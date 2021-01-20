عبدالخالق عبدالله يكذب على سامي حداد في قبره .. وصديقه المقرب جمال ريان يرد

أثار الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، جدلا واسعا بتغريدة كتبها عن مذيع “الجزيرة” الراحل سامي حداد.

وكانت قناة الجزيرة أعلنت وفاة أحد أبرز وجوه رعيلها الأول، الإعلامي الفلسطيني سامي حداد بعد عقود من العطاء بالمجالين الإذاعي والتلفزيوني.

المستشار الإماراتي: سامي حداد ترك الجزيرة

ونعى عبدالخالق عبدالله “حداد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، ووصفه بأنه كان أحد كبار وجوه قناة الجزيرة الأوائل. لافتا إلى أنه شارك معه في أكثر من حلقة من برنامجه الشهير “الرأي والرأي الآخر”.

وفاة #سامي_حداد احد كبار وجوه قناة الجزيرة الأوائل الذي شاركت معه في اكثر من حلقة من حلقات برنامج الرأي والرأي الآخر الذي كان بحق من انجح البرامج الحوارية السياسية وأكثرها نضجًا. ترك القناة اعتراضا على توجهاتها السياسية. رحمه الله. https://t.co/EsbjG9sHvy — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 19, 2021

لكن الأكاديمي الإماراتي زعم أيضا في تغريدته أن حداد، ترك قناة “الجزيرة” اعتراضا على توجهاتها السياسية.

واستدعى ذلك ردا من الإعلامي البارز بالقناة جمال ريان، والذي كذب ما ذكره عبدالخالق.

تكذيب عبدالخالق عبدالله

ورد عليه قائلا:”كنت يا دكتور مقربا جدا من المرحوم سامي حداد وهو لم يترك قناة الجزيرة اعتراضا على توجهاتها السياسية”

كنت يا دكتور مقربا جدا من المرحوم سامي حداد ، أولا : سامي لم يترك قناة الجزيرة اعتراضا على توجهاتها السياسية وإنما كان قد طلب تقديم برنامجه من لندن لكي يكون قريبا من زوجته فكان له ذلك لسنوات ، ثانيا: كان سامي أردني الاصل من مدينة السلط حاملا للجنسية البريطانية وكان فلسطيني الهوى https://t.co/kY5HF5ESto — جمال ريان (@jamalrayyan) January 19, 2021

وتابع موضحا:”وإنما كان قد طلب تقديم برنامجه من لندن لكي يكون قريبا من زوجته فكان له ذلك لسنوات”

واختتم ريان تغريدته بالإشارة إلى أن سامي كان أردني الأصل من مدينة “السلط”، وأنه كان حاملا للجنسية البريطانية وكان فلسطيني الهوى.

ونعى العديد من النشطاء والكتاب والإعلاميين وفاة سامي حداد، الذي اشتهر ببرنامجه “أكثر من رأي”.

واستضاف فيه عدداً من الشخصيات والقادة السياسيين على مدار سنوات عدة.

من هو سامي حداد

ويعتبر سامي كذلك من الرعيل الأول للقناة القطرية وأول رئيس تحرير فيها.

كما أشرف حداد على تدريب الصحفيين الأوائل بالقناة، وعرف فيها بالبرنامج السياسي أكثر من رأي.

وبداية تجربة سامي حداد كانت من الإذاعة الأردنية، قبل أن يلتحق بإذاعة لندن.

وساهم في إطلاق تلفزيون بي بي سي عربي في نسخته الأولى عام 1994.

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