السودان يستدعي سفيره في قطر
عبد الرحيم الصديق
Imageالهدهد

“انتصار قطر في المصالحة” .. عبارة دفعت السودان لإجراء عاجل مع سفيرها “كي لا يغضب حكام الإمارات”

السودان يستدعي السفير على عجالة لتدارك الموقف!

كتب وطن
0

كشفت وسائل إعلام سودانية تفاصيل قرار سحب سفير في بسبب خطاب وجهه لوزارة الخارجية القطرية .

ووصف السفير في خطابه ما حدث في بالانتصار للدوحة.

سفير السودان وانتصار الدوحة!

جاء ذلك، بعد تناقل خطاب بعثه السفير الصديق إلى الخارجية القطرية يطلب فيها ترتيب لقاء لزيارة وفد سوداني للدوحة لتهنئة قطر بانتصارها في المصالحة الخليجية.

وحسب صحيفتي “السوداني” و”الصحية” السودانيتين، فإن مجلس السيادة الانتقالي والحكومة السودانية التي يترأسها عبدالله حمدوك، المقربين من الإمارات وصفوا الخطاب بـ “الخطأ الشنيع”.

وزعمت الصحفيتان، أن الخطاب أدى لاستهجان كبير وأدخل البلاد في حرج دبلوماسي مع دول الحصار.

ورجحتا أن يصل السفير السوداني إلى الخرطوم مساء الأربعاء.

وحسب صحيفة “الصحية” فإن السفير السوداني طرح موقفاً لم تتخذه الخارجية السودانية.

اقرأ أيضاً

جذور الأزمة في دارفور وأسباب الصراع المستمر.. قتلى جدد في اشتباكات قبلية قد تفجر الإقليم بأكمله

هل يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمحمد زايد قريبا بعد هذا القرار القطريّ؟!

لصالح من يتطاول يوسف علاونة على قطر من أبوظبي؟ .. جمال ريان يحذر ابن سلمان من “الفخ”

واعتبرت أنه قام بخطوة غير مُوفّقة في العُرف الدبلوماسي ووصفت إجراء الاستدعاء بالعادي.

وكان سفير السودان أكد أن العلاقات مع قطر قوية وراسخة وستشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة لخير الشعبين.

حكمة القيادة في البلدين

وقال الصديق، لصحيفة “الراية” القطرية، إن حكمة القيادة في البلدين، حرصت على عدم تأثر العلاقات بأي تطورات سواء للأزمة الخليجية أو الثورة السودانية إلا في الاتجاه الإيجابي.

وأشاد بحكمة قطر لأنها لم تخضع علاقاتها مع السودان لأي تطورات آنية في المنطقة.

وأكد أنها كانت مُنفتحة على الحكومة السودانية الجديدة وتبادلا رسائل تؤكد على أهمية نقل العلاقات إلى آفاق أرحب.

وعن الطفرة التي ستشهدها العلاقات، أوضح السفير السوداني، أنه جار ترتيبات لعقد اجتماع اللجنة الوزارية العليا المشتركة للبلدين قريبًا.

ومن المقترح أن تتم بالتزامن مع زيارة مسؤول سوداني كبير للدوحة لبحث تعزيز علاقاتنا الثنائية.

وأشار إلى أن هناك اتفاقيات جديدة جار العمل عليها مع مساعٍ لعقد مجلس الأعمال القطري السوداني المُشترك بالدوحة فبراير المقبل، أو بالتزامن مع اجتماع اللجنة الوزارية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

جذور الأزمة في دارفور وأسباب الصراع المستمر.. قتلى جدد في اشتباكات قبلية قد تفجر…

الهدهد

هل يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمحمد زايد قريبا بعد هذا القرار القطريّ؟!

الهدهد

لصالح من يتطاول يوسف علاونة على قطر من أبوظبي؟ .. جمال ريان يحذر ابن سلمان من…

رياضة

بالتفاصيل .. قرعة جدول مباريات كأس العالم للأندية 2020

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

More Stories

اشتباك في حي المعيزيلة شرق الرياض .. مسلح ومخدرات واحتجاز رهينة تنتهي بمذبحة

بكاه كل من عرفه .. رحيل أبرز وجوه قناة الجزيرة الاعلامي الفلسطيني سامي حداد

من هو اللبناني الذي خطب “حب حياته” تيفاني ترامب في آخر ليلة لوالدها بالبيت الأبيض؟!

1 من 17٬136

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More