عمرو وردة متهم بفضيحة تحرش جديدة
عمرو وردة
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شاهد فضيحة تحرش للاعب المصري عمرو وردة بفتاة في الإمارات!

"نشر بعض التسجيلات الصوتية والرسائل"

كتب وطن
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زعمت فتاة تقيم في وتدعى “فيدرا”، تعرضها للتحرش من قبل اللاعب بالمنتخب المصري، ، وذلك عبر تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”.

فضيحة عمرو وردة

ولم تدخر الفتاة جهداً في فضح ما قام به “وردة” معها.

وقامت بنشر بعض التسجيلات الصوتية والرسائل التي تلقتها من اللاعب المصري، عبر خاصية “الستوري”. وعلقت عليها بهاشتاغ “عمرو وردة متحرش”.

وأوضحت الفتاة من خلال التسجيلات أن اللاعب المصري طلب منها أن تأتي إليه في الفندق على أساس أنها زوجته.

إلا أنها رفضت بداعي أنه لا يعرفها بشكل كاف، ليتطرق معها في الحديث إلى مثل هذه الأمور.

كما قالت الفتاة إن وردة قام بالتحدث معها عبر موقع التواصل سناب شات.

وطلب منها زيارته في منزله، وبعد أن رفضت قام بسبها وهددها بإرسال الرسائل لأهلها.

وتسببت واقعة التحرش التي قام بها وردة بجملة من ردود الأفعال بين المغردين والنشطاء.

انتقادات واسعة للاعب المنتخب المصري

ووجه المغردون سهام الانتقاد اللاذعة رداً على تصرفاته المراهقة وغير المسؤولة، والتي لا تشرّف المنتخب والشعب المصري.

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وعلق أحد المغردين على الموضوع قائلاً: “مش غريب خالص إن اسم عمرو ورده لما يتذكر اسمه يكون في قضيه تحرش مش عارفه اتحاد الكوره مستني اي تاني”.

كما غرد آخر حول الفضيحة الجديدة لوردة، موجهاً عبارات اللوم للنجوم محمد صلاح وأحمد المحمدي، الذين سبق أن قالوا أنهم فخورين بوردة:.

“عمرو وردة “ابن الأهلي” اتفضح من جديد في حوار تحرش مش عارف للمرة الكام، أتمنى محمد صلاح وأحمد المحمدي يكونوا لسه فخورين بيه”.

ليست المرة الأولى

وواقعة التحرش هذه ليست الأولى التي يقع فيها عمرو وردة، وله سوابق عديدة في هذا الشأن، كان أبرزها في العام 2019.

حينما تم استبعاده من معسكر منتخب في بطولة ، بعدما اتهمته عارضة أزياء مكسيسكة بالتحرش بها.

كما تم اتهامه أيضاً بالتحرش بصحفية يونانية.

كذلك اتهمته الصحافة بقيامه بمحاولة التحرش باثنتين من زوجات لاعبي فريقه السابق فيرينسي البرتغالي، فيما نفى عمرو وردة تلك الاتهامات مؤكداً انه بريء منها.

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