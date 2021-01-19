سعد لمجرد يخرج عن صمته ويكشف سبب إلغاء حفله الغنائي في مصر

في تعليق منه على إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته على مسرح “كايرو شو” العام الماضي، أكد الفنان المغربي سعد لمجرد بأنه لا يوجد له مشاكل مع أي أحد.

وجاءت تصريحات سعد عقب تداول معلومات حول وجود أطراف ما معنية بعدم وجود “لمجرد” في مصر.

سعد لمجرد يخرج عن صمته

وقال الفنان المغربي خلال مقابلة له في برنامج “تريندنج”: “معنديش مشاكل مع حد، ولا عندي أسماء معينة في رأسي أقول إنه حاربني، لكن أي فنان ناجح لا بد يطلع له من يحاربه، لكن من و ليه، لا أعرف”.

وأكمل لمجرد خلال حديثه: “أتطلع إني أعود إلى مصر وأغني فيها بإذن الله في المرة القادمة”.

وأضاف أنه كانت هناك ترتيبات للحفل، “لكن لم يكن كل شيء مؤكد”.

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وزاد: “اللي يحب ينط على الموجة عادي لا توجد مشاكل، إحنا تفهمنا الموضوع. حتى لو في 20 بالمائة في مصر أو في أي بلد عربي تحاربني، عندي شعور إن 80 بالمائة معي.”

فضائح “لمجرد”

وكان الفنان المغربي سعد لمجرد قد وقع في فضائح عديدة خلال الأوقات السابقة، بعد اتهامه بقضايا جنسية وتحرش.

وشُنت عليه حملات واسعة، ضد إحياءه للحفل في مصر، والذي كان مقرر عقده على مسرح كايرو شو في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

ولا يزال الفنان المغربي يعاني من تلك القضايا التي باتت تلاحقه بشكل مستمر.

وتلاحق لمجرد تهم توبع بها في كل من المغرب وفرنسا والولايات المتحدة.

ووجهت له من خلالها تهم التحرش والاغتصاب بفتيات تقدمن بشكايات ضده.

الأمر الذي وقف في طريق عودته لإحياء سهرات كانت تجذب الآلاف من المعجبين في كل ربوع العالم العربي وخارجه.

وفي سياق آخر خرج قال لمجرد إنه يستعد لتسجيل الأذان بصوته “كصدقة جارية” له، حسب وصفه.

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