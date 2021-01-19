محمد رمضان يقفز من فوق أعلى برج القاهرة الشهير .. ماذا حدث!!

في استعداد منه لتصوير أغنيته الجديدة “مصباح علاء الدين” يتجهز الفنان المصري محمد رمضان لمفاجأة جمهوره بقفزة من أعلى برج القاهرة الشهير.

وبرج القاهرة يصل ارتفاعه إلى أكثر من 187 متراً.

مصباح علاء الدين

وبحسب مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان، فإن الفيديو كليب الخاص بالأغنية الجديدة “مصباح علاء الدين” سيتم تصويره بشكل جديد هذه المرة.

وسيتم طرح الفيديو الكليب الخاص بها خلال الفترة المقبلة، بحسب ذات المصدر.

القفز من أعلى برج القاهرة

والجديد في فيديو الكليب الذي ينوي محمد رمضان تصويره، هو قيامه بالقفز من أعلى برج القاهرة، البالغ ارتفاعه أكثر من 187 متراً، والذي يتم فيه تصوير بعض المشاهد من الأغنية.

كما سيشارك الطفل السوري “محمد جنيد” مع رمضان في الأغنية التي هي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وفي أول تعاون بين جنيد ورمضان.

هذا وكشف منتج العمل محمد حامد أن رمضان كان يبحث عن طفل صوته جميل، وحين شاهد أداء جنيد عبر يوتيوب تواصل مع أهله ليشارك في الأغنية.

وأوضح “المالكي” حول تحضيرات الأغنية أن الفكرة بدأت منذ حوالي عام، بعد اتصال تليفوني من الملحن محمد يحيى، طالباً منه أن يكتب أغنية يكون موضوعها مناسب لمحمد رمضان، وترك له حرية اختيار الفكرة.

وأضاف: “قمت بكتابة الكلمات ووضع محمد يحيي اللحن، وأعجب بها الفنان محمد رمضان وعمل على تنفيذها لبعض الوقت ثم توقف. ومنذ حوالي شهر عاد مرة أخرى وأكمل مراحل تقديمها حتى أصبحت جاهزة للطرح”.

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وسيقوم الموزع جلال حمداوي بتوزيع الأغنية موسيقياً.

فيما الهندسة الصوتية لمهندس الصوت حجازي.

ومن كلمات الأغنية: “”من صغري كنت شايف، وانا بلمس النجوم، ولا عمري كنت خايف، كل ما اقع بقوم، وحلمت بالبطولة، جايلك يا صفوف يا أولى، وادي حلم الطفولة.. أهو تحقق في يوم”.

مسلسل موسى

وعلى صعيد مختلف، يستمر الفنان رمضان بنشر صور من كواليس المسلسل الرمضاني القادم له والذي هو بعنوان “موسى”.

وسيتم عرضه في رمضان 2022، والذي هو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجي.

ويشارك مع رمضان في بطولة المسلسل الفنانة سمية الخشاب والفنانة عبير صبري، والفنان رياض الخولي.

وإلى جانبهم الفنان سيد رجب، وصبري فواز، ومنذر رياحنه، وهبة مجدي، وفريد سيف النصر، وعارفة عبد الرسول.

إضافة إلى أمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق.

والمسلسل من تأليف الكاتب ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وكان رمضان قد تعرض لأزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، بعد ظهوره رفقة مغني إسرائيلي في دبي . بصورة نشرها المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي.

وتم إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق وسط ضجة كبيرة واتهامات بالتطبيع إلا أن الأمر انتهى بتبريء ساحته من قبل القضاء. وعودته لممارسة عمله بصورة طبيعية.

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