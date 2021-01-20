فريق السد القطري
فريق السد القطري
Videoرياضة

“شاهد” السد القطري يقسو بانتصار كبير على منافسه الخور لينفرد بصدارة الدوري الممتاز

كتب وطن
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فاز فريق بانتصار كبير على منافسه فريق الخور بسبعة أهداف دون رد، في الجولة الخامسة عشر من دوري الممتاز، الذي جمعت كلا الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ميدان السد ” جاسم بن حمد”.

هدفي الجزائري بونجاح

وسجل اللاعب الدولي الجزائري 29 عاماً مبكراً مع أحداث الشوط الأول في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية في شباك منافسه الضيف الخور، فيما أضاف اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة ال33 التي عانقت شباك المنافس بعد تمريرة رائعة.

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هاتريك البرازيلي تاباتا

ونجح اللاعب البرازيلي “رودريغو تاباتا” 40 عاماً في صناعة هاتريك جميل مع فريقه السد القطري في شباك الخور في الدقائق ال 36 و48 و57 من عمر زمن المباراة بين كلا الفريقين، بينما سجل اللاعب الإسباني “سانتي كازورلا” 36 عاماً من ركلة جزاء لصالح فريق السد “الزعيم” القطري في الدقيقة ال 41 مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة.

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وسجل لاعب الوسط القطري العائد من الإصابة علي أسد الله 28 عاماً لفريق السد الهدف السابع بعد تمريرة رائعة من الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة ال 71 ليسجلها اللاعب على يسار حارس مرمى الخور السنغالي بابا جبريل.

صدارة النجوم

وبهذا الانتصار الكبير ومسرح الأهداف لفريق السد القطري “الزعيم” ، ما زال فريق السد القطري يحافظ على صدارة الترتيب برصيد 41 نقطة، معززاً الانفراد من الصدارة عن أقرب منافسه لخويا الذي يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما تجمد فريق الخور في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة في دوري النجوم القطري الممتاز.

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