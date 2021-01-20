“انتصار قطر في المصالحة” .. عبارة دفعت السودان لإجراء عاجل مع سفيرها “كي لا يغضب حكام الإمارات”

كشفت وسائل إعلام سودانية تفاصيل قرار سحب سفير السودان في قطر عبد الرحيم الصديق بسبب خطاب وجهه لوزارة الخارجية القطرية .

ووصف السفير في خطابه ما حدث في المصالحة الخليجية بالانتصار للدوحة.

سفير السودان وانتصار الدوحة!

جاء ذلك، بعد تناقل خطاب بعثه السفير الصديق إلى الخارجية القطرية يطلب فيها ترتيب لقاء لزيارة وفد سوداني للدوحة لتهنئة قطر بانتصارها في المصالحة الخليجية.

#السودان

استدعينا السفير السوداني في الدوحة ، بعد ما هو نفى انو اصدر الخطاب المكتوب فيه انتصار قطر ، اكتشفنا انو اصدر الخطاب و الخطاب داك حقيقي

، سيتم محاسبته لاشياء عدة منافية للدبلوماسية ، اولا خطا قول ان قطر انتصرت ، ثانيا ان يكذب و يقول لم اصدر الخطاب ، سيتم اتخاذ الاجراءات pic.twitter.com/7RRTu7PkEm — Ahmed Abdullah 🇸🇩 (@Sudanesedeter) January 20, 2021

وحسب صحيفتي “السوداني” و”الصحية” السودانيتين، فإن مجلس السيادة الانتقالي والحكومة السودانية التي يترأسها عبدالله حمدوك، المقربين من الإمارات وصفوا الخطاب بـ “الخطأ الشنيع”.

وزعمت الصحفيتان، أن الخطاب أدى لاستهجان كبير وأدخل البلاد في حرج دبلوماسي مع دول الحصار.

ورجحتا أن يصل السفير السوداني إلى الخرطوم مساء الأربعاء.

وحسب صحيفة “الصحية” فإن السفير السوداني طرح موقفاً لم تتخذه الخارجية السودانية.

واعتبرت أنه قام بخطوة غير مُوفّقة في العُرف الدبلوماسي ووصفت إجراء الاستدعاء بالعادي.

وكان سفير السودان أكد أن العلاقات مع قطر قوية وراسخة وستشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة لخير الشعبين.

حكمة القيادة في البلدين

وقال الصديق، لصحيفة “الراية” القطرية، إن حكمة القيادة في البلدين، حرصت على عدم تأثر العلاقات بأي تطورات سواء للأزمة الخليجية أو الثورة السودانية إلا في الاتجاه الإيجابي.

وأشاد بحكمة قطر لأنها لم تخضع علاقاتها مع السودان لأي تطورات آنية في المنطقة.

وأكد أنها كانت مُنفتحة على الحكومة السودانية الجديدة وتبادلا رسائل تؤكد على أهمية نقل العلاقات إلى آفاق أرحب.

وعن الطفرة التي ستشهدها العلاقات، أوضح السفير السوداني، أنه جار ترتيبات لعقد اجتماع اللجنة الوزارية العليا المشتركة للبلدين قريبًا.

ومن المقترح أن تتم بالتزامن مع زيارة مسؤول سوداني كبير للدوحة لبحث تعزيز علاقاتنا الثنائية.

وأشار إلى أن هناك اتفاقيات جديدة جار العمل عليها مع مساعٍ لعقد مجلس الأعمال القطري السوداني المُشترك بالدوحة فبراير المقبل، أو بالتزامن مع اجتماع اللجنة الوزارية.

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