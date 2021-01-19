راشد الماجد يفجع بوفاة والدته
راشد الماجد
حياتنا

ما المرض الذي أدى لوفاة والدة الفنان راشد الماجد!

سارع النجوم الفن لتعزية الفنان السعودي

كتب وطن
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فُجع الفنان السعودي الثلاثاء بوفاة والدته بعد معاناة مع المرض الذي لم تتضح طبيعته بعد.

وتصدر هاشتاغ باسم الفنان (#راشد_الماجد) مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سارع النجوم والمشاهير الى تعزيته.

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وكتب الفنان رابح صقر: “اعزي اخوي وصديق عمري #راشد_الماجد في وفاة والدته”.

بينما قال رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ: “اتقدم بخالص التعازي الى أخي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله”.

من جانبه، كتب سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات: أتقدم بأسمي وبأسم جميع منسوبي شركة روتانا بأحر التعازي لاخي الفنان #راشد_الماجد بوفاة المغفور لها بإذن الله ( والدته ) وتعازينا لاسرته الكريمة”.

وقال الشاعر السعودي ياسر التويجري: “انتقلت والدة أخي وصديقي الغالي #راشد_الماجد إلى جوار ربها ، اللهم اغفر لها و ارحمها و اعف عنها و اكرم نزلها “.

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