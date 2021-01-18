ترتيب الدوري الايطالي
النجم السويدي زلاتان إبراهيوفيتش
Videoرياضة

“شاهد” بعد غيابه قرابة الشهرين السلطان “إبراهيوفيتش” يسجل هدفين نظيفين في شباك “كالياري” ويقود الميلان إلى استعادة صدارة الترتيب

كتب وطن
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نجح النجم السويدي “زلاتان إبراهيوفيتش” 39 عاماً بعد غياب طويل عن ملاعب الكرة المستديرة بسبب الإصابة، في تسجيل هدفين نظيفين في شباك مضيفه” ” خارج ميدانه دون رد. ويقود فريقه “” الإيطالي إلى التربع على صدارة ترتيب الدوري الايطالي””، في مباراة شهدت الإثارة والمنافسة القوية بين كلا الفريقين، على ملعب “سيردينيا آرينا”.

هدفي السلطان السويدي زلاتا

وسجل النجم السويدي زلاتا إبراهيوفيتش من ركلة ضربة جزاء مستحقة لفريقه الميلان الإيطالي “الشيطان” مع بداية انطلاق مجريات أحداث الشوط الأول في الدقيقة ال 7. سجلها اللاعب على حارس مرمى منافسه “كالياري”، لينتهي أحداث بعدها بعد محالات للفريق المستضيف لهز شباك الضيف الميلان دون جدوى، بهدف نظيف دون رد.

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صدارة ترتيب الدوري الايطالي

وشهدت المباراة السيطرة من كلا المنافسين في وسط الميدان في مجريات الشوط الثاني، لكن النجم السويدي “إبراهيوفيتش” استطاع مرة أخرى في استضافة وهز شباك فريق “كالياري”، بتسجيل هدفه الثاني في المباراة في شباك “كالياري” الإيطالي، ليصل عدد أهدافه منذ بداية الموسم إلى 12 هدفاً بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر الدون البرتغالي “كرتسيتانو رونالد” 35 عاماً المهاجم في فريق يوفنتوس “السيدة العجوز”.

ويتربع بعد هذا الفوز فريق الميلان “الشيطان” بعد تصدر جاره الانتر ميلان مؤقتاً، على صدارة ترتيب الممتاز “الكالتشيو” برصيد 40 نقطة. بينما تجمد الفريق ” كالياري” عند 14 نقطة في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

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