“من الكويت إلى مسقط”.. قرقاش يَذكر قطر بالخير لأول مرة وهذا ما قاله عن الصفحة الجديدة

صرح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن هناك صفحة جديدة يملأها الأمل، تفتحها دول الخليج العربي بالمنطقة.

ونشر “قرقاش” تغريدة عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) قال فيها:”من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي، نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل”.

من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة، هذا هو شعورنا في الإمارات. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 21, 2021

نصبو إلى خليج عربي مستقر بعد المصالحة

وتابع الوزير الإماراتي: “نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة. هذا هو شعورنا في الإمارات”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة الوزير الإماراتي. معتبرين بأنه لا مناص للإمارات سوى الصلح مع قطر وطي صفحة الخلافات التي كانت تدعمها بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

في غضون ذلك قال أحد المغردين: “يجب أن تدرك الإمارات أن قوتها في محيطها قد تجد دعم خارجي. ولكنه سيكون مؤقت ولن يدوم بعد رحيل الشيخ زايد رحمة الله عليه أصبحت سمعة الإمارات للأسف غير جيدة”.

يجب ان تدرك الامارات ان قوتها في محيطها قد تجد دعم خارجي ولكنه سيكون مؤقت ولن يدوم بعد رحيل الشيخ زايد رحمة الله عليه اصبحت سمعة الامارات للاسف غير جيدة — الرفيق الشيخ عبدالله العولقي (@kVJ3oK6ukHiHOSI) January 21, 2021

فيما قال مغرد آخر مستبشرا بالمصالحة وانتهاء الأزمة: “صفحة جديدة من الاصطفاف والتلاحم و الإخاء بين أشقاء التاريخ والمصير المشترك. طيف وردي من الود والمحبة والتآلف يعبر سماء عواصم الخير بدء من الرياض والدوحة مرورا بأبو ظبي والمنامة والكويت ومسقط. ليعيد صياغة مفردات جديدة وواعدة في آفاق العلاقات التكاملية بين دول المجلس”.

صفحة جديدة من الاصطفاف والتلاحم والاخاء بين اشقاء التاريخ والمصير المشترك.. طيف وردي من الود والمحبة والتآلف يعبر سماء عواصم الخير بدء من الرياض والدوحة مرورا بأبوظبي والمنامة والكويت ومسقط ليعيد صياغة مفردات جديدة وواعدة في آفاق العلاقات التكاملية بين دول المجلس #خليجنا_واحد pic.twitter.com/EvNnRu3SRU — Ali Alkhatib (@Alkhatib_8) January 21, 2021

ولم يتوقف الوزير الإماراتي أنور قرقاش منذ إعلان المصالحة الخليجية في الخامس من يناير 2021، عن تصريحاته التي تمهد لمرحلة جديدة من تحسين العلاقات بين بلاده والدوحة من جهة، وأنقرة أيضاً من جهة أخرى.

أنور قرقاش والشريك التركي

وسبق أن قال الوزير الإماراتي إن بلاده هي الشريك التجاري الأول للدولة التركية في الشرق الأوسط. مشيرا إلى أن الإمارات لا تعتز بأي خلافات مع تركيا.

وكانت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومعهم مصر، قد أعلنوا انتهاء حقبة الخلاف التي بدأت منذ العام 2017، بإعلان الأطراف الأربعة محاصرة قطر، بدعوى دعمها الإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة.

وشهدت قمة العلا الخليجية التي تم فيها مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي، انتهاء تلك الحقبة الزمنية من الخلاف بين الدول الخليجية.

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