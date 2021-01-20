ترامب يعتزم تأسيس حزب سياسي جديد
دونالد ترامب
الهدهد

صحيفة تكشف ما ينوي فعله ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض .. هل سيساعده حلفاؤه بالخليج؟

ترامب يعتزم تأسيس حزب جديد

كتب وطن
0

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يعتزم تأسيس حزب جديد تحت اسم “”.

حزب الجديد

وأوضحت، وفق مصادر لم تسمها، أن الحزب الجديد سيكون حزب “باتريوت” والتي تعني المحب لوطنه، وذلك بعد رحيله عن .

هذا ولم تقدم الصحيفة الأمريكية، أي تفاصيل عن الحزب في حين لم يعلق ترامب أيضا على هذه الأنباء حتى الآن.

نهاية حكم ترامب

الجدير ذكره، أن ترامب أنهى ولايته بخلاف مع عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس، لا سيما على خلفية اقتحام عدد من أنصاره للكابيتول في السادس من يناير/كانون ثاني الجاري.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترامب اليوم الأربعاء، وسيتم تسليم السلطة لبايدن رسمياً ليصبح رئيسًا للولايات المتحدة في الساعة السابعة مساء بتوقيت واشنطن.

الكونجرس الأمريكي

وكان الكونجرس قد صدق على فوز بايدن بالرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.

وكان مئات الآلاف يشاركون في مراسم تنصب الرئيس الجديد لكن هذه المرة ستشارك مجموعة محدودة من الأشخاص بسبب جائحة كورونا.

اقرأ أيضاً

من هو اللبناني الذي خطب “حب حياته” تيفاني ترامب في آخر ليلة لوالدها بالبيت الأبيض؟!

رئيسة المخابرات بإدارة بايدن تعد تقريرا صادما لولي العهد السعودي.. ماذا ينتظر ابن سلمان؟

“بعدما رحل حامي عروشهم” .. مستشار محمد بن زايد يذرف الدموع على ترمب!!

كما تم تعزيز الاحتياطات الأمنية بعد أن اقتحم مثيرو الشغب من أنصار ترامب مبنى الكابيتول هذا الشهر.

وسيعمل أكثر من 25 ألفاً من الحرس الوطني على تأمين مراسم التنصيب في واشنطن.

لن يحضر حفل التنصيب

وخلافا للتقاليد، لن يحضر دونالد أداء القسم من جانب بايدن والتجمع الذي يليه لجميع الرؤساء السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وسيحضر بدلا من ذلك نائب الرئيس مايك بنس.

وسيغادر البيت الأبيض مبكرا ويخطط لعقد مراسم بسيطة في قاعدة عسكرية مجاورة.

قبل أن يتوجه إلى فلوريدا، حيث يتوقع أن يقيم في منتجع مار آلاغو.

وسيلقي بايدن خطاب التنصيب التقليدي، وهو خطاب رئيسي يمثل أول خطاب رسمي له للأمة كرئيس وينظر إليه على أنه فرصة رئيسية لتحديد ملامح ولايته.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

من هو اللبناني الذي خطب “حب حياته” تيفاني ترامب في آخر ليلة لوالدها…

الهدهد

رئيسة المخابرات بإدارة بايدن تعد تقريرا صادما لولي العهد السعودي.. ماذا ينتظر ابن…

الهدهد

“بعدما رحل حامي عروشهم” .. مستشار محمد بن زايد يذرف الدموع على ترمب!!

الهدهد

آشلي بايدن تخطف الأضواء قبل وصول والدها للبيت الأبيض .. هل تكرر تجربة إيفانكا ترامب؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

More Stories

من هو اللبناني الذي خطب “حب حياته” تيفاني ترامب في آخر ليلة لوالدها بالبيت الأبيض؟!

ماذا طلب ماكرون من ابن سلمان حتى أثار غضبه في اتصال هاتفي؟

جذور الأزمة في دارفور وأسباب الصراع المستمر.. قتلى جدد في اشتباكات قبلية قد تفجر الإقليم بأكمله

1 من 17٬135

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More