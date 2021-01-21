نفى حساب “الشاهين” العُماني البارز بتويتر الأخبار التي يتم تداولها، حول قيام سلطنة عُمان بطرد بعض اليمنيين من أراضيها وإمهال آخرين فترة زمنية للمغادرة، امتثالاً لأوامر من الولايات المتحدة.

وقال “الشاهين” في سلسلة تغريدات له رصدته (وطن). إن ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات والمنصات الصحفية، عن قيام السلطنة بطرد بعض الأشقاء اليمنيين وإمهال آخرين فترة زمنية للمغادرة “هو عار عن الصحة”.

🔴تنويه🔴

مساء الخير جميعا

حول ما تتداوله بعض الحسابات وبعض المنصات الصحفية عن قيام سلطنة عمان بطرد بعض الاشقاء اليمنيين من اراضيها وامهال بعضهم فترة زمنية للمغادرة إمتثالاً لأوامر من واشنطن،،،،نلفت عنايتكم ان الخبر عارٍ من الصحة كل يمني على ارض عمان هو بمثابة المواطن ولا يمكن — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 21, 2021

وتابع:”كل يمني على أرض عمان هو بمثابة المواطن ولا يمكن طرد أي فرد حصل على تصريح إقامة. ما لم يصدر بحقه حكم قضائي بالإبعاد أو لمخالفته شروط اللجوء السياسي”.

وأضاف الشاهين في توضيحه أن المواطن اليمني في أرض عمان هو “الأخ والشقيق”. بغض النظر عن أي انتماءات قبلية أو جغرافية أو سياسية أو حزبية.

طرد أي فرد حصل على تصريح اقامة مالم يصدر بحقه حكم قضائي بالابعاد أو لمخالفته اشتراطات اللجوء السياسي اليمني في أرض عمان هو الاخ والشقيق بغض النظر عن اي انتماءات قبلية او جغرافية أو سياسية او حزبية وله معزّته الخاصة منذ الأزل

وقد وفرت السلطنة المناخ الملائم لكافة الفرقاء اليمنيين — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 21, 2021

وشدد الحساب الذي اشتهر بالتصدي للشائعات عن عمان، على أن السلطنة لم تدخر جهداً في توفير المناخ الملائم لكافة اليمنيين من أجل التفاوض والحوار للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وتحت إشراف دولي.

للحوار والتفاوض والتوصل لحل سياسي للأزمة وتحت اشراف دولي

ولا تقبل السلطنة أي إملاءات من أي طرف كان فيما يتعلق بسياستها الداخلية او الخارجية تحت أي ظرف

كما أن قرار واشنطن بادراج جماعة الحوثي كمنظمة ارهابية هو قرار فردي لا يطال الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطنة والتزمت بها — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 21, 2021

ولا تقبل السلطنة ـ بحسب الشاهين ـ أي إملاءات من أي طرف كان، فيما يتعلق بسياستها الداخلية أو الخارجية، وتحت أي ظرف.

طرد اليمنيين من سلطنة عمان

وتابع أن قرار واشنطن بإدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية “هو قرار فردي لا يطال الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطنة والتزمت بها.”

ويأتي هذا التوضيح من قبل الشاهين العماني، بعد تداول منصات إخبارية ونشطاء عبر مواقع التواصل، مزاعما تفيد قيام السلطنة بطرد عدد من اليمنيين من البلاد.

دور محوري

كما تفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع تصريحات الشاهين العماني، مؤكدين أن دور السلطنة تجاه القضية اليمنية طالما كان دوراً محورياً وداعماً نحو الحل والوفاق بين الأخوة الفرقاء.

ووجه النشطاء سهام الانتقاد لمن وصفوهم بـ”أبواق الفتنة والصحافة الصفراء”.

وعلق أحد المغردين في هذا السياق قائلاً: “مخلفات العالم هم من ينشرون الكلام الغلط حسبي الله ونعم الوكيل. اليمنيين إخواننا و أهلنا منا وفينا و أهلا وسهلا بهم”.

مخلفات العالم هم من ينشرون الكلام الغلط حسبي الله ونعم الوكيل اليمنيين اخواننا واهلنا منا وفينا واهلا وسهلا بهم — قابوس السلام رحمك الله (@MrF729Z4Ka7p6SM) January 21, 2021

كما علق آخر: “من يعرف سلطنة عمان حكومة وشعبا لا يصدق مثل هذه الأخبار. لكن ماذا نفعل بأبناء عام 1995″2000 فتحوا عيونهم وشافوا دجاجة إماراتية”.

من يعرف سلطنة عمان حكومتا وشعبا لا يصدق مثل هذه الأخبار …

لكن ماذا نفعل بأبناء عام 1995》2000 فتحوا عيونهم وشافوا دجاجة إماراتية — محمد إبن المهرة 𐩣𐩢𐩣𐩵 𐩽 𐩱𐩨𐩬 𐩽 𐩱𐩡𐩣𐩠𐩧𐩠 (@mohammedm1111) January 21, 2021

سلطنة عمان وموقفها من حرب اليمن

وأبقت سلطنة عمان منذ أزمة اليمن على جعل حدودها مفتوحة أمام آلاف اليمنيين.

ووفرت للمحتاجين العلاج الطبي والغذاء والدعم المالي ومولدات الطاقة واسطوانات الغاز.

كما تقوم السلطنة ببناء المنازل وآبار المياه والبنية التحتية والمراكز الطبية.

ويشار إلى أنه في العام 2018، أعلن “مارتن جريفيث” المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أن سلطنة عمان تلعب دوراً محورياً في مساعدة اليمنيين.

وأوضح أن الحكومة العمانية تسمح للمنظمات الدولية بالعمل من أراضيها لصالح الشعب اليمني.

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