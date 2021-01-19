هل يؤثر لقاح كورونا على الحياة الجنسية “المقدسة” لدى المغاربة؟

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب موجة جدل واسعة، تزامنا مع اقتراب حملة التطعيم المنتظرة للمغاربة بلقاح كورونا الأسبوع المقبل كما هو مخطط.

شائعات بين المغاربة وتخوف كبير

وانتشرت شائعات بين المغاربة عن أضرار يتسبب بها اللقاح وغذى هذه الشائعات صمت الحكومة عنها.

وكان أبرز ما تم تداوله في هذا الشأن مزاعم بشأن تسبب اللقاح بحالة من الضعف الجنسي لدى الرجال، وشائعات أخرى عن إعاقات وحالات عقم.

وحتى الآن لم تصدر وزارة الصحة المغربية أي بيانات ترد فيها على هذه الشائعات، التي وصلت إلى تشكيك البعض في وجود شريحة أو تحولات جينية قد يسببها اللقاح بإيعاز من الدول الكبرى.

شحنة اللقاح الأولى

ويشار إلى أن المغرب تفاجأ الاحد في اللحظة الأخيرة بأن الشحنة الأولى من اللقاحات، التي كانت ستنطلق من الهند -مركز إنتاجها- نحو الدار البيضاء. لم تكن جاهزة من المورد الرئيسي.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هذا الأمر حصل أكثر من مرة مع لقاح شركة “سينوفارم” الصينية.

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وأكدت أن “هذا الأمر أصبح عاديا بظل انتشار جائحة كورونا، سواء على صعيد المعدات أو الأجهزة الطبية المرتبطة بالوباء”.

المخاوف نتيجة طبيعية ومنطقية

هذا ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية عن الدكتورة خلود السباعي، المتخصّصة بعلم النفس أن المخاوف الشعبية المرتبطة باللقاح هي نتيجة طبيعية ومنطقية.

وأرجعت سبب ذلك لعدم وضوح وزارة الصّحة في تعاطيها مع موضوع التلقيح، وهو ما يساهم في خلق شائعات مرتبطة بالجنس والدين والثقافة، بحسبها.

كما اعتبرت الخبيرة في علم النفس، في تصريح لذات الصحيفة أن “التلقيح مسألة مهمة وأساسية في حياة المغاربة، ولا بد من التواصل معهم حتى تكون الأمور شفافة وواضحة”.

الحياة الجنسية مقدسة لدى المغاربة

وأوضحت أن تخوف المغاربة من اللقاح هو أمر طبيعي، لاسيما في ارتباطه بالحياة الجنسية التي هي “مقدسة” لدى المغاربة”.لقاح كورونا

ونقلت صحف مغربية عن مصادر سبب تأخر تسليم اللقاح البريطاني الذي ينتج في الهند إلى المغرب.

وقالت إنّ ذلك مرتبط بانطلاق عملية التطعيم في الهند والتي تعد الأكبر في العالم. حيث سيتم تطعيم 300 مليون شخص بالمرحلة الأولى.

وذكر المصدر أنه الحاجة الكبيرة للقاح في الهند أدى إلى تأخر الشحنة.

وتوقعت المصادر “أن تصل الشحنة الأولى، التي تحمل مليون جرعة من لقاحات “أسترازينيكا” إلى المغرب خلال الأيام المقبلة”.

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