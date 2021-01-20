الموت يفجع رغد صدام حسين .. من هو والد “رفيقات الطفولة” الذي بكته؟!

نعت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق، خلال تغريدة عبر حسابها في تويتر، الوزير الأسبق في حكومة والدها، صادق حميد علوش.

وقالت رغد خلال تغريدتها التي تفاعل معها عديد من المغردين والنشطاء، ورصدتها (وطن): ” أنعي إليكم العم العزيز الدكتور صادق حميد علوش الذي شغل منصب مدير مستشفى مدينة الطب”.

أنعي إليكم العم العزيز الدكتور صادق حميد علوش الذي شغل منصب مدير مستشفى مدينة الطب، ونقيبًا للأطباء و وزير الصحة، والد رفيقات الطفولة الغاليات.

أعزي نفسي وأتقدم إليهن بخالص العزاء وأصدق المواساة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.#رغد_صدام_حسين — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 20, 2021

وتابعت بالتوضيح أن علوش كان أيضا نقيبًا للأطباء ووزير الصحة، “والد رفيقات الطفولة الغاليات.”

ونعته ابنة الرئيس العراقي الراحل:”أعزي نفسي وأتقدم إليهن بخالص العزاء وأصدق المواساة، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وشهدت تغريدة النعي التي كتبتها رغد صدام حسين، تفاعلاً كبيراً من قبل المغردين والنشطاء، الذين علقوا بعبارات التعزية والترحم على روح الوزير الأسبق والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

عظم الله اجركم واحسن الله عزائكم في الفقيد.. اسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل الفردوس الأعلى من الجنة نزله انا لله وانا اليه راجعون — Murtada Adnan (@MurtadaAdnan10) January 20, 2021

إن لله وإن إليه راجعون عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم وغفر الله لميتكم واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الاعلى وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس 🤲 — ent dridi (@EntDridi) January 20, 2021

من هو صادق حميد علوش؟

وحول الدكتور صادق حميد حسن علوش، فهو طبيب وعسكري ووزير عراقي أسبق.

نشأ وولد علوش في مدينة الحلة العراقية عام 1933، وعمل كعضو في حزب البعث الاشتراكي، والتحق به في وقت مبكر من عمره.

كما ودرس علوش الطب في بريطانيا، وعمل بشهادته كطبيب في العاصمة العراقية بغداد منذ العام 1963.

ليشغل بعدها منصب مدير لمدينة الطب في بغداد، ورئيس الجمعية الطبية ونقيب الأطباء.

ومن ثم رقاه الرئيس العراقي صدام حسين ليصبح وزيراً للصحة، بين العامين 1982، إلى 1988.

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