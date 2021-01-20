رغد صدام حسين نعت صادق حميد علوش
صادق حميد علوش
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الموت يفجع رغد صدام حسين .. من هو والد “رفيقات الطفولة” الذي بكته؟!

كتب وطن
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نعت ابنة الرئيس العراقي الأسبق، خلال تغريدة عبر حسابها في تويتر، الوزير الأسبق في حكومة والدها، .

وقالت رغد خلال تغريدتها التي تفاعل معها عديد من المغردين والنشطاء، ورصدتها (وطن): ” أنعي إليكم العم العزيز الدكتور صادق حميد علوش الذي شغل منصب مدير مستشفى مدينة الطب”.

وتابعت بالتوضيح أن علوش كان أيضا نقيبًا للأطباء ووزير الصحة، “والد رفيقات الطفولة الغاليات.”

ونعته ابنة الرئيس العراقي الراحل:”أعزي نفسي وأتقدم إليهن بخالص العزاء وأصدق المواساة، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وشهدت تغريدة النعي التي كتبتها رغد صدام حسين، تفاعلاً كبيراً من قبل المغردين والنشطاء، الذين علقوا بعبارات التعزية والترحم على روح الوزير الأسبق والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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 من هو صادق حميد علوش؟

وحول الدكتور صادق حميد حسن علوش، فهو طبيب وعسكري ووزير عراقي أسبق.

نشأ وولد علوش في مدينة الحلة العراقية عام 1933، وعمل كعضو في حزب البعث الاشتراكي، والتحق به في وقت مبكر من عمره.

كما ودرس علوش الطب في بريطانيا، وعمل بشهادته كطبيب في العاصمة العراقية بغداد منذ العام 1963.

ليشغل بعدها منصب مدير لمدينة الطب في بغداد، ورئيس الجمعية الطبية ونقيب الأطباء.

ومن ثم رقاه الرئيس العراقي صدام حسين ليصبح وزيراً للصحة، بين العامين 1982، إلى 1988.

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