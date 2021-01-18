الإمارات تعلق خدمة جديدة قدمتها لإسرائيل على “طبق من ذهب” بعد التطبيع!

أعلنت الإمارات اليوم الاثنين، ضمن سياسة التطبيع المستمرة مع تل أبيب أنه سيتم إيقاف العمل باتفاقية الإعفاء من التأشيرة لمواطني إسرائيل حتى مطلع شهر يوليو القادم.

وأعلنت السلطات الإماراتية أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

الإمارات أوقفت الاتفاقية وأبلغت إسرائيل

وقامت وزارة الخارجية الإماراتية بإبلاغ نظيرتها الإسرائيلية، أنه ووفقاً لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة الموقعة والمصدق عليها بين الجانبين، وفي ضوء الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، سيتم تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة حتى أوائل يوليو القادم.

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وقالت أبوظبي إنه في هذه الفترة حتى يوليو، سيُطلب من الزوار الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول إلى الإمارات قبل السفر، كما سيُطلب من الإماراتيين نفس الشيء حين الدخول لإسرائيل.

التطبيع الخليجي

وكانت أبوظبي قد أعلنت في أغسطس من العام الماضي، عن تطبيع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي وبرعاية أمريكية.

لتليها بعدها كل من البحرين والسودان والمغرب العربي. في خطوات اعتبرتها القيادة الفلسطينية “خيانة تاريخية” للشعب الفلسطيني ولقضية العرب والمسلمين الأولى.

ومنذ توقيع اتفاقية التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي في واشنطن. لا تزال الإمارات يوماً بعد يوم توغل في الإساءة إلى الشعب الفلسطيني، بخطوات تطبيعية تزداد وقاحتها بازدياد رغبة الإمارات في جعل الكيان الإسرائيلي حليفاً لها في المنطقة.

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