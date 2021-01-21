تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة فالنسيا وأوساسونا في الدوري الإسباني

يستضيف فريق فالنسيا الإسباني “الخفافيش”، منافسه الضيف أوساسونا على ميدانه مساء اليوم الخميس.

وتلعب المباراة في إطار منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة، على ملعب “ميستايا”.

موعد مباراة فالنسيا وأوساسونا والقنوات الناقلة

ستقام المباراة بين كلا المنافسين عند الساعة الثامنة بتوقيت مصر، والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

ستبث المباراة عبر قنوات شبكة بي إس سبورت الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق النشر الحصري لدوري الإسباني الممتاز “الليغا”.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 3” على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12265، وعلى القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547.

تشكيلة فالنسيا

ومن المتوقع أن يلعب فريق فالنسيا بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى الهولندي ياسبر سيلسن.

في خط الدفاع كلاً من الإيطالي أليساندرو فلورينزي. والإسباني هوجو جيامون. واللاعب الفرنسي مختار دياخابي. والإسباني خوسيه لويز جايا.

الخفاش أورورس راسيتش: "الانتصارات الثلاث المتتالية التي حققناها ستساعدنا لنكتسب المزيد من الثقة ونتحسن أكثر" 💪#أمونت_فالنسيا pic.twitter.com/WoofD1DMov — 🦇🍊🌊 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) January 19, 2021

في مركز خط الوسط الإسباني فيران توريس. وداني باريخو. والفرنسي فرانسيس كوكلين. والإسباني كارلوس سولير.

أما في الهجوم سيكون الإسباني رودريغو مورينو والبرتغالي جونسالو جيديش.

تشكيلة أوساسونا

أما الفريق الضيف سيدخل المباراة القوية ضد فالنسيا بالتشكيلة التالي:

في حراسة المرمى روبين إيفان مارتينيز.

في خط الدفاع الإسباني خوان كرو . أريدانى هيرنانديز. و دافيد غارسيا. والأرجنتيني فاكوندو رونكاليا.

وفي خط الوسط الإسباني “جون مونكايولا” و” أويير” والكرواتي ” انتي بوديمير”.

وفي الهجوم سيكون روبرتو توريس موراليس. والأرجنتيني”جوناثان كاليري والإسباني روبين غارسيا.

📸 Estas son algunas de las imágenes que nos ha dejado el penúltimo entrenamiento antes del #ValenciaOsasuna. ¡Vamos, equipo! pic.twitter.com/mFCJLclwMr — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) January 19, 2021

يحتل فريق فالنسيا “الخفافيش” المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

بينما يحتل المنافس الضيف أوساسونا في المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، في الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

حكم المباراة والمعلق

سيدير المبارة حكم الساحة الدولي الإسباني أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز.

فيما سيعلق عليها المعلق اليمني حسن العيدروس.

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