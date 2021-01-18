حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي
حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي
Videoرياضة

مشادة كلامية بين الحارس المصري” محمد الشناوي” وحكم لقاء فريقه أمام البنك الأهلي تكلفه الكثير!

كتب وطن
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فرض الاتحاد الدولي المصري مساء اليوم الاثنين على حارس مرمى الأهلي المصري “القرن” 32عاماً، عقوبة بإيقافه عن اللعب لأربع مباريات مع توقيع غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه المصري، نتيجة السلوك الغير الرياضي تجاه حكم مباراة لقاء فريقه أمام ” محمد سلامة ميدو”.

وجرت خلال أجواء المباراة على أرضية ملعب ” استاد المكس” في مدينة الإسكندرية المصرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين كلا الفريقين دون أهداف، المشادة الكلامية بين الحارس الأهلي المصري محمد الشناوي وحكم المباراة مع نهاية اللقاء بين المنافسين داخل أرضية الملعب.

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لائحة

وقد صدرت لائحة مع بداية الجاري انطلاقة موسم الدرجة الأولى الممتازة للدوري المصري، من قبل الاتحاد الدولي المصري، بتوجيه عقوبة إيقاف لأربع مباريات وغرامة مالية تقدر ب 20 ألف جنيه، بحق أي لاعب يقوم بفعل سلوك غير رياضي تجاه الحكام أو المساعدين في كافة مسابقات كرة القدم المصرية.

ويحتل فريق الأهلي المصري بعد تعثره أمام البنك الأهلي بالتعادل السلبي، ما زال يحافظ على صدارة الترتيب المصري برصيد 17 نقطة، بينما احتل الفريق المنافس البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 8 نقاط من جدول الترتيب الدوري المصري الممتاز.

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