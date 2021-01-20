صحيفة تكشف ما ينوي فعله ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض .. هل سيساعده حلفاؤه بالخليج؟

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يعتزم تأسيس حزب جديد تحت اسم “الحزب الوطني”.

حزب ترامب الجديد

وأوضحت، وفق مصادر لم تسمها، أن الحزب الجديد سيكون حزب “باتريوت” والتي تعني المحب لوطنه، وذلك بعد رحيله عن البيت الأبيض.

هذا ولم تقدم الصحيفة الأمريكية، أي تفاصيل عن الحزب في حين لم يعلق ترامب أيضا على هذه الأنباء حتى الآن.

نهاية حكم ترامب

الجدير ذكره، أن ترامب أنهى ولايته بخلاف مع عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس، لا سيما على خلفية اقتحام عدد من أنصاره للكابيتول في السادس من يناير/كانون ثاني الجاري.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترامب اليوم الأربعاء، وسيتم تسليم السلطة لبايدن رسمياً ليصبح رئيسًا للولايات المتحدة في الساعة السابعة مساء بتوقيت واشنطن.

الكونجرس الأمريكي

وكان الكونجرس قد صدق على فوز بايدن بالرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.

وكان مئات الآلاف يشاركون في مراسم تنصب الرئيس الجديد لكن هذه المرة ستشارك مجموعة محدودة من الأشخاص بسبب جائحة كورونا.

كما تم تعزيز الاحتياطات الأمنية بعد أن اقتحم مثيرو الشغب من أنصار ترامب مبنى الكابيتول هذا الشهر.

وسيعمل أكثر من 25 ألفاً من الحرس الوطني على تأمين مراسم التنصيب في واشنطن.

لن يحضر حفل التنصيب

وخلافا للتقاليد، لن يحضر دونالد أداء القسم من جانب بايدن والتجمع الذي يليه لجميع الرؤساء السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وسيحضر بدلا من ذلك نائب الرئيس مايك بنس.

وسيغادر الرئيس الامريكي البيت الأبيض مبكرا ويخطط لعقد مراسم بسيطة في قاعدة عسكرية مجاورة.

قبل أن يتوجه إلى فلوريدا، حيث يتوقع أن يقيم في منتجع مار آلاغو.

وسيلقي بايدن خطاب التنصيب التقليدي، وهو خطاب رئيسي يمثل أول خطاب رسمي له للأمة كرئيس وينظر إليه على أنه فرصة رئيسية لتحديد ملامح ولايته.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك