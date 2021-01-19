قرار سعودي جديد بعد المصالحة مع قطر يتعلّق ببث “بي ان سبورت” في السعودية

كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، عن قرار سعودي جرى اتخاذه بشأن شبكة “بي إن سبورت” الرياضية القطرية يقضي بعودتها للبث التلفزيوني في المملكة.

عودة بي إن سبورت إلى السعودية

وأوضحت أن السعودية قررت السماح لمكاتب الشركة القطرية بالعمل في المناطق السعودية وبيع أجهزتها رسمياً وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من منعها بالمملكة.

وتقوم الشبكة القطرية بنقل حصري لبطولات كأس العالم لكرة القدم، وكؤوس أمم أوروبا وأفريقيا وآسيا وكوبا أمريكا. فضلاً عن دوريات الأبطال في القارات المذكورة.

كما تمتلك “بي إن سبورت”، المعروفة باسم “البنفسجية”، حقوق البث الحصري لكبرى الدوريات الأوروبية. وفي مقدمتها “الإنجليزي والإيطالي والإسباني”.

ردود فعل وفرحة كبيرة

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تفاعلوا مع الخبر معبرين عن فرحتهم بإعادة بث قنوات الشبكة بالمملكة.

انا اجزم ان هذا الشاب

العصبي متحسف الآن

هو مع امه .. تتفقون ؟ pic.twitter.com/pMxpH6DFwg — ρتـ (@Talalalkuwari) January 18, 2021

الحقيقه وبكل شفافيه بي ان سبورت وحشتناكثيرجداًجداًجداً قناه كبيره والقائمين عليها كباريقدمون اشياء افتقدناها في اعلامناالسعودي وستكون متنفس لنا من برنامج الدوري مع وليدالغث المتعصب القذروبعض برامج الرياضيه المتعصبه لنادي الهلال نعم اقسم بالله عندنا برامج لاترتقي للمشاهد وللشباب👍 — فيصل الحربي (@tmWpHv7atRgsF85) January 19, 2021

اذا بي ان سبورت استغرقت 4 سنوات ف #اين_الجثه بدها اقل شئ 40 سنه للاجابه…يا مين يعيش… #صباح_الخير — samir tamimi (@samirtamimi1) January 19, 2021

السلطات #السعودية تسمح بعودة بث قنوات بي إن سبورت وترفع الحظر المفروض عليها منذ عام 2017#beINSPORTS#قطر

طيب تمام ،، جاوبوا. ع السؤال #أين_الجثة ؟!!! 😎😎😎😎 — Ayman Azzam (@AymanazzamAja) January 19, 2021

الجدير ذكره، أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح جميع الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر. وبدء تسيير رحلات بين البلدان الخليجية معها، وتدشين التبادل التجاري، عقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا.

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ونتج عن قمة العلا، التي عُقدت في 5 يناير الجاري، توقيع اتفاق مصالحة أنهى إجراءات قاسية فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، منذ يونيو 2017.

حصار قطر هذا ما نتج عنه

وكانت السعودية حظرت قنوات قطر الرياضية وصادرت أجهزتها في البلاد، إلى جانب ترويج جهات سعودية لإطلاق مجموعة قنوات رياضية جديدة. قالت حينها إنها ستُنهي ما أسمته “احتكار بي إن سبورت” لحقوق بث البطولات الدولية.

وبعد شهرين من اندلاع الأزمة الخليجية، 5 يونيو 2017، ظهرت قنوات مجهولة المصدر تُدعى “بي آوت كيو”. وشرعت بنقل جميع الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية التي تمتلك قنوات “بي إن سبورت” القطرية حقوق بثها حصرياً. ثم توسعت ببث محتواها الترفيهي أيضاً.

وفي أغسطس 2019، توقفت “بي آوت كيو” عن البث. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر توقفها نهائياً، لكن لم يتسنَّ التأكد من صحة ذلك من مصدر مستقل.

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