عائلة عبدالحليم حافظ تفتح قبره بعد 31 عاماً من وفاته وتكتشف مفاجأة حول جثمانه!

فجر محمد شبانة، نجل شقيق الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، مفاجأة حول جثمان عمه الفنان الشهير الملقب بالعندليب، وذلك بعد 31 عاماً على دفنه.

وقال محمد شبانة في حوار مع صحيفة “اليوم السابع” المحلية. إن جثمان العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ لم تتحلل رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على دفنها.

وتحدث شبانة عن التفاصيل قائلاً: “ذهبت إلى دار الإفتاء حتى ننقل جثماني والدي وعمي عبدالحليم بسبب المياه الجوفية، وجلبنا خبراء ومهندسين لكن وجدنا أن المياه لم تدخل لهما بسبب الصخور، لكن فضلنا نقلهما”.

يعمل خيراً كثيراً

وأضاف شبانة: “نزل شيخ مسجد وشيوخ آخرون إلى القبر، فطلبوا مني أن أنزل لأشاهد بعيني. وحين نزلت وجدت شيئاً جميلاً، عمي عبدالحليم نائم بشعره الأسود وخدوده وأنفه وأذنيه وكل شيء فيه كما هو لم يتحلل”.

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واستطرد شبانة قائلاً: “حين سألت عن الأمر، أخبروني أنه كان يعمل خيراً كثيراً، ولا يقول لأحد عنه لأنه لا يحب أن يظهر في الصورة”.

وفي ذات السياق، كشف محمد شبانة أنه سيتم طرح مذكرات صوتية قريبا لعبدالحليم حافظ. يذكر فيها سبب عدم زواجه من سعاد حسني وقصة حبهما، وقصص حبه جميعا، وعلاقاته ببليغ حمدي وعبد الوهاب وغيرهما.

وفاة العندليب

الجدير بالذكر أن عبدالحليم حافظ أصيب بتليف في الكبد سببه مرض البلهارسيا، تسبب في وفاته عام 1977م في لندن عن عمر يناهز الـ 47 عاماً.

وذكرت التقارير الطبية من لندن حينها أن السبب الأساسي في وفاة العندليب هو الدم الملوث. الذي نقل إليه حاملاً معه التهاب كبدي فيروسي فيروس سي. الذي تعذر علاجه مع وجود تليف في الكبد ناتج عن إصابته بداء البلهارسيا منذ الصغر.

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