مونديال العالم لكرة اليد 2021في مصر
مونديال العالم لكرة اليد 2021في مصر
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جدول مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021

كتب وطن
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نشرت شبكة قنوات “أون تايم سبورت” الرياضية، عن أهم المباريات لهذا اليوم من كأس العالم لمونديال كرة اليد. التي تستضيفها دولة جمهورية العربية من النسخة ال 27 لكرة اليد حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال الرياضي المصري محمد غانم مقدم البرنامج الرياضي في قناة أون تايم سبورت، عن لقاءات قوية وهامة مرتقبة مساء اليوم الثلاثاء. ل 7 فرق على ملعب “استاد اليد” بالعاصمة المصرية، حيث سيخوض منتخب اليابان مع منتخب أنجولا. حيث أن الفائز في اللقاء سيصعد إلى الدور القادم الذي يضم 24 منتخب، أما التعادل سيكون في صالح فريق المنتخب الياباني في التأهل للدور القادم.

مواجهات قوية

كما سيواجه المنتخب التونسي الأفريقي في مباراة قوية جداً مع المنتخب الإسباني الساعة السابعة مساءً في على ملعب ” العاصمة الإدارية”. ومباراة المنتخب البحرين أمام نظيره الكونغو في نفس التوقيت على ملعب ” القاهرة الدولي”. حيث أن الفائز من كلا المنتخبات سيتأهل إلى الدور القادم على حساب المنتخب الخاسر في لعام 2021م.

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الألمان سيواجه المجر

كما سيلعب منتخب الأوروجواي أمام منتخب كاب فيردي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر في صالة برج العرب. وسيلقي المنتخب الألماني المنتخب المجري في مباراة تحمل الإثارة والمنافسة الشديدة عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر داخل صالة 6 أكتوبر بمصر.

وسواجه فريق السامبا البرازيلي نظيره البولندي في نفس التوقيت على ملعب ” العاصمة الإدارية”، وفي نفس الوقت سيواجه الفريق السابع من مواجهات اليوم في مونديال كأس كرة اليد منتخب الدنمارك منافسه القوي الأرجنتيني في صالة ملعب القاهرة الدولي.

وقد خسر منتخب مصر أمام منتخب السويدي مساء الاثنين الماضي، في الدقائق الأخيرة من لقاء كلا المنافسين ف الجولة الثالثة من كأس كرة اليد بفارق ثلاثة نقاط، ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري مساء يوم الأربعاء القادم منتخب الاتحاد الروسي، وفي حال فوزه سيتأهل إلى الدور الثامن من بطولة كرة اليد العالمية.

 

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