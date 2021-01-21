ترامب يوقع صفقة أسلحة مع الإمارات
دونالد ترامب
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ترامب يبعثر أوراق بايدن قبل خروجه من البيت الأبيض بساعة وهذا ما اتفق عليه مع الإمارات

صفقة لشراء 50 طائرة إف-35 ونحو 18 طائرة مسيرة

كتب وطن
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كشفت وكالة “رويترز”، تفاصيل اتفاق إماراتي أمريكي وقعه الرئيس الأمريكي السابق قبل ساعة من مغادرته وانتهاء مهامه.

تفاصيل اتفاق اللحظات الاخيرة

ووقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة إف-35 مقاتلة وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة، قبل مغادرة إدارة دونالد ترامب بساعة.

علاوة على ذلك ورغم أن الإمارات والولايات المتحدة كانتا تعملان على توقيع الاتفاق قبل تولي الرئيس جو بايدن السلطة أمس الأربعاء. إلا أن الرئيس الجديد أكد أنه سيعيد النظر في تلك الاتفاقيات.

بالإضافة إلى ذلك تعبر الإمارات، أحد أوثق حلفاء واشنطن في ، منذ فترة طويلة عن اهتمامها بحيازة المقاتلات إف-35 الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

اتفاق فتح شهيتها

وتلقت الإمارات وعود بالحصول على فرصة لشراء تلك الطائرات في اتفاق جانبي عندما وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس/آب الماضي.

وأشارت “رويترز” إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية وسفارة أبوظبي في واشنطن لم تردان بعد على طلبين للتعليق.

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للتوضيح فقد جرى توقيع الاتفاق قبل نحو ساعة من تنصيب بايدن. ومنح أبوظبي فرصة لقبول الجدول الزمني لتسليم الطائرات المقاتلة الذي خضع للتفاوض بين الجانبين وكذلك أكسب طلب الشراء الصفة الرسمية. حسب مصادر أبلغت الوكالة.

وقالت المصادر إن الإمارات أعدت أوراق الاتفاق منذ أكثر من أسبوع. بعبارة أخرى فإن أبوظبي وواشنطن كانتا تأملان يوماً ما الانتهاء من الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول.

والأهم من ذلك كله فإن توقيت تسليم الطائرات وكلفتها والتكنولوجيا والتدريب وأمور أخرى مرتبطة بالصفقة أطال أمد المفاوضات”.

18 طائرة مسيرة

في غضون ذلك وقعت حكومة أبوظبي كذلك اتفاقا منفصلا لشراء 18 طائرة مسيرة. في ثاني أكبر صفقة من نوعها تبرمها الولايات المتحدة مع دولة واحدة.

وقالت المصادر إن الموعد النهائي لتسليم الطائرات إف-35 المقاتلة لم يتأكد بعد. لكن الاقتراح الأولي الذي أرسلته الولايات المتحدة للإمارات كان عام 2027.

وطائرات إف-35 مكون كبير في صفقة حجمها 23 مليار دولار لبيع أسلحة عالية التقنية من إنتاج جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز كورب للإمارات كان قد أُعلن عنها هذا الخريف.

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