كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، تفاصيل استعدادات إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لإعادة تصميم البيت الأبيض مع دخول بادين إليه.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن إدارة بايدن لن تكتفي فقط بتغيير السياسات السابقة لترامب؛ بل ستغير كذلك تصميم البيت الأبيض. علاوة على ذلك بعض اللمسات الجديدة لتضفي عليه لمسة بايدن الشخصية.

وأوضحت الصحيفة، أنه وأثناء مراسم تنصيب بايدن، بدأ موظفو تجهيزات البيت الأبيض، البالغ عددهم 90 شخصاً، في نقل عائلة بايدن في عملية استغرقت خمس ساعات فقط.

وبالرغم من انتقال آل بايدن، أفيد بأنهم لن يتعمقوا في إضفاء طابع شخصي على البيت الأبيض ولن يستعينوا بمصمم ديكور داخلي.

مع ذلك، لم يمنع هذا عائلة الرئيس بايدن من إضافة بعض اللمسات الجديدة، كما أنهم سيحصلون على أكثر من مليون دولار لإعادة تزيين أحد أشهر المباني على وجه الأرض”.

تمثال أيقونة الحقوق المدنية

من بين الإضافات البارزة التي زينت البيت الأبيض تثبيت تمثال نصفي لمنظم حقوق عمال المزارع الأسطوري، سيزار تشافيز، خلف مكتب ريزولوت الشهير في المكتب البيضاوي.

في غضون ذلك قال بول تشافيز، نجل تشافيز ورئيس مؤسسة سيزار تشافيز: “إن وضع تمثال نصفي لوالدي في المكتب البيضاوي يرمز إلى العهد الجديد المليء بالآمال الذي تستهله أمتنا”.

وأضاف تشافيز: “هذا ليس تكريماً لوالدي فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يمثل الإيمان والتمكين لشعب كامل حارب والدي وضحى لأجله”.

هذا وقد وضع في المكتب البيضاوي تمثالان نصفيان للناشطة الأمريكية روزا باركس والسيدة الأولى السابقة إليانور روزفلت.

I am smiling ear to ear with a full heart! #organizerswin #SiSePuede @UFWupdates #Unionproud

“Behind the Resolute desk is a bust of Cesar Chavez. The office also includes busts of Rosa Parks, Eleanor Roosevelt and sculpture by Allan Houser of the Chiricahua Apache” pic.twitter.com/3FlXZpoqZf — Marisol Garcia (@marisolgarciaaz) January 20, 2021

إزالة لوحة مثيرة للجدل

إذا كان البيت الأبيض هو رمز الرئاسة، فإنَّ المكتب البيضاوي هو قلب البيت الأبيض. ولهذا السبب أثار قرار الرئيس ترامب بتعليق صورة للرئيس الأمريكي السابق أندرو جاكسون الجدل.

ربما كان ترامب يحاول لاستمداد بعض التألق الشعبوي من جاكسون، الذي كان رئيساً بين عامي 1829 و1837. واشتهر بإقامة حفل تنصيب صاخب في البيت الأبيض.

لكن بالنسبة للكثيرين كانت الصورة تذكيراً بالإبادة الجماعية بحق سكان الولايات المتحدة الأصليين التي ساعد جاكسون في تنفيذها.

ووقَّع جاكسون، الذي كان يمتلك عبيداً، على قانون إجلاء الهنود الحمر من أراضيهم. مما أدى إلى مقتل الآلاف من السكان الأصليين عند إجبارهم على الخروج من أراضيهم للسماح باستيطان البيض.

إلا أن جو بايدن اختار مساراً مختلفاً، فوضع محل صورة جاكسون صورة للأب المؤسس بنجامين فرانكلين، المشهور بنكاته وإسهاماته المختلفة في إنشاء الولايات المتحدة.

andrew jackson has been replaced with ben franklin pic.twitter.com/nJaVzgnAqe — Tim Dickinson (@7im) January 20, 2021

صورة الحملة الانتخابية الجديدة

هذا ووضعت الإدارة الأمريكية الجديدة صوراً من حملة بايدن الانتخابية وهم يرتدون ملابس واقية ضد كورونا. حيث كانت حملة بايدن مختلفة اختلافاً ملحوظاً عن حملة دونالد ترامب بهذا الشأن.

الكلاب تعود للبيت الأبيض

بالإضافة إلى ذلك قرر بايدن وعائلته أن يجعلا البيت الأبيض مميزاً ليس فقط بالتصميمات الجديدة، بل بجلب الكلبين “تشامب” و”ميجور”، من نوع جيرمن شيبرد (الرعاة الألمان) اللذين تبنتهما عائلة بايدن من مأوى.

ويعتبر المراقبين أن ذلك سيغير مظهر المكان، بعد أن كان آل ترامب أول عائلة تدخل البيت الأبيض منذ سنوات دون كلب أليف.

وتسجل عائلة بايدن أيضاً تغييراً جديداً؛ لأنَّ هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها كلاب البيت الأبيض مُتبنَّاة من مأوى.

بايدن يدخل البيت الأبيض

وتأتي هذه الترتيبات الجديدة بعد دخول بايدن البيت الأبيض. إذ لجأ، الأربعاء، بعد حفل تنصيبه، إلى دخول البيت الأبيض مشياً وبجواره زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، في إجراء هو الأول من نوعه، ليدخله لأول مرة رئيساً للولايات المتحدة.

في نفس السياق، دخلت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إلى جانب عائلتها البيت الأبيض. كأول امرأة وأول سيدة من ذوي البشرة السمراء، وأول آسيوية، تتولى منصب نائب الرئيس.

في غضون ذلك أيضاً أدى بايدن أمس الأربعاء، رسمياً، اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة خلفاً للجمهوري دونالد ترامب كما أدت نائبته كامالا هاريس اليمين الدستورية إلى جانب بايدن، نائبةً له، خلفاً لمايك بنس.

وتم تأمين مراسم الحفل بنشر 25 ألف جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن. لتأمين المنطقة بعد حادثة اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس، في وقت سابق من الشهر الجاري.

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