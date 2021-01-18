مشادة كلامية بين الحارس المصري” محمد الشناوي” وحكم لقاء فريقه أمام البنك الأهلي تكلفه الكثير!

فرض الاتحاد الدولي المصري مساء اليوم الاثنين على حارس مرمى الأهلي المصري “القرن” محمد الشناوي 32عاماً، عقوبة بإيقافه عن اللعب لأربع مباريات مع توقيع غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه المصري، نتيجة السلوك الغير الرياضي تجاه حكم مباراة لقاء فريقه أمام البنك الأهلي ” محمد سلامة ميدو”.

مشادة كلامية

وجرت خلال أجواء المباراة على أرضية ملعب ” استاد المكس” في مدينة الإسكندرية المصرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين كلا الفريقين دون أهداف، المشادة الكلامية بين الحارس الأهلي المصري محمد الشناوي وحكم المباراة مع نهاية اللقاء بين المنافسين داخل أرضية الملعب.

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محمد الشناوي اتوقف 4 مباريات وغرامه 20 الف جنيه لتعديه على حكم مباراة الاهلي والبنك الاهلي.

وده طبعا قبل الالتماس والتظلم والعقاب ده لان ملفه نظيف مع الحكام اما فرجاني ساسي مسجل خطر ويكفيه خطوره انه بيلعب في الزمالك. pic.twitter.com/rkoFt1go7a — 👑Ahmed عاشق الزمالك👑 (@Ahmedalzmalk) January 18, 2021

لائحة الاتحاد المصري

وقد صدرت لائحة مع بداية الجاري انطلاقة موسم الدرجة الأولى الممتازة للدوري المصري، من قبل الاتحاد الدولي المصري، بتوجيه عقوبة إيقاف لأربع مباريات وغرامة مالية تقدر ب 20 ألف جنيه، بحق أي لاعب يقوم بفعل سلوك غير رياضي تجاه الحكام أو المساعدين في كافة مسابقات كرة القدم المصرية.

عقوبة إيقاف محمد الشناوي اربع مباريات و تغريمه 20 الف جنيه نهائية ولا يجوز الاستئناف عليها طبقاً للمادة 27 من لائحة الانضباط والأخلاق pic.twitter.com/iaUY9wZ9ge — amer El amayreh عامر العمايره (@Amerelamayreh) January 18, 2021

ويحتل فريق الأهلي المصري بعد تعثره أمام البنك الأهلي بالتعادل السلبي، ما زال يحافظ على صدارة الترتيب المصري برصيد 17 نقطة، بينما احتل الفريق المنافس البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 8 نقاط من جدول الترتيب الدوري المصري الممتاز.

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