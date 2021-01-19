“الشاهين” يكشف هدفاً “خبيثاً” وراء دعوات التظاهر في سلطنة عمان

استنكر حساب “الشاهين” العماني البارز دعوة عدد من الحسابات عبر وسم “تجمع سلمي للباحثين 21″، لاحتجاج من قبل فئة العاطلين عن العمل في سلطنة عمان.

واعتبر ذلك نشر للفوضى داخل الدولة يقف ورائه أيادي خفية.

وكانت حسابات بتويتر دعت عموم المواطنين للتفاعل مع قضيتهم والتجهز للنزول إلى الشارع للاحتجاج على انعدام فرص العمل بالدولة.

نشر الفوضى داخل الدولة

وقال “الشاهين” في سلسلة تغريداته عبر الوسم ورصدتها (وطن) إن ذلك نشر للفوضى داخل الدولة.

ولفت إلى أن مثل هذه الدعوات هي مخططات خبيثة هدفها شحن المواطنين من الفئات التي تعاني ظروفا صعبة، ومحاولة إحباطهم بالتذمر من كافة الانجازات والمشاريع الحكومية.

🔺 كيف تنشر الفوضى ؟

– اختر قضية معينة (باحثين عن عمل، ناشطين، معارضين،،،إلخ)

– قم بشحنهم عدة مرات في اليوم

– زد من احباطهم بالتذمر من كافة الانجازات والمشاريع الحكومية

– ادعوهم للتجمهر بعنوان سلمي

– شدد على اهمية حضور العنصر النسائي#تجمع_سلمي_للباحثين2021

يتبع — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 19, 2021

ثم بعد ذلك دعوتهم للتجمهر، مع التشديد شدد على أهمية حضور العنصر النسائي”.

وتابع الشاهين في تغريدة أخرى كاشفا أساليب أعداء الدولة في تنفيذ مخططاتهم: “أبلغ المنظمات الحقوقية ومراسلي بلومبيرج ورويترز وصحيفة العرب وإرم وغيرهم”.

– أبلغ المنظمات الحقوقية ومراسلي بلومبيرج ورويترز وصحيفة العرب وإرم وغيرهم

– رتب اماكن لتصوير الاحداث

– ارسل سفهاءك لتحطيم الممتلكات والاشتباك مع الجهات الامنية

– اجمع المقاطع واعمل هاشتاق

– أكذب وادعي ان الحكومة هي من افتعل اعمال الشغب

– بالغ في وصف الاحداث والاعداد — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 19, 2021

وزاد: “رتب اماكن لتصوير الاحداث، ارسل سفهاءك لتحطيم الممتلكات والاشتباك مع الجهات الامنية”.

“إحتفل مع الشيطان”

وأضاف: “اجمع المقاطع واعمل هاشتاق، اكذب وادعي أن الحكومة هي من افتعل أعمال الشغب، بالغ في وصف الأحداث والأعداد، وبعد ان تثير الفوضى، إحتفل مع الشيطان”.

وبعد ان تثير الفوضى،،، إحتفل مع الشيطان

هكذا سوف يسعى البعض لاستخدامكم ضد وطنكم

للمطالب المشروعة،،وسائل مشروعة

وصوتكم قد وصل بالمنطق الفردي والجماعي وليس بالتجمع والتجمهر والغوغاء

تمهلوا

وتريثوا

فما التوفيق الا من عند الله — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 19, 2021

وحذر “الشاهين” في نهاية تغريداته العمانيين بأنه عبر تلك الأساليب، سوف يسعى البعض “لاستخدامكم ضد وطنكم”

وأوضح:”المطالب المشروعة، وسائل مشروعة، وصوتكم قد وصل بالمنطق الفردي والجماعي وليس بالتجمع والتجمهر والغوغاء، تمهلوا، وتريثوا، فما التوفيق الا من عند الله”.

“تجمع سلمي للباحثين 2021”

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان تصدر وسم “تجمع سلمي للباحثين 2021” ، والذي تفاعل معه العشرات من المغردين.

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الذين يحاولون إيصال رسالة فئة العاطلين عن العمل في السلطنة، والذين يدعون من خلاله عموم المواطنين للتفاعل مع قضيتهم والتجهز للنزول إلى الشارع للاحتجاج على انعدام فرص العمل في السلطنة.

#تجمع_سلمي_للباحثين2021

عشرات الآلاف من الشباب العماني عاطل عن العمل،بعضهم بلغ 30والبعض على أعتاب 40ويأتيك من يطالبهم بالإنتظار 3أو4سنوات أخرى.

السؤول هنا لكم جميعاً،

متى سوف يستطيع هذا الشاب العمل والزواج وبناءأسره ومساعدة أهله وأن يعيش حياه كريمه في وطنه.

مالكم الا تُبصرون. pic.twitter.com/tBIEvkT0h2 — Mohammed (@mohammed33om) January 19, 2021

الحقوق لاتتحقق الا بالمطالب وليس الاماني..الفراغ الوظيفي الكبير اللي خلفه التقاعد الاجباري هو حق العاطلين عن عمل وليس لسد عجز الميزانيه #تجمع_سلمي_للباحثين2021 pic.twitter.com/ILgnu48AvS — ظفاري☆ (@Dhofari77z) January 19, 2021

كما استند المغردون في دعوتهم إلى القانون العماني، والذي منح الحق بحرية التعبير والاعتصام السلمي، وبحسب نص مواد الدستور.

الباحثين جادين فلا تتهاونو وتستهينو بهم،

عشرات السنوات عاطلين عن العمل ولن نرضى بالسكوت وانتظار خطط غير معلنه.

نطالب بالمصداقيه والشفافية في التعامل مع قضيتنا.#تجمع_سلمي_للباحثين2021#باحثون_عن_عمل_يستغيثون269 pic.twitter.com/qdv2PXIzgJ — محمد الظفاري – عاطل عن العمل (@nnadmdHJzAQR6VI) January 19, 2021

النظام الاساسي المادة (٣٩) "للمواطنين حق الاجتماع على النحو الذي يبينه القانون" النظام الاساسي المادة (٣٥) "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"#تجمع_سلمي_للباحثين2021 pic.twitter.com/FzHYN8rgmW — عبدالقادر الشبلي (@Q3door) January 19, 2021

البطالة في عمان

و تتربع قضية البطالة على عرش القضايا التي تشغل بال الشباب العماني.

وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن أكثر من 50 بالمائة بين فئة الشباب في السلطنة، يجد نفسه بلا عمل، على الرغم من اتخاذ السلطات إجراءات عدة للحد من البطالة.

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، أصدر حزمة قرارات جريئة في هذا الشأن منذ توليه الحكم

وبدأت هذه القرارات تؤتي ثمارها مؤخرا في عمليات تعمين بعض الوظائف واتباع سياسة الإحلال الوظيفي.

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