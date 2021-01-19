“من الوريد إلى الوريد” .. جريمة ذبح طفل في المغرب تثير غضباً واسعاً وهذه التفاصيل

هزّت جريمة قتل مروّعة مدينة بوذنيب في المغرب بعدما ذبح طفل (5 سنوات) من الوريد إلى الوريد بطريقة بشعة .

كانوا يلعبون كرة القدم

ووقعت الجريمة في (دوار تازوكارت) بالمدينة.حسب وسائل إعلام محلية في المغرب

وهاجم القاتل مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون كرة القدم، وهو يحمل بين يديه سكين من الحجم الكبير.

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وخلال ذلك، نجح الأطفال في الهروب منه، لكنّ أحدهم لم يفلح في ذلك.

وتقول المعلومات إن القاتل فأمسك به القاتل وذبحه من الوريد إلى الوريد بطريقة بشعة، ما أثار استنفارا كبير بالمنطقة.

ذبح الطفل .. متعاطي مخدرات أم مريض نفسي؟

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني ترجيحه أن يكون مرتكب جريمة ذبح الطفل يعاني من اضطرابات عقلية.

ورغم ما قاله المصدر الأمني كشفت مصادر أخرى أن يكون المجرم متعاطي المخدرات.

وباشرت الأجهزة الأمنية في المغرب تحقيقاتها في جريمة ذبح الطفل التي صدمت الرأي العام.

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