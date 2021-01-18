عادت جريمة قتل المعلم ورجل الأعمال العُماني سالم هدوب الوهيبي إلى الواجهة، وذلك بعدما أعلن المحامي تركي المعمري عن صدور الحكم النهائي في حق القاتل.

القصاص لمجرم مصيرة

وقال المحامي تركي المعمري بتغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تحية للقضاء العماني الشامخ محكمة الاستئناف بصور، تقضي بإعدام وحش مصيرة، القصاص لمجرم مصيرة، في عدالة ناجزة سريعة نفتخر ونعتز بها”.

تحية للقضاء العماني الشامخ

محكمة الاستئناف بـ #صور تقصي بإعدام #وحش_مصيرة #القصاص_لمجرم_مصيرة

في عدالة ناجزة سريعة نفتخر ونعتز بها pic.twitter.com/ML6nBT0sQx — المحامي تركي المعمري (@qaroon111) January 18, 2021

ودشن الناشطون هاشتاج #القصاص_لمجرم_مصيرة، والذي عبروا خلاله عن سعادتهم بصدور حكم الإعدام في حق القاتل. مشيدين بعدالة القضاء في سلطنة عُمان.

الحمدالله .. اتمنى تجمعو جميع بنجاليين

وقت القصاص ليكون عبره لغيره حتى لا تتكرر المأساه .. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما …#القصاص_لمجرم_مصيرة — Sarah Hamed (@sarahhamed804) January 18, 2021

بحمد من الله وتوفيقه، في هذا اليوم قضت محكمة استئناف صور باعدام قاتل مصيرة (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ) #القصاص_لمجرم_مصيرة — أحمد الشكيلي ⚖️ (@_Ahmed_Humaid_) January 18, 2021

ا لحمدالله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه 🌹، فعلاً أفضل تحيه للقضاء العماني الشامخ دائمًا لظهور الحق وبالأخص خبر اليوم من محكمة الاستئناف بولاية صور بإعدام مجرم ولاية مصيره.. — ابو احمد (@r1119070) January 18, 2021

تفاصيل الجريمة

وتعود تفاصيل الجريمة إلى شهر إبريل الماضي، حين أعلنت شرطة عمان السلطانية، أن جريمة قتل وقعت في ولاية مصيرة. مؤكدة إلقاءها القبض على القاتل الذي تبين أنه من جنسية آسيوية.

وذكرت وسائل إعلام محلية حينها أن الجريمة وقعت في ساعة متأخرة من الليل، حين دخل الجاني إلى غرفة نوم المجني عليه سالم هدوب الوهيبي. وباغته بعدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده، في حين أصيبت زوجته بطعنات أيضا.

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وكشفت التحقيقات الأولية أن نقاشا كان قد دار بين “مجرم مصيرة” والمجني عليه، يتعلق بعاملة المنزل، حيث ادعى القاتل أنها زوجته.

عدة طعنات قاتلة

فيما كان المعلم المغدور قد طلب من القاتل عدم التردد على منزله؛ لأن له حرمته، فقرر الآسيوي الانتقام، وقتله وسدد له طعنات أدت إلى وفاته. وأصيبت زوجته إصابات خطيرة، تم نقلها على إثرها للعناية المركزة.

وأعلن المحامي تركي المعمري حينها عن تكفّله بالمرافعة والمتابعة في الجريمة مراحلها، لأخذ القصاص من الجاني مرتكب الجريمة .

الى أهالي ولاية #مصيرة الي يعرف أهل المرحوم المغدور به يوصللهم رسالتي

اتكفل بالمرافعة والمتابعة في قضية المرحوم بكل مراحلها وسيكون المكتب في خدمتهم وذلك لأخذ #القصاص_لمجرم_مصيرة pic.twitter.com/45jlGsmiAS — المحامي تركي المعمري (@qaroon111) April 12, 2020

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