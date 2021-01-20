شاهد فضيحة تحرش للاعب المصري عمرو وردة بفتاة في الإمارات!

زعمت فتاة تقيم في الإمارات وتدعى “فيدرا”، تعرضها للتحرش من قبل اللاعب بالمنتخب المصري، عمرو وردة، وذلك عبر تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”.

فضيحة عمرو وردة

ولم تدخر الفتاة جهداً في فضح ما قام به “وردة” معها.

وقامت بنشر بعض التسجيلات الصوتية والرسائل التي تلقتها من اللاعب المصري، عبر خاصية “الستوري”. وعلقت عليها بهاشتاغ “عمرو وردة متحرش”.

واقعة تحرش جديدة لـ عمرو وردة مع فتاة من دبى تدعى تعرضها للتحرش من اللاعب ونشرت تسجيلات صوتيه له عبر إنستجرام أكدت من خلالها أنه طلب مقابلتها. pic.twitter.com/gkOmyswKRn — Hema ♥️🦅 (@Mr_Hema74) January 20, 2021

وأوضحت الفتاة من خلال التسجيلات أن اللاعب المصري طلب منها أن تأتي إليه في الفندق على أساس أنها زوجته.

إلا أنها رفضت بداعي أنه لا يعرفها بشكل كاف، ليتطرق معها في الحديث إلى مثل هذه الأمور.

كما قالت الفتاة إن وردة قام بالتحدث معها عبر موقع التواصل سناب شات.

وطلب منها زيارته في منزله، وبعد أن رفضت قام بسبها وهددها بإرسال الرسائل لأهلها.

وتسببت واقعة التحرش التي قام بها وردة بجملة من ردود الأفعال بين المغردين والنشطاء.

انتقادات واسعة للاعب المنتخب المصري

ووجه المغردون سهام الانتقاد اللاذعة رداً على تصرفاته المراهقة وغير المسؤولة، والتي لا تشرّف المنتخب والشعب المصري.

كتير من تعليقات الناس ع هادا الموضوع بتوصف عمرو وردة بالمريض النفسي وانه محتاج علاج، ما بعرف شو فكرتكم عن المرض النفسي ولا هو بالنسبة لكم شتيمة وخلص، بس هادا مش مريض ومش محتاج علاج ولا بطيخ. هادا مجرم متهم بعدة قضايا تحرش محتاج سجن او اعدام المهم انه محتاج عقوبة مش محتاج علاج https://t.co/0ReGUed90X — لا (@notalaa2) January 20, 2021

وعلق أحد المغردين على الموضوع قائلاً: “مش غريب خالص إن اسم عمرو ورده لما يتذكر اسمه يكون في قضيه تحرش مش عارفه اتحاد الكوره مستني اي تاني”.

مش غريب خالص ان اسم عمرو ورده لما يتذكر اسمه يكون في قضيه تحرش مش عارفه اتحاد الكوره مستني اي تاني 🤷🏻‍♀️ — Ⓜ️anar Yasser Elmekkawy🌸 (@ElmekkawyManar) January 20, 2021

كما غرد آخر حول الفضيحة الجديدة لوردة، موجهاً عبارات اللوم للنجوم محمد صلاح وأحمد المحمدي، الذين سبق أن قالوا أنهم فخورين بوردة:.

“عمرو وردة “ابن الأهلي” اتفضح من جديد في حوار تحرش مش عارف للمرة الكام، أتمنى محمد صلاح وأحمد المحمدي يكونوا لسه فخورين بيه”.

عمرو وردة "ابن الأهلي" اتفضح من جديد في حوار تحرش مش عارف للمرة الكام!!!

أتمنى محمد صلاح وأحمد المحمدي يكونوا لسه فخورين بيه — محمد لطفي (@Mohamed_Lotfi10) January 20, 2021

ليست المرة الأولى

وواقعة التحرش هذه ليست الأولى التي يقع فيها عمرو وردة، وله سوابق عديدة في هذا الشأن، كان أبرزها في العام 2019.

حينما تم استبعاده من معسكر منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما اتهمته عارضة أزياء مكسيسكة بالتحرش بها.

كما تم اتهامه أيضاً بالتحرش بصحفية يونانية.

كذلك اتهمته الصحافة بقيامه بمحاولة التحرش باثنتين من زوجات لاعبي فريقه السابق فيرينسي البرتغالي، فيما نفى عمرو وردة تلك الاتهامات مؤكداً انه بريء منها.

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