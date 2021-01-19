الشاهين يكشف هدف خبيث وراء دعوات تجمع سلمي للباحثين 2021
عمانيون
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“الشاهين” يكشف هدفاً “خبيثاً” وراء دعوات التظاهر في سلطنة عمان

كتب وطن
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استنكر حساب “الشاهين” العماني البارز دعوة عدد من الحسابات عبر وسم “تجمع سلمي للباحثين 21″، لاحتجاج من قبل فئة العاطلين عن العمل في سلطنة عمان.

واعتبر ذلك نشر للفوضى داخل الدولة يقف ورائه أيادي خفية.

وكانت حسابات بتويتر دعت عموم المواطنين للتفاعل مع قضيتهم والتجهز للنزول إلى الشارع للاحتجاج على انعدام فرص العمل بالدولة.

نشر الفوضى داخل الدولة

وقال “الشاهين” في سلسلة تغريداته عبر الوسم ورصدتها (وطن) إن ذلك نشر للفوضى داخل الدولة.

ولفت إلى أن مثل هذه الدعوات هي مخططات خبيثة هدفها شحن المواطنين من الفئات التي تعاني ظروفا صعبة، ومحاولة إحباطهم بالتذمر من كافة الانجازات والمشاريع الحكومية.

ثم بعد ذلك دعوتهم للتجمهر، مع التشديد شدد على أهمية حضور العنصر النسائي”.

وتابع الشاهين في تغريدة أخرى كاشفا أساليب أعداء الدولة في تنفيذ مخططاتهم: “أبلغ المنظمات الحقوقية ومراسلي بلومبيرج ورويترز وصحيفة العرب وإرم وغيرهم”.

وزاد: “رتب اماكن لتصوير الاحداث، ارسل سفهاءك لتحطيم الممتلكات والاشتباك مع الجهات الامنية”.

“إحتفل مع الشيطان”

وأضاف: “اجمع المقاطع واعمل هاشتاق، اكذب وادعي أن الحكومة هي من افتعل أعمال الشغب، بالغ في وصف الأحداث والأعداد، وبعد ان تثير الفوضى، إحتفل مع الشيطان”.

وحذر “الشاهين” في نهاية تغريداته العمانيين بأنه عبر تلك الأساليب، سوف يسعى البعض “لاستخدامكم ضد وطنكم”

وأوضح:”المطالب المشروعة، وسائل مشروعة، وصوتكم قد وصل بالمنطق الفردي والجماعي وليس بالتجمع والتجمهر والغوغاء، تمهلوا، وتريثوا، فما التوفيق الا من عند الله”.

“تجمع سلمي للباحثين 2021”

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان تصدر وسم “تجمع سلمي للباحثين 2021” ، والذي تفاعل معه العشرات من المغردين.

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الذين يحاولون إيصال رسالة فئة العاطلين عن العمل في السلطنة، والذين يدعون من خلاله عموم المواطنين للتفاعل مع قضيتهم والتجهز للنزول إلى الشارع للاحتجاج على انعدام فرص العمل في السلطنة.

كما استند المغردون في دعوتهم إلى القانون العماني، والذي منح الحق بحرية التعبير والاعتصام السلمي، وبحسب نص مواد الدستور.

في عمان

و تتربع قضية البطالة على عرش القضايا التي تشغل بال الشباب العماني.

وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن أكثر من 50 بالمائة بين فئة الشباب في السلطنة، يجد نفسه بلا عمل، على الرغم من اتخاذ السلطات إجراءات عدة للحد من البطالة.

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، أصدر حزمة قرارات جريئة في هذا الشأن منذ توليه الحكم

وبدأت هذه القرارات تؤتي ثمارها مؤخرا في عمليات تعمين بعض الوظائف واتباع سياسة الإحلال الوظيفي.

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