ما المرض الذي أدى لوفاة والدة الفنان راشد الماجد!
سارع النجوم الفن لتعزية الفنان السعودي
فُجع الفنان السعودي راشد الماجد الثلاثاء بوفاة والدته بعد معاناة مع المرض الذي لم تتضح طبيعته بعد.
وتصدر هاشتاغ باسم الفنان (#راشد_الماجد) مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سارع النجوم والمشاهير الى تعزيته.
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وكتب الفنان رابح صقر: “اعزي اخوي وصديق عمري #راشد_الماجد في وفاة والدته”.
اعزي اخوي وصديق عمري #راشد_الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها و يسكنها فسيح جناته ، عظم الله اجرك يا اخوي وانا لله وانا اليه راجعون
— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) January 19, 2021
بينما قال رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ: “اتقدم بخالص التعازي الى أخي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله”.
@RashedTV اتقدم بخالص التعازي الى أخي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله .
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 19, 2021
من جانبه، كتب سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات: أتقدم بأسمي وبأسم جميع منسوبي شركة روتانا بأحر التعازي لاخي الفنان #راشد_الماجد بوفاة المغفور لها بإذن الله ( والدته ) وتعازينا لاسرته الكريمة”.
أتقدم بأسمي وبأسم جميع منسوبي شركة روتانا بأحر التعازي لاخي الفنان #راشد_الماجد بوفاة المغفور لها بإذن الله ( والدته ) وتعازينا لاسرته الكريمة سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها بجنات النعيم وانا لله وانا اليه راجعون @RashedTV 🤲🏻🤲🏻
— سالم الهندي (@salhendi) January 19, 2021
وقال الشاعر السعودي ياسر التويجري: “انتقلت والدة أخي وصديقي الغالي #راشد_الماجد إلى جوار ربها ، اللهم اغفر لها و ارحمها و اعف عنها و اكرم نزلها “.
انتقلت والدة أخي وصديقي الغالي #راشد_الماجد إلى جوار ربها ، اللهم اغفر لها و ارحمها و اعف عنها و اكرم نزلها ،
إنا لله وإنا إليه راجعون
— ياسر التويجري (@yasseraltwaijri) January 19, 2021
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