ما المرض الذي أدى لوفاة والدة الفنان راشد الماجد!

فُجع الفنان السعودي راشد الماجد الثلاثاء بوفاة والدته بعد معاناة مع المرض الذي لم تتضح طبيعته بعد.

وتصدر هاشتاغ باسم الفنان (#راشد_الماجد) مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سارع النجوم والمشاهير الى تعزيته.

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وكتب الفنان رابح صقر: “اعزي اخوي وصديق عمري #راشد_الماجد في وفاة والدته”.

اعزي اخوي وصديق عمري #راشد_الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها و يسكنها فسيح جناته ، عظم الله اجرك يا اخوي وانا لله وانا اليه راجعون — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) January 19, 2021

بينما قال رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ: “اتقدم بخالص التعازي الى أخي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله”.

@RashedTV اتقدم بخالص التعازي الى أخي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله . — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 19, 2021

من جانبه، كتب سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات: أتقدم بأسمي وبأسم جميع منسوبي شركة روتانا بأحر التعازي لاخي الفنان #راشد_الماجد بوفاة المغفور لها بإذن الله ( والدته ) وتعازينا لاسرته الكريمة”.

أتقدم بأسمي وبأسم جميع منسوبي شركة روتانا بأحر التعازي لاخي الفنان #راشد_الماجد بوفاة المغفور لها بإذن الله ( والدته ) وتعازينا لاسرته الكريمة سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها بجنات النعيم وانا لله وانا اليه راجعون @RashedTV 🤲🏻🤲🏻 — سالم الهندي (@salhendi) January 19, 2021

وقال الشاعر السعودي ياسر التويجري: “انتقلت والدة أخي وصديقي الغالي #راشد_الماجد إلى جوار ربها ، اللهم اغفر لها و ارحمها و اعف عنها و اكرم نزلها “.

انتقلت والدة أخي وصديقي الغالي #راشد_الماجد إلى جوار ربها ، اللهم اغفر لها و ارحمها و اعف عنها و اكرم نزلها ،

إنا لله وإنا إليه راجعون — ياسر التويجري (@yasseraltwaijri) January 19, 2021

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