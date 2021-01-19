كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، عن قرار سعودي جرى اتخاذه بشأن شبكة “بي إن سبورت” الرياضية القطرية يقضي بعودتها للبث التلفزيوني في المملكة.
عودة بي إن سبورت إلى السعودية
وأوضحت أن السعودية قررت السماح لمكاتب الشركة القطرية بالعمل في المناطق السعودية وبيع أجهزتها رسمياً وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من منعها بالمملكة.
🚨- رسمياً :
المملكة العربية السعودية تسمح لقناة بي ان سبورت الرياضية القطرية استئناف بثها في المملكة.@nawaf__oga pic.twitter.com/kOjAh2nR1u
— Saudi Sky Sport (@SaudiSkySport) January 18, 2021
وتقوم الشبكة القطرية بنقل حصري لبطولات كأس العالم لكرة القدم، وكؤوس أمم أوروبا وأفريقيا وآسيا وكوبا أمريكا. فضلاً عن دوريات الأبطال في القارات المذكورة.
كما تمتلك “بي إن سبورت”، المعروفة باسم “البنفسجية”، حقوق البث الحصري لكبرى الدوريات الأوروبية. وفي مقدمتها “الإنجليزي والإيطالي والإسباني”.
ردود فعل وفرحة كبيرة
رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تفاعلوا مع الخبر معبرين عن فرحتهم بإعادة بث قنوات الشبكة بالمملكة.
اهلا بعودة الـ #بي_ان_سبورت الى #السعودية ⚽️🏀🏈🏒🏑
عطوني ايش أكثر حاجة اتابعونها على شاشة #beINSPORTS ؟ pic.twitter.com/VrQ3CbuBZQ
— خالد جاسم (@khalidjassem74) January 18, 2021
انا اجزم ان هذا الشاب
العصبي متحسف الآن
هو مع امه .. تتفقون ؟ pic.twitter.com/pMxpH6DFwg
— ρتـ (@Talalalkuwari) January 18, 2021
الحقيقه وبكل شفافيه بي ان سبورت وحشتناكثيرجداًجداًجداً قناه كبيره والقائمين عليها كباريقدمون اشياء افتقدناها في اعلامناالسعودي وستكون متنفس لنا من برنامج الدوري مع وليدالغث المتعصب القذروبعض برامج الرياضيه المتعصبه لنادي الهلال نعم اقسم بالله عندنا برامج لاترتقي للمشاهد وللشباب👍
— فيصل الحربي (@tmWpHv7atRgsF85) January 19, 2021
اذا بي ان سبورت استغرقت 4 سنوات ف #اين_الجثه بدها اقل شئ 40 سنه للاجابه…يا مين يعيش… #صباح_الخير
— samir tamimi (@samirtamimi1) January 19, 2021
السلطات #السعودية تسمح بعودة بث قنوات بي إن سبورت وترفع الحظر المفروض عليها منذ عام 2017#beINSPORTS#قطر
طيب تمام ،، جاوبوا. ع السؤال #أين_الجثة ؟!!! 😎😎😎😎
— Ayman Azzam (@AymanazzamAja) January 19, 2021
الجدير ذكره، أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح جميع الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر. وبدء تسيير رحلات بين البلدان الخليجية معها، وتدشين التبادل التجاري، عقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا.
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ونتج عن قمة العلا، التي عُقدت في 5 يناير الجاري، توقيع اتفاق مصالحة أنهى إجراءات قاسية فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، منذ يونيو 2017.
حصار قطر هذا ما نتج عنه
وكانت السعودية حظرت قنوات قطر الرياضية وصادرت أجهزتها في البلاد، إلى جانب ترويج جهات سعودية لإطلاق مجموعة قنوات رياضية جديدة. قالت حينها إنها ستُنهي ما أسمته “احتكار بي إن سبورت” لحقوق بث البطولات الدولية.
وبعد شهرين من اندلاع الأزمة الخليجية، 5 يونيو 2017، ظهرت قنوات مجهولة المصدر تُدعى “بي آوت كيو”. وشرعت بنقل جميع الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية التي تمتلك قنوات “بي إن سبورت” القطرية حقوق بثها حصرياً. ثم توسعت ببث محتواها الترفيهي أيضاً.
وفي أغسطس 2019، توقفت “بي آوت كيو” عن البث. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر توقفها نهائياً، لكن لم يتسنَّ التأكد من صحة ذلك من مصدر مستقل.
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