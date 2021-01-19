نور عمرو دياب تتعرض لحمة تنمر بس صورها
نور عمرو دياب
Imageحياتنا

شاهد الصور التي نشرتها نور ابنة عمرو دياب وأثارت ضجة واسعة

تعرّضت ابنة "الهضبة" لحملة تنمّر

كتب وطن
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أثارت نور ابنة المطرب المصري ، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أحدث صورة لها.

ونشرت نور دياب صورة عبر “انستجرام” رصدتها “وطن”، تُظهر ملامحها بشكل قريب جداً، وعلقت عليها: “عن قرب، اضغط على الصورة لترى من أين أزيائي”.

نور ابنة عمرو دياب
نور

ردود فعل غاضبة من ابنة عمرو دياب

وتباينت ردود الأفعال حول صورة نور دياب، فمنهم من سخر من شكلها، ومنهم من دافع عنها ضد حملة التنمر التي تعرضت لها. وأشادوا بظهورها بلا مساحيق مكياج وعمليات تجميل.

حملة تنمر

وجاء في أحد التعليقات: ” كل الحالات فيها جمال خاص بها هي، لا أحد بشع”.

نور ابنة الفنان عمرو دياب
نور ابنة الفنان عمرو دياب

وأشار آخر إلى أنها لا تُشبه والدها أو والدتها، وكتب: ” لا تشبه عمرو دياب أو شيرين رضا، ولكن ملامحها حلوة، ولو لم ترسم عينها بهذه الطريقة ستكون أجمل”.

وسخر آخر في تعليقه قائلاً: “والله ولا شبه أمها ولا أبوها، هذه تم تبديلها في المستشفى”.

نور ابنة الفنان المصري عمرو دياب

“بينما دافعت إحدى المتابعات عن ابنة عمرو دياب، وكتبت: “هذه خلقة الله، وأراها جميلة ولا يوجد في شكلها مشكلة، لا أحد يختار شكله”.

نور عمرو دياب

مصممة أزياء و”بلوغر”

وكانت ابنة عمرو دياب التي التزمت الصمت تجاه ما تعرضت له من تعليقات مُتنمرة، قد أجابت عن العديد من الأسئلة عبر خاصية “الستوري” في “انستجرام” بعدما فتحت لمتابعيها مجالاً للأسئلة ليتعرفوا إليها أكثر.

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وقالت نور دياب إنها من مواليد العاشر من يونيو 1990 وتعيش حاليا في العاصمة البريطانية لندن، وأنها تعمل كمصممة أزياء و”بلوغر”.

وكشفت نور أنها تتحدث 3 لغات وهي العربية والإنجليزية والإسبانية، ودرست إدارة الأعمال، وأن لونها المفضل هو الزهري. وطولها يبلغ 161 سنتميترا.

نور عمرو دياب

وأشارت نور إلى أن والدها هو مطربها المفضل، وأنها لا ترغب في التمثيل مثل والدتها. كما أنها ورثت مهارة الرقص من جدها.

يُشار إلى أن “نور” هي الأبنة الأكبر لعمرو دياب، وأول طفلة يرزق بها الفنان من الزوجة الأولى شيرين رضا. والذي أورد اسمها في أغنيته “نور العين”، الذي أطلقها عام 1996.

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