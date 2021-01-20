“العروس الحامل” بحفل زفافها شغلت المصريين وفيديو أثار الجدل.. ما قصتها؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا أثارت موجة جدل كبيرة، لعروس ظهرت حامل في حفل زفافها.

حفل وعروس حامل

وتظهر الصور المتداولة على نطاق واسع ورصدتها (وطن) العروس في حفل الزفاف بمصر، وهي تقف إلى جانب زوجها ببطن منتفخ. ويظهر عليها الحمل بشكل واضح.

العروس حامل ولا انا شايف غلط!؟ pic.twitter.com/nXw1tebnMz — . (@Imadine_) January 19, 2021

وتسببت هذه المشاهد في ضجة كبيرة جدا وجدل بين النشطاء، الذين تعحبوا وتساءلوا: كيف حدث الحمل ولم يتم الزواج بعد؟

وبعد الانتشار الكبير للصور اضطر صاحب المقطع للخروج ورد عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” وأوضح حقيقة الأمر.

الزوج خرج عن صمته وكشف التفاصيل

صاحب المنشور الذي يدعى مجدي محمد دون ما نصه: “الشهرة حلوة ونفسنا نبقي مشاهير بس بالحاجة اللي بنعملها والمحتوى اللي بنقدمه مش بقلة الأدب والخوض في الأعراض.”

واستنكر اجتزاء الفيديو وإظهاره بهذا الشكل من قبل البعض، مشيرا إلى أن هذا الحفل يأتي بعد سنتين من زواجه.

وقال إنها حفلة أقامها هو وزوجته للكشف أمام أصدقائهم ومتابعيهم عن نوع الجنين.

وطالب الزوج المتابعين بنشر البوست.

وقال: “أي حد يشوف بوست من اللي بيتريقوا علينا يحط البوست دا في عينه شيرو البوست دا عشان الناس اللي مبتفهمش تفهم”

وأكمل:”ومحدش يقولي أنت اللي متنزلش صورك أنا بنزل صوري أنا مش صور حد تاني، بالوضع والبس اللي على مزاجي واللي عمره ما كان فيه أي ضرر أو إساءة لحد، الصورة من حفلة عملناها بعد سنتين جواز”.

هوس الشهرة في مصر

وشهدت مواقع التواصل مؤخرا في مصر حالة من “هوس الشهرة” لدى البعض، الذين يهدفون للفت الأنظار إليهم بالإقدام على مثل هذه التصرفات الغريبة.

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