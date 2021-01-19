هذا السر وراء عدم زواج مي عز الدين حتى الآن؟!

تصدرت الفنانة المصرية مي عز الدين محركات البحث في عيد ميلادها الـ 41 الذي صادف الثلاثاء 19 من يناير.

وتكمل مي عز الدين الـ 41 من عمرها، وهو الأمر الذي لا يزال يصدم الجميع.

ولم يتوقع متابو الفنانة أن تكون مي قد وصلت لهذا السن خاصة وأنها تبدو صغيرة دائما.

سر عدم زواج مي

ومنذ أن بدأت مي عز الدين مشوارها الفني عام 2001، جذبت الأنظار بجمالها الذي يُشبه النجمة الراحلة زبيدة ثروت.

لكن مي لم تتزوج حتى الآن ولم يتم خطبتها سوى مرة واحدة فقط للاعب الكرة محمد زيدان، وهو ما يُطرح عليها دائماً في كل لقاء إعلامي.

وأجابت مي على هذا التساؤل من قبل جمهورها خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب قبل أربع سنوات. وقالت إنها ترغب في اتخاذ تلك الخطوة عن حب، وليس زواجًا تقليديًا، وأنها كأي فتاة يتقدم لها العرسان لكنها تبحث عن الحب .

بالإضافة إلى ذلك قالت عز الدين إن شخصيتها قوية ومتطلباتها في الزوج صعبة ولا ترغب في ترك عملها من أجل إرضاء زوجها، ما جعلها لم تقدم على الزواج حتى الآن، كذلك لا تستطيع اتخاذ قرار الزواج بالعقل فقط، وأنها حاولت هذا الأمر لكن فشلت .

شائعات في حياة مي عز الدين

هذا ولم تسلم مي من الشائعات طوال حياتها والتي كان أبرزها شائعة ارتباطها بالفنان المصري تامر حسني، والتي ظلت تلاحقها حتى زواجه.

ونظراً لعلاقة الصداقة القوية التي تربطها بالممثل أحمد السعدني، فقد لاحقتها أيضاً شائعات زواجهما، ولكنه وضع حد لها.

وطاردت مي شائعة ثالثة وهي زواجها من رجل أعمال مصري شهير، ولكنها خرجت بنفسها لتنفي الشائعة وتعبر عن انزعاجها.

الجدير بالذكر أن عز الدين ولدت في الإمارات واسمها الحقيقي ماهيتاب ولكنها اختارت اسم مي ليكون اسمها الفني.

وشاركت مي عز الدين في بطولة عدة أفلام، منها “عمر وسلمى” و”جيم أوفر” و”فرح” و”كلم ماما” و”خيانة مشروعة” و”أيظن”.

مثال ذلك شاركت في بطولة عدة مسلسلات منها “الحقيقة والسراب” و”أين قلبي” و”دلع البنات” و”آدم” و”حالة عشق”. وكان آخرها مسلسل خيط حرير الذي حقق نجاحًا مبهرًا .

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