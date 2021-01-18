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“وحش مصيرة” يلقى نهايته في سلطنة عمان بعد قتله معلماً بطريقة وحشية

كتب وطن
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عادت جريمة قتل المعلم ورجل الأعمال العُماني إلى الواجهة، وذلك بعدما أعلن المحامي تركي المعمري عن صدور الحكم النهائي في حق القاتل.

القصاص لمجرم مصيرة

وقال المحامي تركي المعمري بتغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تحية للقضاء العماني الشامخ محكمة الاستئناف بصور، تقضي بإعدام وحش مصيرة، القصاص لمجرم مصيرة، في عدالة ناجزة سريعة نفتخر ونعتز بها”.

ودشن الناشطون هاشتاج #القصاص_لمجرم_مصيرة، والذي عبروا خلاله عن سعادتهم بصدور حكم الإعدام في حق القاتل. مشيدين بعدالة القضاء في سلطنة عُمان.

تفاصيل الجريمة

وتعود تفاصيل الجريمة إلى شهر إبريل الماضي، حين أعلنت شرطة عمان السلطانية، أن جريمة قتل وقعت في ولاية مصيرة. مؤكدة إلقاءها القبض على القاتل الذي تبين أنه من جنسية آسيوية.

وذكرت وسائل إعلام محلية حينها أن الجريمة وقعت في ساعة متأخرة من الليل، حين دخل الجاني إلى غرفة نوم المجني عليه سالم هدوب الوهيبي. وباغته بعدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده، في حين أصيبت زوجته بطعنات أيضا.

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وكشفت التحقيقات الأولية أن نقاشا كان قد دار بين “مجرم مصيرة” والمجني عليه، يتعلق بعاملة المنزل، حيث ادعى القاتل أنها زوجته.

عدة طعنات قاتلة

فيما كان المعلم المغدور قد طلب من القاتل عدم التردد على منزله؛ لأن له حرمته، فقرر الآسيوي الانتقام، وقتله وسدد له طعنات أدت إلى وفاته. وأصيبت زوجته إصابات خطيرة، تم نقلها على إثرها للعناية المركزة.

وأعلن المحامي تركي المعمري حينها عن تكفّله بالمرافعة والمتابعة في الجريمة مراحلها، لأخذ القصاص من الجاني مرتكب الجريمة .

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