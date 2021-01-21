القناة الناقلة لمباراة فالنسيا وأوساسونا في الدوري الإسباني وموعدها
موعد مباراة فالنسا وأوساسونا
Imageرياضة

تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة فالنسيا وأوساسونا في الدوري الإسباني

في إطار منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني

كتب وطن
0

يستضيف فريق فالنسيا الإسباني “الخفافيش”، منافسه الضيف أوساسونا على ميدانه مساء اليوم الخميس.

وتلعب المباراة في إطار منافسات الجولة 19 من للدرجة الممتازة، على ملعب “ميستايا”.

موعد وأوساسونا والقنوات الناقلة

ستقام المباراة بين كلا المنافسين عند الساعة الثامنة بتوقيت مصر، والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة “”.

ستبث المباراة عبر قنوات شبكة بي إس سبورت الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق النشر الحصري لدوري الإسباني الممتاز “”.

وستبث المباراة عبر قناة “ HD 3” على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12265، وعلى القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547.

تشكيلة فالنسيا

ومن المتوقع أن يلعب فريق فالنسيا بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى الهولندي ياسبر سيلسن.

في خط الدفاع كلاً من الإيطالي أليساندرو فلورينزي. والإسباني هوجو جيامون. واللاعب الفرنسي مختار دياخابي. والإسباني خوسيه لويز جايا.

في مركز خط الوسط الإسباني فيران توريس. وداني باريخو. والفرنسي فرانسيس كوكلين. والإسباني كارلوس سولير.

أما في الهجوم سيكون الإسباني رودريغو مورينو والبرتغالي جونسالو جيديش.

اقرأ أيضاً

القنوات الناقلة وموعد مباراة أتلتيكو مدريد وايبار اليوم في الدوري الإسباني

كم سيدفع نادي “وست هام يونايتد” لإدارة اشبيلية من أجل التعاقد مع المغربي يوسف النصيري؟!

“شاهد” كيف أنقذ نجم الحراسة المغربية “ياسين بونو” اشبيلية في الدقيقة الأخيرة أمام ألافيس؟!

تشكيلة أوساسونا

أما الفريق الضيف سيدخل المباراة القوية ضد فالنسيا بالتشكيلة التالي:

في حراسة المرمى روبين إيفان مارتينيز.

في خط الدفاع الإسباني خوان كرو . أريدانى هيرنانديز. و دافيد غارسيا. والأرجنتيني فاكوندو رونكاليا.

وفي خط الوسط الإسباني “جون مونكايولا” و” أويير” والكرواتي ” انتي بوديمير”.

وفي الهجوم سيكون روبرتو توريس موراليس. والأرجنتيني”جوناثان كاليري والإسباني روبين غارسيا.

يحتل فريق فالنسيا “الخفافيش” المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

بينما يحتل المنافس الضيف أوساسونا في المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، في الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

حكم المباراة والمعلق

سيدير المبارة حكم الساحة الدولي الإسباني أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز.

فيما سيعلق عليها المعلق اليمني حسن العيدروس.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

القنوات الناقلة وموعد مباراة أتلتيكو مدريد وايبار اليوم في الدوري الإسباني

رياضة

كم سيدفع نادي “وست هام يونايتد” لإدارة اشبيلية من أجل التعاقد مع المغربي…

رياضة

“شاهد” كيف أنقذ نجم الحراسة المغربية “ياسين بونو” اشبيلية في…

رياضة

“شاهد” أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على المنافس الشرس اشبيلية ويتربع على…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

More Stories

القنوات الناقلة وموعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

الصحف الإسبانية تشن هجوماً على زيدان بعد توديع فريقه ريال مدريد كأس الملك الإسباني

بالفيديو: مانشستر سيتي ينتزع فوزاً ثميناً في الدقائق الأخيرة من مواجهته أمام أستون فيلا

1 من 62

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More