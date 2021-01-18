عاد الصحفي الاسرائيلي إيدي كوهين المعروف بأنه مستشار لدى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإثارة الجدل مجدداً بتغريدة شجّع فيها أعمال التخريب الحاصلة في عدة مدن تونسية.

وذلك إضافة إلى تغريدات أخرى طالب فيها كوهين بدفع تعويضات من الدول العربية لليهود الذين هاجروا من تونس.

وكتب إيدي كوهين في تغريدته حول تونس رصدتها (وطن) ما نصه: “ثورة الياسمين الثانية 2021 ضد قيس سعيّد و حركة النهضة الأخونجية، رعب جديد يضاف إلى رصيد أنظمة سايس بيكو”.

ثورة الياسمين 🇹🇳 الثانية 2021 ضد قيس سعيّد و حركة النهضة الأخونجية رعب جديد يضاف إلى رصيد أنظمة سايس 🇬🇧 بيكو 🇫🇷 #عودة_الربيع_العربي_2021 — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) January 18, 2021

وأثارت تغريدة الأكاديمي الصهيوني تعليقات عديدة من قبل المتابعين والمغردين العرب، والذين لم يعطوا لكوهين الفرصة لأن يشمت أكثر بالدولة التونسية. بتأكيدهم له أن هذه موجة احتجاجية عابرة، كأي موجات احتجاجية تحدث في أنحاء العالم.

ايدي كوهين أثار موجة غضب واسعة

وعلق أحد المغردين على “كوهين” في هذا السياق قائلاً: “من غير متفرح أكثر تونس يدركون ما يدور حولهم ويحبون بلدهم هذا ما حصل ناتج عن احتجاج كما حصل في الكونغرس”.

غير متفرح أكثر تونس يدركون ما يدور حولهم ويحبون بلدهم هذا ما حصل ناتج عن احتجاج كما حصل في كونغرس — MELLAK BELKHIR (@MELLAKBELKHIR2) January 18, 2021

كما ردّ معلق آخر على كوهين وقال: “ما يحدث الآن هو بعض الحمير الذين تريدهم الإمارات تدمير تونس. وهذا لن يحدث وستخرج دويلة الخمارات هي وكل كلابها في الوطن العربي”.

ما يحدث الآن هو بعض الحمير الذين تريدهم الإمارات تدمير تونس وهذا لن يحدث وستخرج دويلة الخمارات هي وكل كلابها في الوطن العربي — Yahia dahdi (@Yahiadahdi3) January 18, 2021

“لا مفر من تعويضات”

ونشر المستشار الإسرائيلي تغريدة ثانية طالب فيها الدول العربية بدفع تعويضات لليهود الذين هاجروا منها، وقال فيها: “لا مفر من تعويضات الدول العربية لليهود الذين سرقت أموالهم حتى لو استغرق ذلك قرن”.

لا مفر من تعويضات الدول العربية لليهود الذين سرقت أموالهم حتى لو استغرق ذلك قرن. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) January 17, 2021

لتعلق عليه صفحة “الرادع المغربي” بكلمات حصدت تفاعل العديد من متابعي التغريدة. “ونحن نقول لا مفر من دحركم من أرض فلسطين المقدسة، لولا حكامنا الخونة التابعين لكم بالوكالة, لما بقي فيكم أي نجس هناك”.

ونحن نقول لا مفر من دحركم من ارض #فلسطين المقدسة… لولا حكامنا الخونة التابعين لكم بالوكالة, لما بقي فيكم اي نجس هناك — الرادع المغربي 🇩🇿🇲🇦 (@Rd_fas1) January 17, 2021

كما تصدى له معلق آخر حول الجرائم التي ارتكبتها دولته المزعومة منذ قيامها بحق مئات الآلاف من المسلمين والعرب، وكتب ما نصّه. ” أنت تتكلم عن المال ونحن نتكلم عن الدم الذي سفكتموه من 1948. وحتى اليوم من دير ياسين إلى صبرا وشاتيلا وعشرات المجازر الأخرى. مجزرة المسجد الأقصى-الحرم الابراهيمي-مخيم جنين- برايك سيكون التعويض”.

انت تتكلم عن المال ونحن نتكلم عن الدم الذي سفكتموه من 1948 وحتى اليوم من دير ياسين الى صبرا وشاتيلا وعشرات المجازر الاخرى. مجزرة المسجد الاقصى-الحرم الابراهيمي-مخيم جنين-https://t.co/Kuo3wOiL4k ماذا برايك سيكون التعويض. pic.twitter.com/l816Y28hZV — ķภ𝓞Ｗ𝓁ε∂Ǥ𝕖 Ã𝐕𝐄ήｕ𝑒 (@DAlRawi2) January 18, 2021

كما علق أحد المغردين واصفاً الأداء الذي يقوم به “كوهين” بأنه اتباع لأسلوب “الهجوم خير وسيلة للدفاع”. وهو ما يقوم بها كوهين كي يُنسي العرب والمسلمين أنهم أصحاب الحق المغتصب، ويجعلهم في محط الدفاع المستمر عن نفسهم أمام مظالم اليهود الوهمية.

اقرأ المزيد: تونس على صفيحٍ ساخن .. ماذا يحدث في بلد ثورة الياسمين؟!

وقال ما نصّه: “الهجوم أفضل وسيلة للدفاع عن النفس ما فعلته الصهاينة بأراضي عربية هائلة بفلسطين ومازالت تقضم الأراضي وتبني المستوطنات لليوم وكله يندرج تحته مآسي إنسانية. ويأتي كوهين بشكل مضحك ويطالب بأملاك اليهود عند العرب وقد باعوا وسافروا طواعية؟ شر البلية ما يضحك أتعبتم الأنبياء تاريخيا وفضحكم ربنا بالقرآن”.

الهجوم أفضل وسيلةللدفاع عن النفس

مافعلته الصهاينةبأراضي عربيةهائلةبفلسطين ومازالت تقضم الأراضي وتبني المستوطنات لليوم وكله يندرج تحته مآسي إنسانية

ويأتي كوهين بشكل مضحك ويطالب بأملاك اليهودعندالعرب وقدباعوا وسافروا طواعية؟

شر البليةمايضحك

أتعبتم الأنبياءتاريخياوفضحكم ربنا بالقرآن — abo monif (@salwabintami) January 17, 2021

ودائما ما يتعمد إيدي كوهين، إثارة الرأي العام العربي بتغريداته الخبيثة والمدروسة جيداً، والتي ينشرها بإشراف مخابراتي إسرائيلي. لبث الفرقة بين العرب وإثارة الجدل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك