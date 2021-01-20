عبدالخالق عبدالله يكذب على سامي حداد
عبد الخالق عبد الله
الهدهد

عبدالخالق عبدالله يكذب على سامي حداد في قبره .. وصديقه المقرب جمال ريان يرد

"الحداد" أحد أبرز وجوه رعيل الجزيرة الأول

كتب وطن
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أثار الأكاديمي الإماراتي الدكتور ، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، جدلا واسعا بتغريدة كتبها عن مذيع “” الراحل .

وكانت قناة الجزيرة أعلنت وفاة أحد أبرز وجوه رعيلها الأول، الإعلامي الفلسطيني سامي حداد بعد عقود من العطاء بالمجالين الإذاعي والتلفزيوني.

المستشار الإماراتي: سامي حداد ترك الجزيرة

ونعى عبدالخالق عبدالله “حداد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، ووصفه بأنه كان أحد كبار وجوه قناة الجزيرة الأوائل. لافتا إلى أنه شارك معه في أكثر من حلقة من برنامجه الشهير “الرأي والرأي الآخر”.

لكن الأكاديمي الإماراتي زعم أيضا في تغريدته أن حداد، ترك قناة “الجزيرة” اعتراضا على توجهاتها السياسية.

واستدعى ذلك ردا من الإعلامي البارز بالقناة ، والذي كذب ما ذكره عبدالخالق.

تكذيب عبدالخالق عبدالله

ورد عليه قائلا:”كنت يا دكتور مقربا جدا من المرحوم سامي حداد وهو لم يترك قناة الجزيرة اعتراضا على توجهاتها السياسية”

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وتابع موضحا:”وإنما كان قد طلب تقديم برنامجه من لندن لكي يكون قريبا من زوجته فكان له ذلك لسنوات”

واختتم ريان تغريدته بالإشارة إلى أن سامي كان أردني الأصل من مدينة “السلط”، وأنه كان حاملا للجنسية البريطانية وكان فلسطيني الهوى.

ونعى العديد من النشطاء والكتاب والإعلاميين وفاة سامي حداد، الذي اشتهر ببرنامجه “أكثر من رأي”.

واستضاف فيه عدداً من الشخصيات والقادة السياسيين على مدار سنوات عدة.

من هو سامي حداد

ويعتبر سامي كذلك من الرعيل الأول للقناة القطرية وأول رئيس تحرير فيها.

كما أشرف حداد على تدريب الصحفيين الأوائل بالقناة، وعرف فيها بالبرنامج السياسي أكثر من رأي.

وبداية تجربة سامي حداد كانت من الإذاعة الأردنية، قبل أن يلتحق بإذاعة لندن.

وساهم في إطلاق تلفزيون بي بي سي عربي في نسخته الأولى عام 1994.

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