آخرهما؛ ملف #كورونا واقتحام مبنى الكونغرس!

لا أعتقد هناك أي حسنة تذكر لفترة ترمب الرئاسية! pic.twitter.com/bZIZF08JlJ — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) January 20, 2021

حكام العرب علقوا آمال كبيرة على ترامب

وتفاعل مغردون مع تغريدة الشيخة القطرية ساخرين من الحكام العرب الذين علقوا آملاً كبيرة على بقاء ترامب في منصبه.

مقامات كاريكاتورية انما بقلم الرصاص مصطفى الرحالي pic.twitter.com/PVhvNYGMkY — مصطفى الرحالي (@ktbptBfwGsulySO) January 20, 2021

ملفه كله فتنه اشعلها الشرق الاوسط واخذ فلوس ومليارات وخطاب في المنصه جنه مريض عقلي اين الملف الحسن الله لايبارك فيك وهذي نهاية الجبروت الكبر والجبروت لله لاغيره — همسات الحنان (@dariinyare) January 20, 2021

هناك حسنة وحيدة في عهد #ترامب وهي انكشاف وسقوط الأقنعة ممكن كُنّا نظنهم أشقاء !!! — صوت قطري 🇶🇦 (@QATAR_2022Cup) January 20, 2021

في عهد ترامب عرفنا مطاوعتنا و عرفنا من هو الأخ.

و في عهده عرفنا حجمنا و كم حجم ثروتنا. و في عهده عرفنا ان الله حق و انه ابتلاء لفئة و رحمة لفئة.

و في عهده قامت كثير من الدول بإعادة رسم استراتيجياتها.

و في عهده نهضت دول و تعثرت دول.

اعتقد عهده كان لازم يجي

والله يستر من (بايدن) — Bu-Hamad (@alriyadahiclou1) January 20, 2021

وأمس الأربعاء كان آخر أيام ترامب في رئاسة الولايات المتحدة بعد تنصيب جو بايدن رسمياً في المنصب خلفاً له.

ويعتبر ترامب من الرؤساء الأمريكيين القلائل الذين أمضوا أربع سنوات في الحكم، خاصة وأن معظم الرؤساء الأمريكيين أمضوا ثمان سنوات بفترتين رئاسيتين متتاليتين.

قرارات بايدن

ومع رحيل ترامب. اتخذ الرئيس الامريكي جو بايدن، 17 مرسوماً رئاسياً فور تسلمه مهامه ألغى بها قرارات أصدرها ترامب.

ويعود بايدن بتلك المراسيم الرئاسية عن إجراءات اتخذتها إدارة دونالد ترامب. أبرزها العودة إلى اتفاقية باريس حول المناخ، ولمنظمة الصحة العالمية.

سيصدر أوامر رئاسية تلغي سياسات الهجرة المثيرة للجدل والتي منعت رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وحسب مستشاريه سيعلق بايدن أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاغون، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.

وعادة ما يلجأ رؤساء الولايات المتحدة إلى القرارات التنفيذية سهلة التطبيق، ولكنها معرضة للإلغاء بجرة قلم، أو لقرار قضائي يعطلها.

اتصالات مع الحلفاء

وفي رسالة إلى الخارج، شدد بايدن أمس على أن الولايات المتحدة ستعود إلى تحالفاتها التي شهدت تقلبات في عهد ترامب. ولفت إلى أن إدارته ستصحح أخطاء الماضي، متعها بأن تعود أميركا لقيادة العالم وأن تكون شريكا موثوقا.

ومن المقرر أن يجري الرئيس غدا الجمعة محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وذلك في أول اتصال مع زعيم إحدى الدول الحليفة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن من المتوقع أن تكون اتصالات بايدن الأولى مع الشركاء والحلفاء لبحث المسائل المهمة عالميا.

وسيكون برنامج إيران النووي من بين الملفات التي سيناقشها الرئيس الأميركي مع حلفاء بلاده، وفقا لنفس المتحدثة.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي دعوا بايدن أمس إلى عادة بناء التحالف بين ضفتي المحيط الأطلسي، بعدما تعرض للضرر خلال رئاسة ترامب.

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