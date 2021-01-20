بنت حي النور فتاة سعودية تستغيث
بنت حي النور تستغيث
حياتنا

بنت حي النور في السعودية تستغيث عبر تويتر لإنقاذها .. شاهد ماذا فعلوا بها

حالة عنف جديدة

كتب وطن
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تحت عنوان “”، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق حالة عنف جديدة في المملكة العربية .

ويُسمع بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، صراخ فتاة صغيرة من حي النور في مدينة الدمام بالسعودية.

“انقذوا بنت حي النور”

ودشن المغردون بموقع تويتر هاشتاغ #انقذو_بنت_حي_النور، والذي تصدر التريند في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

وطالب النشطاء عبر الهاشتاغ بسرعة إنقاذ الفتاة والكشف عن مصيرها وتفاصيل ما تتعرض له. معربين عن أملهم أن تكون بخير.

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مركز العنف الأسري يتفاعل

وأعلن مركز بلاغات العنف الأسري تعامله مع الحالة فور تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن” أنه تم رصد الحالة في المركز.وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الأختصاص.

“المركز لا يقوم بدوره”

ويتولى مركز بلاغات العنف الأسري 1919 في السعودية متابعة حالات العنف الأسري والشكاوى التي تتقدم بها النساء.

لكن سعوديات يقلن إن المركز “لا يقوم بدوره كما يجب ولا يتخذ ما يتلاءم من إجراءات مع ممارسي العنف الأسري”.

كذلك يرى الفتيات المعنفات أن مصيرهن الإيداع في دار الرعاية الاجتماعية. تنفيذا لحكم قضائي أو”منحرفة” أو “قابلة للانحراف بسبب ظروف معيّنة”.

العنف في السعودية

ولا تعد بنت حي النور هي الحالة الأولى في المملكة. فقد اتجهت السعوديات إلى مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً للتبيلغ عن تعرضهن للعنف.

ونشطت عدة هاشتاجات مشابهة في الأيام الماضية مثل هاشتاج #انتحار_معنفه. و #انقذوا_رغد_معنفه_الدمام. و #معنفات_مكة.

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