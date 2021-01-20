بنت حي النور في السعودية تستغيث عبر تويتر لإنقاذها .. شاهد ماذا فعلوا بها

تحت عنوان “بنت حي النور”، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق حالة عنف جديدة في المملكة العربية السعودية.

ويُسمع بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، صراخ فتاة صغيرة من حي النور في مدينة الدمام بالسعودية.

#انقذو_بنت_حي_النور مقطع متداول لـ سماع صراخ بنت بحي النور الدمام ، ولم يتم تحديد الحالة ، هل هي عنف ام مضاربة.

الصوت صوت فتاة صغيرة ..!! pic.twitter.com/F7H16V4TUc — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@Hashtagat_1) January 20, 2021

“انقذوا بنت حي النور”

ودشن المغردون بموقع تويتر هاشتاغ #انقذو_بنت_حي_النور، والذي تصدر التريند في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

وطالب النشطاء عبر الهاشتاغ بسرعة إنقاذ الفتاة والكشف عن مصيرها وتفاصيل ما تتعرض له. معربين عن أملهم أن تكون بخير.

#انقذو_بنت_حي_النور

المفروض الي بلحي يروحو شوفو — هلالي برشلوني ★ (@mnsiro) January 20, 2021

يمه يخوف يارب انها بخير #انقذو_بنت_حي_النور — ريمو ♀️ (@cryreme) January 20, 2021

ربي احفظها بعينك التي لا تنام 😔#انقذو_بنت_حي_النور — 𝙰𝚜𝚖𝚊 (@_6huk) January 20, 2021

مركز العنف الأسري يتفاعل

وأعلن مركز بلاغات العنف الأسري تعامله مع الحالة فور تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن” أنه تم رصد الحالة في المركز.وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الأختصاص.

إشارة إلى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مقطع يظهر فيه صوت صراخ لسيدة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الأختصاص. — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) January 20, 2021

“المركز لا يقوم بدوره”

ويتولى مركز بلاغات العنف الأسري 1919 في السعودية متابعة حالات العنف الأسري والشكاوى التي تتقدم بها النساء.

لكن سعوديات يقلن إن المركز “لا يقوم بدوره كما يجب ولا يتخذ ما يتلاءم من إجراءات مع ممارسي العنف الأسري”.

كذلك يرى الفتيات المعنفات أن مصيرهن الإيداع في دار الرعاية الاجتماعية. تنفيذا لحكم قضائي أو”منحرفة” أو “قابلة للانحراف بسبب ظروف معيّنة”.

العنف في السعودية

ولا تعد بنت حي النور هي الحالة الأولى في المملكة. فقد اتجهت السعوديات إلى مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً للتبيلغ عن تعرضهن للعنف.

ونشطت عدة هاشتاجات مشابهة في الأيام الماضية مثل هاشتاج #انتحار_معنفه. و #انقذوا_رغد_معنفه_الدمام. و #معنفات_مكة.

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