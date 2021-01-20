هل تعهدت قطر بتغيير سياسة الجزيرة في اجتماع مغلق مع مسؤولين مصريين وإماراتيين!

زعم مصدران في المخابرات المصرية، أن مسؤولاً قطرياً بارزاً في وزارة الداخلية- حسب قولهما- بتغيير في توجه قناة الجزيرة ووسائل إعلام حكومية أخرى اتجاه القاهرة.

المسؤولان المصريان أبلغا وكالة “رويترز” بهذه المعلومة. مشيرين إلى أن ذلك جاء خلال لقاء جمع المسؤول القطري مع مسؤولين من مصر والإمارات السبت الماضي.

وأضاف المسؤولان المصريان بأن المسؤول القطري كذلك تعهد لمصر بألا تتدخل قطر في شؤون مصر الداخلية.وفق الادعاء

عودة العلاقات بين الجانبين

وأعلنت مصر، الأربعاء، عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر بشكل كامل بعد انقطاع تخطى الثلاث سنوات.

وجاء ذلك وفق ما أعلن بيان لوزارة الخارجية المصرية، والذي أشار أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامات اتفاق “العلا” بالرياض.

بيان الخارجية الذي تناقلته معظم وسائل الإعلام أكد أيضا أن مصر وقطر، تبادلتا مذكرتين رسميتين، في هذا الشأن.

حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

تعاون اقتصادي وسلسلة لقاءات

وتابع المسؤولان في كشف تفاصيل ما جرى على ذمتهما أن الجانبين اتفقا على تعاون اقتصادي وسلسلة اجتماعات حول عدد من القضايا المعلقة مثل ليبيا وجماعة “الإخوان المسلمين”.

وأن المسؤولين اتفقوا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر على أن تكون “تحت الاختبار”. حسب تعبير أحد المصدرين وفق رويترز. وأبدى المسؤول القطري رغبة بلاده في تطبيع العلاقات بين الدول الخمس كلها.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا الشهر على إنهاء مقاطعة الدول الأربع لقطر، والتي بدأت في 2017 بسبب اتهامها للدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

اغلاق الجزيرة .. أحد الشروط 13 اللاغية

وكان مطلب اغلاق الجزيرة أحد شروط دول الحصار طيلة أكثر من 3 سنوات ونصف من الحصار. لكنّ ايا من تلك المطالب لم تتحق وانتهى الحصار بانتصار القطريين .

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